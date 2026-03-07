В Ливане: отряды ЦАХАЛ использовали форму ливанской армии для перехода границы

Ливанские СМИ со ссылкой на командование «Хизбаллы» пишут о том, что израильские военные предприняли попытку углубиться на территорию южной части Ливана. При этом, как утверждается, отряды израильских военных использовали своеобразный вариант «маскировки», одевшись в форму бойцов ливанских вооружённых сил.

В «Хизбалле» заявляют, что обман был вскрыт наблюдением за местностью с беспилотника. Камера дрона сняла процесс, при котором оказалось, что «подразделения ливанской армии» входят в Ливан, почему то, с сопредельной территории.

Далее последовали удары по нарушившим ливанскую границу вооружённым формированиям. Свою роль в этом сыграли и беспилотники-«камикадзе».

В израильском командовании эти заявления не комментируют.

Напомним, что ранее израильское командование анонсировало сухопутную операцию на юге Ливана. Её целью объявлено уничтожение «Хизбаллы». Какое по счёту это «уничтожение «Хизбаллы», сказать трудно.

Тем временем в США заявили, что не планируют отправлять свои войска в Иран для проведения сухопутной операции. Ранее проходила информация о том, что Белый дом на эту авантюру пытается «подбить» курдские вооружённые отряды. Однако пока те «в атаку» идти не спешат. А на днях иранские СМИ сообщили об ударах по вооружённым группировкам, которые концентрировались в Иракском Курдистане, неподалёку от границы с Исламской Республикой.
  1. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +5
    Сегодня, 08:15
    Обрезки и не на такую подлость способны 🤮
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +5
      Сегодня, 08:19
      Так все уже придумано до них.... Воспользовались идеей тех , кто их геносидил....
      1. Федор Соколов Звание
        Федор Соколов
        +5
        Сегодня, 08:26
        Да евреи пожалуй лучшие ученики Адольфа Алоизовича! Уверен в скором времени им даже удасться превзойти своего учителя.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          -1
          Сегодня, 09:04
          Цитата: Федор Соколов
          Уверен в скором времени им даже удасться превзойти своего учителя.

          Так похоже, уже превзошли.
      2. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 08:42
        отряды ЦАХАЛ использовали форму ливанской армии для перехода границы

        Подобное мы уже встречали в приграничных областях России.
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 08:21
      Мини Мокик hi ,обмануть врага или того кого считаешь врагом не подлость.
      Война — это путь обмана» — цитата китайского стратега Сунь-цзы, которая содержится в его трактате «Искусство войны». Надо быть умнее и хитрее ,надо знать противника и на что он способен тогда вот такие "фокусы" не пройдут.
      1. Hitriy Zhuk Звание
        Hitriy Zhuk
        0
        Сегодня, 09:13
        А еще он писал не воевать долго, не воевать далеко(ибо дорого), не воевать вообще если битвы можно избежать достигнув целей иначе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          Сегодня, 09:14
          Hitriy Zhuk hi , и ведь прав был и во всех пунктах.
          1. Hitriy Zhuk Звание
            Hitriy Zhuk
            0
            Сегодня, 09:18
            Цитата: Ропот 55
            Hitriy Zhuk hi , и ведь прав был и во всех пунктах.

            Ропот 55 hi , Ага. Века идут, и буквально каждый век происходят демонстрации "что будет иначе".
        2. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 09:36
          Цитата: Hitriy Zhuk
          не воевать вообще если битвы можно избежать достигнув целей иначе.

          Иначе не получается. У евреев два выхода - победить или умереть. Договориться с палестинцами и теми, кто их поддерживает, невозможно, потому что убивать евреев это религиозный долг палестинцев. Коран, сура аль-бакара, аят 191 "Убивайте их, где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали."
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 08:29
      Мини Мокик
      Сегодня, 08:15
      Обрезки и не на такую подлость способны 🤮

      hi Кроме приграничного участка с Ираком крайне необходимо следить за приграничьем с аз зерами, где на северо-западе ИРИ концентрированно проживают порядка 17 млн аз еров, а сионисты уже провели несколько провокаций на территории Нахичевани, возбудив носорога - горского иврэйца, сделавшего громкие заявления и приведший вооружённые силы в приграничье в состояние повышенной боеготовности, видимо, после Карабаха вместе с султаном фаберже распирает от иврэйской ярости.
  2. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 08:26
    После очередной масштабной ответной атаки Ирана на Израиль, на этот раз в Тель-Авиве, израильский режим, по всей видимости, предложил Ирану некое перемирие!?
    По крайней мере, так мне сообщили источники в Иране.

