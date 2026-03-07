В Ливане: отряды ЦАХАЛ использовали форму ливанской армии для перехода границы
Ливанские СМИ со ссылкой на командование «Хизбаллы» пишут о том, что израильские военные предприняли попытку углубиться на территорию южной части Ливана. При этом, как утверждается, отряды израильских военных использовали своеобразный вариант «маскировки», одевшись в форму бойцов ливанских вооружённых сил.
В «Хизбалле» заявляют, что обман был вскрыт наблюдением за местностью с беспилотника. Камера дрона сняла процесс, при котором оказалось, что «подразделения ливанской армии» входят в Ливан, почему то, с сопредельной территории.
Далее последовали удары по нарушившим ливанскую границу вооружённым формированиям. Свою роль в этом сыграли и беспилотники-«камикадзе».
В израильском командовании эти заявления не комментируют.
Напомним, что ранее израильское командование анонсировало сухопутную операцию на юге Ливана. Её целью объявлено уничтожение «Хизбаллы». Какое по счёту это «уничтожение «Хизбаллы», сказать трудно.
Тем временем в США заявили, что не планируют отправлять свои войска в Иран для проведения сухопутной операции. Ранее проходила информация о том, что Белый дом на эту авантюру пытается «подбить» курдские вооружённые отряды. Однако пока те «в атаку» идти не спешат. А на днях иранские СМИ сообщили об ударах по вооружённым группировкам, которые концентрировались в Иракском Курдистане, неподалёку от границы с Исламской Республикой.
