На пороге Первой мировой: по страницам размышлений генерал-майора П. С. Махрова



Генерал-майор П. С. Махров

Бисмарк и немцы: благодетель или агрессор?

Идея объединения Германии нашла свое отражение под Седаном в 1871 году. Немецкий народ этому обязан своему канцлеру Бисмарку.



О. фон Бисмарк

Монархи, – писал выдающийся отечественный германист А. И. Патрушев, – входившие в состав Северогерманского союза, были обеспокоены постоянными посягательствами Пруссии на их самостоятельность, но их жалобы ничего не значили.

На новый режим со всех сторон раздавались жалобы: население роптало на крайнюю обременительность воинской повинности, на тяжесть налогов, на грубость и придирчивость новых чиновников.

если бы во главе Пруссии стоял другой человек, если бы Франция вмешалась в «немецкую войну» (1866 г. – И.Х.), а Россия или Австрия – в войну 1870 г., то немецкая история могла бы пойти по совершенно другому пути.



Людвиг II – последний король независимой Баварии

Господа, ровно 48 лет назад в Версальском дворце была провозглашена Германская империя. Сегодня мы собрались здесь, чтобы разрушить и заменить то, что было создано в тот день.

Германия, Россия и Балканский узел

идея панславизма привела Россию к победе под Плевной и закончилась поражением на Берлинском конгрессе.

Для вмешательства России в турецкие дела обстановка была более благоприятной, чем в эпоху Восточной войны. Франция после поражения 1870 г. стояла перед опасностью нового германского вторжения и не могла активно защищать Турцию. Австро-Венгрия, потеряв свое положение в германском союзе и свои итальянские владения, направила сама свои активные усилия в сторону Балкан, подготовляла аннексию Боснии и Герцеговины и поддерживала в них аграрные бунты сербских крестьян, католиков и православных, против помещиков-мусульман. В 1876 г. между Австро-Венгрией и Россией был заключен тайный договор, предусматривавший образование на Балканах не одного обширного славянского государства, а ряда самостоятельных государств, и расширение Австро-Венгрии за счет Боснии и Герцеговины, а России — за счет возвращения утраченных ею по Парижскому миру 1856 г. бессарабских уездов, прилегающих к устью Дуная, а также Батумского порта на кавказском побережье. Благожелательный нейтралитет Германии был обеспечен. Англия, заинтересованная в том, чтобы отвлечь Россию от дальнейшего расширения туркестанских владений в сторону Индии, склонна была обнадеживать мусульманскую революцию в Турции на оказание сопротивления России, но была бессильна вступить с Россией в открытую борьбу. Русская дипломатия в начале войны с Турцией успокаивала англичан заявлением, что русская армия не предполагает переходить Балканы.



Битва при Киссингене – процесс объединения Германии носил непростой и местами кровавый характер

Стремления России по-прежнему остались беспокойными и воинственными; влияние панславистского шовинизма на настроения императора Александра усилилось, и вместе с серьезной, по-видимому, немилостью к графу Шувалову, император осудил и его дело – Берлинский конгресс.

Бисмарк использовал благоприятную обстановку: Германия заключила с Россией дружественный договор. Гегемония в Европе стала принадлежать Германии.

Бисмарк, колонии и трезвый расчет

Колониальная политика, начатая «Железным канцлером» в восьмидесятых годах прошлого столетия, угрожала возможностью гегемонии Германии на море.

По его мнению, – докладывал в Лондон английский посол О. Рассел, – колонии были бы лишь источником слабости, потому что они могли бы охраняться лишь сильным флотом, между тем как географическое положение Германии вовсе не требует, чтобы она стала первоклассной морской державой. Ему было уже предложено немало колоний, но он отверг все и только хотел иметь угольные станции по соглашению с другими державами.

Мы вовсе не нуждаемся в них, они лишь хороши для того, чтобы снабжать чиновников постами. Для нас, в Германии, колониальные предприятия были бы роскошью, как шелковые собольи шубы в аристократических польских семействах, у которых даже нет рубах.



Фридрих III

Неизбежность того, что Германия при первом же случае будет иметь против себя Францию, и вероятность того, что она будет иметь против себя также Россию, заставляет нас, независимо от того, какое правительство находится у власти в Англии, и независимо от его иногда удивительной политики, избегать с английским народом и английским общественным мнением каких-либо столкновений, которые могут настроить против нас английское национальное чувство, если на карте не стоят важные германские интересы.

Европа, – писал Махров, – узнала об отставке Бисмарка.

Путь напролом вместо искусства дипломатии

Окруженный придворными льстецами, он стал считать себя непогрешимым в своих суждениях и действиях.



Вильгельм II