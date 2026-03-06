В Азербайджане: КСИР собирался взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан

3 714 33
В Азербайджане: КСИР собирался взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан

Азербайджан продолжает эскалационную риторику в адрес Ирана. Так, Служба госбезопасности республики сегодня объявила, что якобы предотвратила «диверсионно-террористические акты, планировавшиеся иранском Корпусом стражей исламской революции на азербайджанской территории».

По крайней мере, именно о таком заявлении СГБ сообщает азербайджанский канал AzTV:



С целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу Азербайджана в качестве целей КСИР были выбраны стратегический объект - нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога ашкеназских евреев в Баку.

Утверждается, будто бы КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства, которые должны были оказаться приведены в действие на указанных объектах.

Далее утверждается, будто бы взрывные устройства были перехвачены сотрудниками СГБ, после чего обезврежены.

Из репортажа:

КСИР также занимался разведывательной деятельности на территории Азербайджанской республики. Установлено, что граждане Исламской Республики Иран Бехнам Сахибали Рустамзаде и Ясер Рахим Занкиян, вступив в предварительный сговор, установили преступную связь с Тарханом Тарланоглу Гулиевым для ввоза взрывных устройств на территорию страны.

Примечательно, что на сайте самой СГБ Азербайджана этой информации на данный момент (момент публикации) нет. Однако её опубликовали со ссылкой на AzTV и спецслужбы все ведущие СМИ Азербайджана.
33 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +6
    Сегодня, 21:35
    не удивлюсь если айзерам пообещали часть северного Ирана
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 21:38
      Кто пообещал? Они Турецкие марионетки… а Турции этот конфликт даром не сдался.
      1. К-50 Звание
        К-50
        +3
        Сегодня, 21:49
        Цитата: Охотовед 2
        Кто пообещал? Они Турецкие марионетки… а Турции этот конфликт даром не сдался.

        Вы евреев и пин до сов со счетов сбросили?
        Это же последним айзеры приготовили целый "коридор трампа". а вот нафига ему "коридор" посреди других стран и на границе со своим противником? Только пакостить оттуда.
        Иран уже показал, что не стесняется наносить удары по местам откуда ему "мешают" жить.
        Так же и айзерам прилетит. Только первым Иран не полезет, у него и других проблем выше крыши, чтобы на ровном месте новые орехи собирать.
        алиев скурвился и продался евреям и пин до сам, но огребать за его продажность будет всё население айзеров.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 21:54
        Цитата: Охотовед 2
        Кто пообещал? Они Турецкие марионетки… а Турции этот конфликт даром не сдался.
        а при чем тут помидорный султанат?
      3. frruc Звание
        frruc
        +1
        Сегодня, 22:18
        о таком заявлении СГБ сообщает азербайджанский канал AzTV

        Видно в Баку и СМИ захватили евреи, а теперь скулят как гиены.
        будто бы КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства

        Они попутали, это было кошерное сало.
    2. Черный_Ватник Звание
      Черный_Ватник
      +2
      Сегодня, 21:39
      Ничего ему не обещали. Он никто, чтобы с ним чем-то делиться, если вообще будет чем делиться.
      Он не прокормит даже десятую часть азербайджанцев в Иране.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 21:55
        Цитата: Черный_Ватник
        Он никто, чтобы с ним чем-то делиться

        пообщаться не значит жениться, Российской империи в 14 году то же проливы обещали, а по факту ...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 21:59
      Как говорила моя бывшая жена : "Обещать - не значит жениться"))) а вообще, пошла вода в хату - держите меня семеро, потому что пятеро не удержат)))
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 22:11
      Если КСИР надо будет взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан они не будут предупреждать об этом через СМИ, Ильхам себя решил опробовать в роли пророка.
  2. Черный_Ватник Звание
    Черный_Ватник
    +5
    Сегодня, 21:36
    Верим! Охотно верим!
    Алиев таки выпрашивает десяток шахедов по своей нефтянке
  3. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 21:37
    походу, в Азербайджане появились новые кумиры
    всё делается в строгой последовательности, согласно рекомендациям одного австрийского художника
    чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят
  4. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Сегодня, 21:41
    Точно точно !! И эту ... часовенку wink
  5. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 21:42
    иранский КСИР собирался взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан
    Давно пора, там и прокси у Ирана есть.
  6. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    +4
    Сегодня, 21:43
    Не зря иранские азербайджанцы неприязненно относятся к северянам
  7. К-50 Звание
    К-50
    +5
    Сегодня, 21:44
    Азербайджан продолжает эскалационную риторику в адрес Ирана. Так, Служба госбезопасности республики сегодня объявила, что якобы предотвратила «диверсионно-террористические акты, планировавшиеся иранском Корпусом стражей исламской революции на азербайджанской территории».

