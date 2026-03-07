После значительной паузы возобновились ракетно-дроновые удары по целям в Киеве

9 417 32
После значительной паузы возобновились ракетно-дроновые удары по целям в Киеве

Продолжает поступать информация о последствиях новой волны ударов ВС РФ по объектам на подконтрольной противнику территории.

После достаточно длительного перерыва дроны и ракеты «посетили» украинскую столицу. Поступают сведения о применении ракет «Искандер-М» и не менее 24 БПЛА типа «Герань» по целям в Киеве. Подтверждается информация о новых проблемах с электроснабжением в городе и окрестностях.



Пока командование ВС ВСУ размышляет над тем, «сколько ракет оно сбило», сообщается о новых волнах БПЛА.

Также после достаточно длительного перерыва возобновились удары по объектам в Кременчуге Полтавской области. Там тоже фиксируются аварийные отключения электричества, что затронуло и военно-промышленный сектор.

Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ударили и по целям в Харькове. Сообщается о прилёте по объекту промышленной инфраструктуры, электропитание которого только недавно было восстановлено противником.

Значительным числом дроны и ракеты добрались в ночные и ранние утренние часы до Житомирской и Хмельницкой областей. Поступают сведения о прилёте ракеты «Циркон». Есть сведения о поражения военного объекта в районе города Шепетовка.

Десятки прилётов в Одесской области. Как ранее уже сообщало «Военное обозрение», огневое поражение нанесено объекту в Одесском морском порту, в результате чего там разгорелся крупный пожар.

Также удары были нанесены по целям в Николаевской, Сумской, Винницкой, Черниговской областях и на оккупированных ВСУ территориях Запорожской области и Донбасса.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +13
    Сегодня, 07:55
    Уничтожение украинского Ми-8 на земле ударом телеуправляемой "Герани-2" возле села Михайловка Днепропетровской области на расстоянии в 115 км от линии фронта.

    https://vkvideo.ru/video-213182662_456264180

    Ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» ударили и по целям в Харькове.

    Одна из ракет под воздействием вражеского ППО отклонилась от цели и попала в многоэтажку.
    Тытаны ППО, вас Зеленский обещал премировать отдыхом на Ближнем Востоке. Уезжайте быстрее, всем будет хорошо-и вам, и местным жителям.
    1. Проксима Звание
      Проксима
      +5
      Сегодня, 08:11
      Что-то уже давненько не слышно от украинских массмедиа, что у Москвы ракеты закончились request (заканчиваются), наверное что-то до них дошло. fool
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        +1
        Сегодня, 08:30
        Просто мобилизовали в штурмовики))) А так - крокодильчики необучаемы(с)
      2. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 09:05
        Цитата: Проксима
        Что-то уже давненько не слышно от украинских массмедиа, что у Москвы ракеты закончились request (заканчиваются), наверное что-то до них дошло. fool


        Наверное до них дошло что быстрее закончатся их ракеты для ЗРК Patriot PAC-3 ,чем ракеты у Москвы.Потому что из Patriot строчат ракетами как из пулемета.Вот ещё один пример.ЗРК Patriot выстрелил по иранской ракете 24 раза подряд, это сняли на видео, которое можно найти по ссылке.

        .В Катаре во время атаки вооруженных сил Ирана зенитно-ракетный комплекс Patriot выстрелил по ракете 24 раза за минуту. Произошедшее сняла на видео одна из туристок.


        https://dzen.ru/a/aasiswLFUhfRldYn
      3. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        +1
        Сегодня, 09:24
        Так это же "карусель". Иран поставляет нам ракеты, а мы поставляем ракеты Ирану. Поэтому ракеты у Ирана и России и не заканчиваются 😏
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 08:59
      alexboguslavski
      Сегодня, 07:55
      Тытаны ППО, вас Зеленский обещал премировать отдыхом на Ближнем Востоке. Уезжайте быстрее, всем будет хорошо-и вам, и местным жителям

      hi Мадъяры у себя на территории задержали бронированную золотую кассу с наличными лимонами эвриков и зелени вместе со слитками.
      У жыдо наркофюрера золотого запасу нэма или это золото партии Слуга от народа, а бандеровцам пора разбегаться и искать другого хозяина? request
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        Сегодня, 09:37
        Цитата: ZovSailor
        Мадъяры у себя на территории задержали бронированную золотую кассу с наличными лимонами эвриков и зелени вместе со слитками.

