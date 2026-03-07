Сильный пожар в порту Одессы, удары по Днестровской ГЭС - новая волна атак ВС РФ
В ночь на 7 марта российские войска нанесли серию комбинированных ударов по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Поступают сведения о многочисленных прилётах в Черновицкой и Одесской областях. По последним данным, удары нанесены по району расположения Днестровской ГЭС, что к востоку от областного центра, города Черновцы.
Если оценивать этот удар, то можно отметить, что он из разряда достаточно редких, так как за время специальной военной операции объекты в Черновицкой области атаками подвергались значительно реже, чем в большинстве других регионах Украины.
Противник заявляет о том, что объект был атакован БПЛА типа «Герань» и крылатыми ракетами «Калибр».
Также поступают сведения о прилётах в Винницкой области. Там так же поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях. Противник заявляет о взрывах в районе Ладыжинской ТЭС. Туда прилетели не менее трёх десятков БПЛА, прорвав ПВО ВСУ. Значительная часть территорий в Винницкой и соседних областях осталась без электроснабжения.
Крупнейший за последние месяцы пожар разгорелся в Одесском морской порту. Некоторые местные жители пишут о вторичной детонации после прилётов.
Удары наносятся и по северным регионам Украины. Сообщается о поражении топливного хранилища в городе Прилуки Черниговской области.
А в Харьковской, Днепропетровской и оккупированной ВСУ части Запорожской области фиксируются прилёты ФАБ-500 с УМПК. Наносится огневое поражение складам имущества ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса.
Нанесение ударов продолжается и в утренние часы.
Информация