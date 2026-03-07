После значительной паузы возобновились ракетно-дроновые удары по целям в Киеве
Продолжает поступать информация о последствиях новой волны ударов ВС РФ по объектам на подконтрольной противнику территории.
После достаточно длительного перерыва дроны и ракеты «посетили» украинскую столицу. Поступают сведения о применении ракет «Искандер-М» и не менее 24 БПЛА типа «Герань» по целям в Киеве. Подтверждается информация о новых проблемах с электроснабжением в городе и окрестностях.
Пока командование ВС ВСУ размышляет над тем, «сколько ракет оно сбило», сообщается о новых волнах БПЛА.
Также после достаточно длительного перерыва возобновились удары по объектам в Кременчуге Полтавской области. Там тоже фиксируются аварийные отключения электричества, что затронуло и военно-промышленный сектор.
Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ударили и по целям в Харькове. Сообщается о прилёте по объекту промышленной инфраструктуры, электропитание которого только недавно было восстановлено противником.
Значительным числом дроны и ракеты добрались в ночные и ранние утренние часы до Житомирской и Хмельницкой областей. Поступают сведения о прилёте ракеты «Циркон». Есть сведения о поражения военного объекта в районе города Шепетовка.
Десятки прилётов в Одесской области. Как ранее уже сообщало «Военное обозрение», огневое поражение нанесено объекту в Одесском морском порту, в результате чего там разгорелся крупный пожар.
Также удары были нанесены по целям в Николаевской, Сумской, Винницкой, Черниговской областях и на оккупированных ВСУ территориях Запорожской области и Донбасса.
