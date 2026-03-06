Дроны атаковали объекты британской нефтяной компании в иракском городе Басра
Иранские медиа сообщают о нанесении огневого поражения очередному танкеру в районе Ормузского пролива. Сообщается, что это 14-й танкер, который был атакован при попытке протий через Ормуз. По иранским данным, нефтеналивное судно использовалось одной из британских компаний.
На этом фоне поступают сообщения о налёте дронов на инфраструктуру британской компании British Petroleum в иракском городе Басра. По последним сведениям, атаке подвергаются объекты, принадлежащие указанной британской компании на иракском месторождении Румайла. Это крупнейшее эксплуатируемое месторождение нефти в Ираке. На сегодняшний день на Румайле добывается порядка трети всей иракской нефти, причём львиная её доля реализуется в интересах британцев.
В Басре также располагается один из крупнейших топливных терминалов Ирака.
Иракские источники пишут, что два беспилотника были сбиты в районе Басры. Причём из заявления иракского чиновника Саада Маана, которого цитирует информагентство WAA, следует что некоторый ущерб инфраструктуре дронами уже нанесён. Вот это заявление:
Тем временем нефть продолжает уверенный рост. К 21:00 мск баррель нефти марки Brent преодолел планку в 94 доллара, потом произошла определённая корретировка. Это рекорд с осени 2023 года. Нефть российской марки Urals добралась до 80 долларов.
Букмекеры уже начали принимать ставки на то, преодолеет ли баррель до конца суток планку в 100 долларов.
