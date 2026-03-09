«Русский путь» для американской армии. Что ждёт США в ближайшее время
Из разговора Штирлица с немецким генералом в поезде.
«Семнадцать мгновений весны».
Почитал некоторое комментарии с предыдущему материалу. И решил, что пора чуть расширить видение проблем американцев и израильтян в Иране. Сейчас в прессе, особенно на Западе, полно материалов, которые создают картинку почти победы США над режимом Ирана. Понятно, что и американцы, и израильтяне «попали в капкан», который сами же готовили для иранских властей. Доктрина итальянского генерала Джулио Дуэ времен Первой мировой уже не работает... Но создать хотя бы иллюзию победы необходимо. Иначе за ежедневный миллиард расходов могут и спросить. Это цена войны для США...
Я не зря начал материал с цитаты из гениального советского фильма «Семнадцать мгновений весны». Устами безымянного немецкого генерала говорил сам Семенов. Говорил о будущих войнах. О том, что в конечном итоге, когда армия превратится в систему роботизированной техники и вооружения, управляемую искусственным интеллектом, победит дикарь с дубинкой! Который не будет пользоваться помощью машин, а просто ударит с той позиции, которую машины просто посчитают незначительной.
Помните войну в Югославии и обломки самого дорогого, самого набитого электроникой и различными системами безопасности, «невидимого для ПВО» и прочее, самолета? Кто сбросил этот миллиард долларов с неба? Какая-то навороченная система? Нет, тот самый «дикарь, прекрасно владеющий дубинкой». Примерно то же самое мы наблюдаем сегодня в небе Украины и Ирана. Дрон стоимостью 10-30 тысяч сбивают парой ракет по миллиону долларов. Эффективно…
Сегодня я решил не ввязываться в общую дискуссию, а просто рассказать о своем видении создавшейся ситуации. Начну с самого простого. Достигли ли США и Израиль тех целей, которые ставили на начальный период войны? Уничтожена инфраструктура? Нет. Уничтожено управление государством и армией? Нет. Достигнуто господство в воздухе, о котором Трамп заявляет практически ежедневно? Нет!
Наверное, внимательные читатели уже заметили, как уменьшилось количество «дистанционных» ударов со стороны США и Израиля. ПВО персов оказалось гораздо эффективнее, чем считали в американских и израильских штабах. И наоборот, собственное ПВО не обеспечило желаемого результата ни для Израиля, ни для американских военных баз и объектов.
Теперь геройствовать вынуждены летчики! Все чаще и чаще приходят сообщения о непосредственных бомбардировках объектов самолетами. Т. е. теперь пилоты вынуждены работать в зоне поражения систем ПВО. Что кратно увеличивает риски потери самолетов и летчиков. Теоретически можно сказать, что современный самолет способен вовремя обнаружить наведение ракет противника и уйти из-под удара. Да, способен!
И самолет, и вертолет обладают прекрасными системам обнаружения. Но системы эти работают только против современных, так же как авиационные, набитых электроникой систем наведения. Представьте самую банальную ситуацию. Боевой вертолет получает очередь снарядов из ЗСУ с оптическим наведением. Когда сработает система обнаружения? Заметьте, не от современного комплекса ПВО, а установки времен Второй мировой войны…
Ситуацию с авиацией «союзников» я привел просто для примера. Уверен, что и американские генералы понимают все риски. Более того, я согласен с одним высказыванием президента Трампа. Я о том, что «США ещё не начинали» серьезной войны. Действительно, с каждым днем всё отчетливее видится достаточно продолжительная война. Соединенные Штаты активно давят на своих вассалов с целью вовлечения их в войну, формирования некой коалиции врагов Ирана в регионе.
«Русский путь» для США…
Я все больше и больше убеждаюсь в том, что США сегодня идут по «русскому пути». По той «дороге», по какой мы идем с 2022 года. События повторяются. Пусть и с некоторым «американским колоритом», но в целом, к американцам приходит понимание того факта, что время войн в стиле «шапками закидаем» прошло. Так же как мы четыре года назад, США медленно приходят к пониманию того, о чем говорят и говорили многие военные теоретики с древних времен. Я о «генералы готовятся к прошлой войне».
Выше я упомянул о доктрине генерала Дуэ. Достаточно простая и понятная доктрина. Прежде чем наступать, сравняй тылы противника и ЛБС с землей с помощью авиации. Лиши противника не только резервов, но и желания воевать. Пусть твоя пехота встретит не готового к обороне врага, а кучки разрозненных, деморализованных солдат, которые будут мечтать попасть в плен. В боях с бандами такая тактика срабатывала, а вот с армией, которая знает твою манеру вести войну, увы…
Напомню, США быстро и успешно провели операцию в Венесуэле. С минимальными потерями, эффектно в смысле пиара. Как отреагировало американское общество? «Да, мы сильные и великие. Мы можем! Никто не в силах нам противостоять!». А теперь перейдем к нашей недавней истории. Помните Казахстан января 2022 года? Операцию российской армии по восстановлению порядка в этой стране? Похоже? Даже реакция общества схожая.
Эта «успешность» и с нами сыграла злую шутку. Политики были уверены, что серьезной войны на Украине не будет. Быстро, с минимальными потерями возьмем ключевые объекты и потом, дипломатическим путем, свергнем фашистский режим. Да, можно найти отличия. Мы не готовились долго, в отличие от американцев. Мы не тратили денег на эту подготовку. США же устами сразу нескольких президентов много лет говорили о желании свергнуть иранский режим военным путем.
