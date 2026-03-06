В Азербайджане: КСИР собирался взорвать трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан

С целью посеять панику в обществе и нанести ущерб международному имиджу Азербайджана в качестве целей КСИР были выбраны стратегический объект - нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, посольство Израиля в Азербайджане, один из руководителей религиозной общины горских евреев, а также синагога ашкеназских евреев в Баку.

КСИР также занимался разведывательной деятельности на территории Азербайджанской республики. Установлено, что граждане Исламской Республики Иран Бехнам Сахибали Рустамзаде и Ясер Рахим Занкиян, вступив в предварительный сговор, установили преступную связь с Тарханом Тарланоглу Гулиевым для ввоза взрывных устройств на территорию страны.

Азербайджан продолжает эскалационную риторику в адрес Ирана. Так, Служба госбезопасности республики сегодня объявила, что якобы предотвратила «диверсионно-террористические акты, планировавшиеся иранском Корпусом стражей исламской революции на азербайджанской территории».По крайней мере, именно о таком заявлении СГБ сообщает азербайджанский канал AzTV:Утверждается, будто бы КСИР ввезли в Азербайджан три взрывных устройства, которые должны были оказаться приведены в действие на указанных объектах.Далее утверждается, будто бы взрывные устройства были перехвачены сотрудниками СГБ, после чего обезврежены.Из репортажа:Примечательно, что на сайте самой СГБ Азербайджана этой информации на данный момент (момент публикации) нет. Однако её опубликовали со ссылкой на AzTV и спецслужбы все ведущие СМИ Азербайджана.