    Айзеры не понимают, что если идти на поводу у евреев и пин дос сов, то кроме разрушенной своей инфраструктуры, тел погибших, тумаков и пинков им ничего не обломится? belay request
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      Сегодня, 21:56
      Цитата: К-50
      что если идти на поводу у евреев и пин дос сов, то кроме разрушенной своей инфраструктуры

      каждый такой считает, что его точно не кинут, да и кроме того, лично может кто-то и обогатится, а на свои страны им с пробором
  8. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 21:48
    Израильская прокладка решила обострить ситуацию?
    Там после Карабаха явно головокружение еще не не прошло
  9. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:51
    нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также

    Получается: четыре.
    Утверждается, будто бы КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства, которые должны были оказаться приведены в действие на указанных объектах

    Минус три.
    синагога ашкеназских евреев

    Ответ: один.
  10. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +2
    Сегодня, 21:51
    - Простите, часовню тоже я развалил? - Шурик.
    - Нет, это было до Вас, в XIV веке, - милиционер.
  11. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 21:53
    Я уже писал, Азербайджан "спасут" только ВС Турции и спецслужбы израильских евреев, носатый пока закладывает почву под это.
  12. svarog77 Звание
    svarog77
    +1
    Сегодня, 21:55
    А ещё они называли тебя земляным червяком... lol
  13. мерцание Звание
    мерцание
    +1
    Сегодня, 21:55
    Азербайджан продолжает эскалационную риторику в адрес Ирана. Так, Служба госбезопасности республики сегодня объявила, что якобы предотвратила «диверсионно-террористические акты,

    Как стараются угодить Трампу, ну прям как дрессированные бобики.
    А между тем из белого дома заявляют, что Трамп САМ РЕШИТ (!), когда от Ирана больше не исходит угроза. Ну типа, вот захочет так прям завтра обьявит, что Иран разбит и повержен и благополучно и победоносно слиняет с БВ.
    А дети израилевы сами как-нибудь спасутся.
    И, кстати, а что будут азербайджанцы говорить?
  14. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    0
    Сегодня, 21:55
    Похоже Алиева конкретно зарядили. Когда честно наворованные деньги лежат в иностранных банках, можно манипулировать как угодно. А Азербайджан исторически не Персия? Справедливость должна восторжествовать.
  15. cpls22 Звание
    cpls22
    0
    Сегодня, 21:57
    Не удивлюсь, если потом нефтепровод всё-таки взорвут, в отличие от синагог и посольства.
    Будет прекращён ещё один путь нефти в ЕС, оставля для них только монополию штатов.
    При этом диверсию свяжут с Ираном, на фоне предыдущих "попыток". Хотя бенефициар этой диверсии будет очевиден - никто в Азербайджане даже не заикнётся об этом.
  16. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 22:04
    Провокация мусаватистов однозначно. fool Ирану что, больше нечем заняться ???
    У Ирана есть более неотложные дела.
  17. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 22:06
    Кстати, азеров можно построить за пять минут. Взять за жабры пару десятков жирненьких бизнесменов и научно-популярно объяснить им, что не все скоту масленица. Они сами Алиеву революцию устроят.
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      0
      Сегодня, 22:13
      Построить за пять минут конечно можно, но "кто ж ему разрешит"....
      Так пытались брать "за жабры"....
      Пришлось отпустить, ещё и на поклон к Алиеву съездить.
    2. poquello Звание
      poquello
      0
      Сегодня, 22:20
      Цитата: Младший рядовой
      Они сами Алиеву революцию устроят.

      было как-то в карабахский конфликт одна дичь в гостях по телевизору выступала, я так предполагаю - они наоборот думают что устроят ежели чего революцию в России,
      и как-то мне больше кажется что за нитки дёргают англичане
  18. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 22:10
    Цитата: Василенко Владимир
    не удивлюсь если айзерам пообещали часть северного Ирана

    Им Москву обещали, а Вы про север Ирана.
  19. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    0
    Сегодня, 22:14
    Цитата: Младший рядовой
    Кстати, азеров можно построить за пять минут. Взять за жабры пару десятков жирненьких бизнесменов и научно-популярно объяснить им, что не все скоту масленица. Они сами Алиеву революцию устроят.

    В Москве куда ни плюнь- оппозиционер Алиева!

    Только они ссыкливы, до безобразия. Он у них бизнесы отжимает, оставляя 10% дохода, они ему "анус своих детей подставляют"- так знакомый азербайджанец сказал (пригревал, в своём магазинчике 5-6 азервьюношей, во время войны в Карабасе).
  20. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 22:14
    …КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства…
    Навешают на Иран всех собак - и скопом его порвут. Один он драку со сворой не вытянет, «друзяка» Китай будет и дальше ждать на берегу своего трупа, а Россия в лице кремлёвских морд уже открестилась, что «это не наша война». Так же с трусливого их согласия придушат Кубу, там, глядишь, у «дорогих партнёров» и до Беларуси руки дойдут…
  21. HMR333 Звание
    HMR333
    +1
    Сегодня, 22:19
    Вот тут сразу видно что кто-то решил позарица на чужие земли!
    Позор просто позор и они тоже мусульмане видя как на Иран напали под шумок хотят втенуца ищит повод и оттяпать себе кусок земель!
    Только он забывает что с ним сделают так же рано или поздно припомнив как он поступил!
    Вчера Штаты дали им от Армении кусок а завтра США дадут Армении от них если им так нужно будет!
    Печально что так узко мыслят а о простых людях вообще не думают сколько их погибнет полная безнравственность!
  22. Цензор Звание
    Цензор
    0
    Сегодня, 22:20
    Азербайджан "повелся" на операцию под чужим флагом. Типовая методика Израиля и Британии.