В Азербайджане: КСИР собирался взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан
Азербайджан продолжает эскалационную риторику в адрес Ирана. Так, Служба госбезопасности республики сегодня объявила, что якобы предотвратила «диверсионно-террористические акты, планировавшиеся иранском Корпусом стражей исламской революции на азербайджанской территории».
По крайней мере, именно о таком заявлении СГБ сообщает азербайджанский канал AzTV:
Утверждается, будто бы КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства, которые должны были оказаться приведены в действие на указанных объектах.
Далее утверждается, будто бы взрывные устройства были перехвачены сотрудниками СГБ, после чего обезврежены.
Из репортажа:
Примечательно, что на сайте самой СГБ Азербайджана этой информации на данный момент (момент публикации) нет. Однако её опубликовали со ссылкой на AzTV и спецслужбы все ведущие СМИ Азербайджана.
Информация