        И даже иллюстрация появилась.
      2. Joker62 Звание
        Joker62
        0
        Сегодня, 09:46
        Цитата: ZovSailor
        alexboguslavski
        Сегодня, 07:55
        Тытаны ППО, вас Зеленский обещал премировать отдыхом на Ближнем Востоке. Уезжайте быстрее, всем будет хорошо-и вам, и местным жителям

        hi Мадъяры у себя на территории задержали бронированную золотую кассу с наличными лимонами эвриков и зелени вместе со слитками.
        У жыдо наркофюрера золотого запасу нэма или это золото партии Слуга от народа, а бандеровцам пора разбегаться и искать другого хозяина? request

        Какая премия??? fool
        Когда мадьяры задержала "золотую" колонну для Зе и Ко?! wassat
        Как из одной к/ф "Джельтмены удачи", где С.Краморов сказал одну фразу, когда накрыли ихную хату:
        Всё, кина не будет!
        laughing
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +5
    Сегодня, 07:57
    Да уж первая фотка прям повод пошутить laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Сегодня, 08:11
      Цитата: Ропот 55
      Да уж первая фотка прям повод пошутить laughing

      Интересно, winked что может больше расстроить Кличко - наш ракетный удар по Киеву или сложноподчиненное предложение с деепричастным оборотом?
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        +4
        Сегодня, 08:14
        Теренин hi,как его может расстроить то что не влияет на его кошелек??? Дома у него и электричество и прочие удобства есть,киевляне на вилы его поднять не хотят,а про его умственные способности только что слепо-глухо-немой не шутил.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 08:55
          Цитата: Ропот 55
          Дома у него и электричество и прочие удобства есть

          Очень хочется, чтобы туда, хоть один цветочек, герань прилетела. Ну очень хочется поздравить с днём 8 марта.
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +1
            Сегодня, 09:11
            carpenter hi , это вряд-ли,за 4 года ни одного удара по верхушке,ни ракетами ни безпилотниками,ни купленными агентами.
      2. kulemin0025gmail.com Звание
        kulemin0025gmail.com
        0
        Сегодня, 09:30
        Второй ваш вариант, Кличко не может расстроить априори. Он не только осмыслить, но и прочитать такое не сможет 😏
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 07:59
    .После достаточно длительного перерыва дроны и ракеты «посетили» украинскую столицу.

    Вы, нас не ждали? А мы приперлись.... Соскучились? встречайте! wink
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +5
      Сегодня, 08:02
      Mouse,слишком ДОЛГО они "скучали" ,слишком.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +3
        Сегодня, 08:04
        Ожидание смерти подобно.....
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 08:06
          Mouse, здесь не соглашусь, за этот перерыв они много чего успели и востоновить и опять почувствовать блага цивилизации,чего не скажешь про наше приграничье да и не только.
          1. Mouse Звание
            Mouse
            +4
            Сегодня, 08:08
            Тут я не соглашусь... Прикиньте вроде боле менее устаканили ... И тут бац и все по новой.... Представляю психоз, тока помыли и тут по мытому... wink
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +2
              Сегодня, 08:10
              Mouse, за три полных года ударов разной степени интенсивности эти уже привыкли и освоились так что думаю они и не удивляются.
            2. Монтесума Звание
              Монтесума
              0
              Сегодня, 09:46
              Цитата: Mouse
              Прикиньте вроде боле менее устаканили ... И тут бац и все по новой.... Представляю психоз, тока помыли и тут по мытому.

              Вполне оправданная стратегия - происходит затрата времени и немалых средств на закупку, доставку, монтаж оборудования, его запуск.... ура, перемога! И тут снова прилёты, и все старания обнуляются. Моральный фактор, при этом, тоже имеет значение.
        2. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +4
          Сегодня, 08:26
          Нет,лучше сразу-на глушняк
          1. Ропот 55 Звание
            Ропот 55
            +3
            Сегодня, 08:35
            dmi.pris1 hi , причём с гарантией,да с такой чтоб и другим не повадно стало.
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +4
        Сегодня, 08:57
        Цитата: Ропот 55
        Mouse,слишком ДОЛГО они "скучали" ,слишком.

        Получили, чтобы не скучно было справить 8 марта.
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +5
      Сегодня, 08:37
      Цитата: Mouse
      Вы, нас не ждали

      А мы прилетели с наступающим 8 марта поздравить! С букетом Гераней laughing
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 08:04
    ❝ Подтверждается информация о новых проблемах с электроснабжением в городе и окрестностях ❞ —

    — «Новое – это ещё не забытое старое» ...
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +3
      Сегодня, 08:06
      Память крепка задним умом......
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +2
        Сегодня, 08:58
        Цитата: Mouse
        Память крепка задним умом..

        Да у них давно память улетела в ЕС.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +2
          Сегодня, 09:16
          Извините, но так на языке крутится.... Нашли применение заднему месту.... Памяти просто не вписаться.... feel
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 08:29
    Если по насосным станциям долбануть - эффект будет сильней, но негуманней
  6. panzerfaust Звание
    panzerfaust
    -1
    Сегодня, 08:53
    Они очень быстро всё восстанавливают. Почему у нас такие маломощные заряды? Наносим удары по одним и тем же объектам, а толку с гулькин нос.
    1. К_4 Звание
      К_4
      -1
      Сегодня, 09:15
      Да потому что бьём избирательно, да ещё и не добиваем. Такое впечатление, что некоторые объекты заговорены, или уже приписаны определённым людям ( сиречь поделили шкуру неубитого медведя...точнее хряка), а те свою недвижку берегут.