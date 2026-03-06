Дроны атаковали объекты британской нефтяной компании в иракском городе Басра

3 651 12
Дроны атаковали объекты британской нефтяной компании в иракском городе Басра

Иранские медиа сообщают о нанесении огневого поражения очередному танкеру в районе Ормузского пролива. Сообщается, что это 14-й танкер, который был атакован при попытке протий через Ормуз. По иранским данным, нефтеналивное судно использовалось одной из британских компаний.

На этом фоне поступают сообщения о налёте дронов на инфраструктуру британской компании British Petroleum в иракском городе Басра. По последним сведениям, атаке подвергаются объекты, принадлежащие указанной британской компании на иракском месторождении Румайла. Это крупнейшее эксплуатируемое месторождение нефти в Ираке. На сегодняшний день на Румайле добывается порядка трети всей иракской нефти, причём львиная её доля реализуется в интересах британцев.



В Басре также располагается один из крупнейших топливных терминалов Ирака.

Иракские источники пишут, что два беспилотника были сбиты в районе Басры. Причём из заявления иракского чиновника Саада Маана, которого цитирует информагентство WAA, следует что некоторый ущерб инфраструктуре дронами уже нанесён. Вот это заявление:

Два БПЛА были сбиты компетентными подразделениями. Обошлось без значительного ущерба.

Тем временем нефть продолжает уверенный рост. К 21:00 мск баррель нефти марки Brent преодолел планку в 94 доллара, потом произошла определённая корретировка. Это рекорд с осени 2023 года. Нефть российской марки Urals добралась до 80 долларов.

Букмекеры уже начали принимать ставки на то, преодолеет ли баррель до конца суток планку в 100 долларов.
12 комментариев
Информация
  1. Русич-ижорский Звание
    Русич-ижорский
    +10
    Сегодня, 21:13
    РФ давно пора инкогнито проводить диверсии против врагов! Есть повод и есть возможность!!!
    1. хрыч Звание
      хрыч
      -1
      Сегодня, 22:06
      К счастью, у нас Гарант надежной поставки, а не безответственный товарищ, жить будет 150 лет. До 22 века нас ждет стабильность. Но доживет ли Терешкова до внесения новой поправки, нарушающей Конституцию? Ее тоже надо прокачать, заменить дряхлые органы и пересадить яичники обезьяны wassat
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 21:18
    Британский танкер подошёл к нефтерминалу КТК в Новороссийске, желающие есть ,нанести ущерб супостату . wassat drinks Хотябы слово плохое написать на его борту ?! crying
    1. Наган Звание
      Наган
      +1
      Сегодня, 21:28
      Цитата: tralflot1832
      Хотябы слово плохое написать на его борту

      На борт напИсать премудрость невелика. А вот если в нефть... Надо бы привлечь незаменимого специалиста Василия Алибабаевича Алибабаева с его опытом доведения бензина до продажных кондиций.lol
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 22:14
        Букмекеры уже начали принимать ставки

        Честно говоря, не интересно. Руки нагревают спекулянты на биржах стран гнилого запада.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 22:14
    2. михаилл Звание
      михаилл
      +1
      Сегодня, 21:38
      Цитата: tralflot1832
      Британский танкер подошёл к нефтерминалу КТК в Новороссийске

      в Новороссийске нефть- это та кому надо нефть.
      Кстати, 15 % акций КТК принадлежат американскому Шеллу.
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 21:20
    Персы молодцы, не стесняются. Английский бизнес надо в первую очередь валить. Гадит и гадит.
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 21:36
    Цитата: Русич-ижорский
    РФ давно пора инкогнито проводить диверсии против врагов! Есть повод и есть возможность!!!


    Инкогнито?
    Спутники сверху, добрососедские отношения между МИДами, обмен верительными грамотами...
    В Тегеране уже решали за всех. Потом в Потсдаме. За всех. Не прошло и года, как "все" начали каждый сам за себя.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 21:53
    Цитата: михаилл
    Цитата: tralflot1832
    Британский танкер подошёл к нефтерминалу КТК в Новороссийске

    в Новороссийске нефть- это та кому надо нефть.
    Кстати, 15 % акций КТК принадлежат американскому Шеллу.

    Акционеры КТК 2025 г
    Нам там принадлежат самые крохи . laughing
  6. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 21:56
    Всё-таки персы молодцы ! Без всяких озабоченностей фигачат сионистов и наглосаксов направо и налево. Заслуживает уважения. good
  7. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 22:04
    Ну вот, теперь и кривозубым будет не скучно. А то, на этом празднике жизни, они еще как-то не прозвучали.