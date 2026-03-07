В результате иранского удара пламя охватило крупную военную базу США «Виктория»
Публикуются данные о поражении иранскими дронами и ракетами очередной военной базы США на Ближнем Востоке. Речь о базе «Виктория» близ столицы Ирака, Багдада.
На протяжении целого ряда лет эта база для США была ключевым объектом размещения сухопутных частей на Ближнем Востоке. По состоянию на данный момент «Виктория» объята пламенем. Иранская сторона заявляет об уничтожении американской военной техники и систем связи, которые использовались американцами для атак на Исламскую Республику.
В ночное время суток иранские ракеты атаковали и Тель-Авив. Иранские медиа сообщают о том, что одна из ракет упала в этом израильском городе, не взорвавшись, однако потом, когда её пытались обезвредить израильские военные, прогремел мощный взрыв. Поступают данные о гибели нескольких военных и пожарных.
Тем временем состоялся очередной телефонный разговор Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. Президенты обсудили американо-израильскую атаку на Иран. Владимир Путин вновь выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами среди мирного иранского населения, а также в связи с гибелью в результате удара верховного лидера ИРИ Али Хаменеи. Президент РФ заявил о необходимости скорейшей остановки боевых действий и перехода к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Масуд Пезешкиан поблагодарил российского президента за поддержку.