    Чего добились израильтяне и американцы на данный момент в своей незаконной агрессивной войне? Практически ничего!

    Муллы остаются у власти. Иранский режим не пользовался особой популярностью у иранского населения и до начала израильско-американской агрессивной войны.

    Ситуация изменилась после убийства высокопоставленного иранского муллы и его семьи в результате массового расстрела 165 иранских девочек в возрасте от 6 до 12 лет американо-израильскими ракетами. Даже часть иранской оппозиции встала на сторону иранского правительства.

    Будет интересно посмотреть, что Иран скажет на израильское предложение о «прекращении огня».

    Как я уже говорил, эта информация пока поступает из Ирана.
    1. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 09:40
      Цитата: LeutnantTom
      Как я уже говорил, эта информация пока поступает из Ирана.

      А вот Вам информация из Америки: Трамп заявил, что он на меньше, чем безоговорочную капитуляцию иранского режима, не согласится.
  3. Earl Звание
    Earl
    +3
    Сегодня, 08:26
    Тем временем в США заявили, что не планируют отправлять свои войска в Иран для проведения сухопутной операции
    Наловили бы у себя евреев и отправили бы их в Иран выполнять бибины капризы. Получилось бы на удивление гротескно.
  4. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +4
    Сегодня, 08:28
    Значит конвенции к ним неприменимы, вполне по закону сделать из них абажуры
    1. сайгон Звание
      сайгон
      0
      Сегодня, 09:07
      Вопрос а какие на пердке конвенции и кто пехотного солдата проконтролит ? В плен это лотарея а вдруг настроение паршивое у солдата иоли товарища ранили и все конвенция в сторону . Конечно орать о тамком не стоит.
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    +2
    Сегодня, 08:48
    Использование в войне формы и знаков различия чужого государства - военное преступление. Впрочем, кто бы сомневался...
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +1
      Сегодня, 09:01
      Ага а еще на захваченного противника в чужой форме законы не распростроняются .
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        0
        Сегодня, 09:02
        Разумеется, какие законы в отношении военных преступников? Любой, кто обладает такой возможностью, может атаковать их безнаказанно...
        1. сайгон Звание
          сайгон
          -1
          Сегодня, 09:04
          Да тут нюанс другой - захватыват в плен даже сдающегося не обязательно . Можно пристрилить или повесить .
          1. михаил3 Звание
            михаил3
            -1
            Сегодня, 09:06
            Я в курсе) В данный момент важно другое - атака на этих ряженых не будет обьявлением войны. А что потом будут делать с ними ужее не так важно.
    2. Ганкутсу_ Звание
      Ганкутсу_
      -2
      Сегодня, 09:06
      Вы сейчас армию РФ в военном преступлении обвиняете?
      1. михаил3 Звание
        михаил3
        -1
        Сегодня, 09:07
        У вас что то с головой. Сходите к доктору, доктор таблетку даст, полегчает... ))
        1. Ганкутсу_ Звание
          Ганкутсу_
          +1
          Сегодня, 09:09
          Наши использовали форму ВСУ для проведения некоторых операций. Об этом писалось на сайте.
          Так вот, вы нашу армию тоже в преступлениях обвиняете?
          1. михаил3 Звание
            михаил3
            0
            Сегодня, 09:10
            Пруфы, Билли! Мы хотим пруфы!))
            И кстати да, такое бывает. Несколько разведчиков используют чужую форму. Но армия тут ни при чем. Эти люди сознательно ставят СЕБЯ вне закона для выполнения боевой задачи. Армию никто обвинить не может - это исключительно их выбор, приказать такое нельзя.
            Так и здесь - никто не обвинит армию Израиля - не докажешь. Но ИМЕННО ЭТИХ ряженых можно спокойно уничтожать)
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 09:01
    В израильском командовании эти заявления не комментируют.

    Подлые они, поэтому и не комментируют.
  7. Ганкутсу_ Звание
    Ганкутсу_
    0
    Сегодня, 09:07
    У комментаторов память слабовата.
    Наша армия так же использовала форму ВСУ в операциях. И об этом на сайте писали с гордостью, как о прекрасной диверсионной работе.

    Использовать чужую форму/знамя - это классика военного ремесла.
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      -1
      Сегодня, 09:11
      Коколо детектед. Это ВСУ писали, как всегда голословно. Желудь хочешь?
  8. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 09:10
    Iran should not accept any form of cease fire, just fight for a very long time, Washington and Israel is not capable of long wars, once the are weak the start talking about cease fire for them to rearm, replan, etc to strike iran again, the should not accept any cease fire.