Да, говорили, но понимали, что персы не арабы. Понимали потенциал Ирана! И ни один президент до Трампа не решился на открытую военную операцию в этой стране. То, что срабатывало в других странах, «буксовало» в Иране. Почти не было предателей среди генералов. Общество поддерживало правительство, а с недовольными прекрасно справлялся Корпус исламской революции. Санкции, которыми осыпали иранцев многие десятилетия, не работали должным образом…
О «схожести» ситуации можно говорить долго. О тех мелочах, которые мы решаем уже годы, и предстоит решать американцам. Но что главное в этой ситуации? Мне кажется, ничего нового в военном деле никто не изобретал. Главное то, чем занимаются армии большинства государств в «мирное время» — обкатка своих военных в различных военных конфликтах. Официально или неофициально понимать проблемы, которые порождает каждая новая война. Так было всегда. И так будет всегда. Это аксиома.
Помните, совсем недавно мы «пели дифирамбы» дронам? Да и сегодня многие продолжают это делать. Новое оружие, которое перевернуло военную науку. Но вспомните о тех, благодаря кому мы берем города. О тех, без кого победа попросту невозможна. О штурмовиках, о той самой пехоте, которая поднимает флаги своих частей и подразделений над освобожденными городами. Можно годами утюжить позиции врага дронами, авиацией, артиллерией, но пока там не появится простой солдат из пехоты, любой пехоты — мотострелок, казак, десантник, морпех, ополченец, это всего лишь обстрелы…
С чем сегодня столкнулись американцы и израильтяне? Прежде всего это «цена войны». Дорогое вооружение, которое армия вынуждена тратить на «копеечные» аналоги врага. Я уже писал о Шахедах за $30 тысяч, на которые тратят ракеты «патриотов» по $1 млн за штуку. А есть ещё современные ракеты, есть самолеты, каждый вылет которых обходится в годовой бюджет небольшого городка.
Другая проблема — эффективность техники и вооружения. Напомню о движении (говорю уже вполне осознанно) военных-изобретателей на фронте. Сколько всего они дали армии уже сегодня. И сколько ещё дадут. Это не теоретики из кабинетов, это практики, для которых такое решение стоит порой жизни. Вспомните о том, как в начале этого движения изобретения даже не рассматривались из-за бюрократических проволочек, и как это происходит сегодня. Американцам ещё только предстоит пройти этот путь.
Примеров на сегодня достаточно. Формат статьи не позволяет писать «романы». Какой вывод можно сделать из тех событий, которые уже происходят на фронтах иранской войны? На уровне простого обывателя, естественно. Американцы, с учетом их военной и экономической мощи, конечно, вполне возможно, смогут сломать Иран. С огромными потерями во всех смыслах этого слова. Персы понимают, что это война на уничтожение их страны, их веры. Драться будут отчаянно. Но…
Америке предстоит решить, стоит ли игра свеч. Стоит ли Израиль тех потерь, которое понесет американское общество ради мифической поддержки «демократии» в Израиле. Решить, нужна ли им новая армия такой ценой. Для нас этот вопрос не стоит вообще. Мы понимаем, что окружены врагами. Мы помним о том, чем закончились все наши попытки дружить с бывшими врагами, жертвуя собственной экономикой. Помним о советской Прибалтике, превращенной в короткое время в злейшего врага, помним о бывших странах «мировой системы социализма», советское вооружение которых передано нашим врагам на Украине.
Американцы никогда не знали войны на своей территории. Гражданская война, победы в которой празднует Америка ежегодно, когда десяток поселенцев противостояли паре десятков индейцев, не в счет. Для них армия скорее игрушка, которая помогает коротать скучные вечера перед телевизором, глядя на своих героев, спасающих мир где-то там, в Европе, в Китае, в России или вообще в космосе. А затраты на модернизацию этой армии – это реальность. Реальность в соседнем супермаркете, на соседней автозаправке…
Итог, не для России и Америки
Закончить материал хочу несколько нестандартно. Дело в том, что «великих держав» на планете не две, а три. Но разговор в этом материале шел только о двух. А как же Китай? Неужели в Пекине не понимают, что и китайская армия должна измениться? Понимают. Но идут опять, уже традиционно для этой страны, «своим путем с учетом китайской специфики».
Наверное, большинство читателей видели кадры празднования китайского Нового года. Экзотика всегда привлекает внимание. Но я хочу заострить внимание на одном аспекте, о котором сегодня мало говорят. О выступлениях китайских роботов. Танцах, демонстрациях элементов ушу и прочем.
По моему мнению, Китай решил действительно пойти третьим путем. Сохраняя традиционную армию, не ломая уже сложившуюся систему, Пекин создает не автоматические системы помощников солдата, а самих солдат. Те роботы, которые уже существуют, вполне способны выполнять какие-то элементарные задачи на фронте. Но наука развивается, и развивается бешенными темпами.
Думаю, в перспективе у КНР появление роботов-штурмовиков, роботов – узких специалистов и прочего. Что же, если развитие науки и производства позволяет идти таким путем, то почему бы и нет? Сегодня мечта, завтра реальность. Сегодня фантастика, завтра обыденность... Посмотрим...
