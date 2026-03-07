Сильный пожар в порту Одессы, удары по Днестровской ГЭС - новая волна атак ВС РФ

2 195 9
Сильный пожар в порту Одессы, удары по Днестровской ГЭС - новая волна атак ВС РФ

В ночь на 7 марта российские войска нанесли серию комбинированных ударов по объектам на подконтрольных киевскому режиму территориях. Поступают сведения о многочисленных прилётах в Черновицкой и Одесской областях. По последним данным, удары нанесены по району расположения Днестровской ГЭС, что к востоку от областного центра, города Черновцы.

Если оценивать этот удар, то можно отметить, что он из разряда достаточно редких, так как за время специальной военной операции объекты в Черновицкой области атаками подвергались значительно реже, чем в большинстве других регионах Украины.



Противник заявляет о том, что объект был атакован БПЛА типа «Герань» и крылатыми ракетами «Калибр».

Также поступают сведения о прилётах в Винницкой области. Там так же поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, используемые в военных целях. Противник заявляет о взрывах в районе Ладыжинской ТЭС. Туда прилетели не менее трёх десятков БПЛА, прорвав ПВО ВСУ. Значительная часть территорий в Винницкой и соседних областях осталась без электроснабжения.

Крупнейший за последние месяцы пожар разгорелся в Одесском морской порту. Некоторые местные жители пишут о вторичной детонации после прилётов.



Удары наносятся и по северным регионам Украины. Сообщается о поражении топливного хранилища в городе Прилуки Черниговской области.

А в Харьковской, Днепропетровской и оккупированной ВСУ части Запорожской области фиксируются прилёты ФАБ-500 с УМПК. Наносится огневое поражение складам имущества ВСУ и объектам топливно-энергетического комплекса.

Нанесение ударов продолжается и в утренние часы.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +6
    Сегодня, 06:53
    Много всего хохлоте СССР понастроила , бомбим - бомбим , а до конца уничтожить не можем.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 07:02
      Ирек hi ,это да ,СССР много кому и чего настроило особенно тем республикам которые ТЕПЕРЬ ужасно независимые и самостоятельные. Да и Россия продолжает строить не понятно ЗАЧЕМ??????
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 07:05
      Подход неверный. Посмотрите на ближневосточный конфликт - амеро-израилитяне без каких-либо сомнений вынесли сходу чуть не всю верхушку атакуемого государства. А иранцы в ответ - тут же начали закатывать в асфальт ВСЮ логистику противника, абсолютно не обращая внимания на государственную принадлежность мест ее дислокации. Есть американская база снабжения или там радар - огреби и распишись в получении. Тебя честно предупреждали - любая помощь агрессору будет иметь немедленные последствия...

      Как бы наводит на некоторые размышления, не так ли? А что - так можно было?? Ну хорошо - хотя бы теперь?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 07:10
        paul3390 hi ,лишение жизни руководства,уничтожение логистики и баз снабжения+производств, устранение союзников и помощников основа ведение всех войн,это не меняется веками.
    3. Гипербореец62 Звание
      Гипербореец62
      +1
      Сегодня, 07:06
      Так строили для себя...на момент развала СССР там проживало почти 51 млн. , кстати тогда чем западнее , тем более богато жили...больше вкладывали...такая была политика
    4. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Ирек
      Много всего хохлоте СССР понастроила

      Учитывайте, что поставки с запада продолжаются. И объемы там на миллиарды $ ежедневно. Но главное, что это техника и вооружение закупленная не на украинские деньги и произведенная не на их предприятиях. Поэтому таки поставки могут продолжаться практически вечно. Для экономик стран НАТО это вообще не о чем. Главное что бы границы для них были открыты.
    5. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 07:21
      Цитата: Ирек
      Много всего хохлоте СССР понастроила , бомбим - бомбим , а до конца уничтожить не можем.

      С 1654 года жили вместе, думали что братья навек, войну ВОВ прошли вместе, Кожедуба, Ковпака и Черняховского мы русские не забыли, о они забыли и даже врагами считают. Я не думал, что кастрюля на голове, человека сводит с ума.

      Вы читайте и злитесь, я для вас пишу.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 07:03
    ❝ За время специальной военной операции объекты в Черновицкой области атаками подвергались значительно реже, чем в большинстве других регионах Украины ❞ —

    — Надо наверстывать, да и соседи румыны, чтобы не расслаблялись ...
  3. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    Сегодня, 07:08
    Отличная новость!!! Нет повода не выпить сегодня.