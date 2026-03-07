В результате иранского удара пламя охватило крупную военную базу США «Виктория»

Публикуются данные о поражении иранскими дронами и ракетами очередной военной базы США на Ближнем Востоке. Речь о базе «Виктория» близ столицы Ирака, Багдада.

На протяжении целого ряда лет эта база для США была ключевым объектом размещения сухопутных частей на Ближнем Востоке. По состоянию на данный момент «Виктория» объята пламенем. Иранская сторона заявляет об уничтожении американской военной техники и систем связи, которые использовались американцами для атак на Исламскую Республику.





В ночное время суток иранские ракеты атаковали и Тель-Авив. Иранские медиа сообщают о том, что одна из ракет упала в этом израильском городе, не взорвавшись, однако потом, когда её пытались обезвредить израильские военные, прогремел мощный взрыв. Поступают данные о гибели нескольких военных и пожарных.

Тем временем состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Президенты обсудили американо-израильскую атаку на Иран. Владимир Путин вновь выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди мирного иранского населения, а также в связи с гибелью в результате удара верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Президент РФ заявил о необходимости скорейшей остановки боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Масуд Пезешкиан поблагодарил российского президента за поддержку.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 07:15
    Замечательная новость...респект иранцам.
    Любой ущерб для США поддерживаю двумя руками.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 07:16
    Два медийщика похоже начали что то понимать - сил не хватает для победы ,после совещания в овальном кабинете посылают третью АУГ к берегам Ирана .А другого ничего нет,что-ли?.Бонус .Мой " любимый " Баренцсерунок *** Не обнаружил у причала РПКСН " Князь Владимир " подозревают ушёл на БД. bully
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 07:18
    Даже если считать что личного состава там было по минимуму то сам факт того что базу надо восстанавливать и она такая не одна заставит США раскошеливаться,плюс демократы по-любому будут использовать это на промежуточных выборах,им надо Трампа "охрометь" так что у Трампа как это у шахматистов (если не ошибаюсь) цунгцванг.
  4. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 07:24
    одна из ракет упала в этом израильском городе, не взорвавшись, однако потом, когда её пытались обезвредить израильские военные, прогремел мощный взрыв.

    Тактика времён ВМВ. А метод неплохой...Ничуть не хуже «заряженных пейджеров»...
    С сионистского шакала давно пора сбить спесь...