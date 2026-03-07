Пресса Израиля: На фоне ударов иранские командиры бросают солдат одних

Пресса Израиля: На фоне ударов иранские командиры бросают солдат одних

Израильская пресса со ссылкой на «иранскую оппозицию» пишет о том, что «на фоне ударов по объектам на иранской территории некоторые офицеры армии Ирана покинули казармы, бросив солдат одних».

Автор издания JP Сэм Халперн пишет, что «оставленные без командования иранские призывники дезертируют из войсковых частей».



Из материала израильского издания:

Иранская оппозиция говорит о том, что после убийства Али Хаменеи в рядах иранской армии началась неразбериха. Фиксируется дезертирство. Несколько солдат, несущих службу в провинции Лурестан, заявили, что не уверены в своём командовании и в целом обеспокоены ситуацией с безопасностью на фоне продолжающегося нанесения ударов.

В том же материале со ссылкой на оппозиционное официальному Тегерану издание Iran International говорится, что «иранские солдаты вынуждены ночевать на открытых площадках вне территории военных баз, чтобы не попасть под удары Израиля и США».

В правительстве Нетаньяху тем временем заявили о том, что в результате операции «Рык Льва», начатой неделю назад, в Иране поражено уже свыше 400 военных объектов. А накануне президент США Дональд Трамп выступил со словами о том, что «у Ирана ничего не осталось – ни флота, ни ПВО, ни ракетного оружия», потом добавил, что «не осталось примерно на 60-64%». Также Трамп заявил, что Иран хочет воевать, но США хотят воевать ещё больше. И в том же выступлении добавил, что Иран хочет переговоров, но он (Трамп) ответил: «Вы опоздали».
  сайгон
    сайгон
    +5
    Сегодня, 09:02
    О как и прям в сраиль сообщают иранские сарбазы о том что их бросили?
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +3
      Сегодня, 09:24
      Курица или яйцо - Мне вот интересно кто кого обучал (врать (здесь чуть другое слово) как дышать ) евреи украинцев или украинцы евреев с одной стороны еврейскому государству в два раза больше лет существования чем 404 (1948 г против 1991) с другой от древних укров произошли мамонты ...
      сайгон
        сайгон
        +2
        Сегодня, 09:27
        Но интересно что рядовой состав армии ирана именуется сарбаз . Не солдат а именно сарбаз
        Андрей Малащенков
          Андрей Малащенков
          +1
          Сегодня, 09:35
          Хммм... интересно

          Сарба́з (Сарва́з) (перс. سرباز‎ — дословно «рискующий головой»; солдат; рядовой[1])
          alex-defensor
            alex-defensor
            0
            Сегодня, 09:45
            Пресса Израиля: На фоне ударов иранские командиры бросают солдат одних

            Где-то мы это уже слышали... и слышим... вот уже пятый год подряд. Очень надеюсь, что сходство будет не только в этом, нам в том регионе нужна ответочка и аналог "Украины", но уже для Запада wassat
          Андрей Малащенков
            Андрей Малащенков
            0
            Сегодня, 09:48
            Мне в свое время рассказали интересный случай (еще совдепия была) чел работал в Иране (что там строили) причем стройка была огорожена и нашим запрещалось покидать это место за исключением некоторых необходимостей к ним относилось и постоянный завоз воды - передвигаться вне зоны можно было только в сопровождении военных Ирана ... посему за водовозкой всегда БЕГАЛ belay солдатик (чуть меньше 10 км туда и обратно) и однажды он толи ногу подвернул толи бегать надоело приперся на обьект через час после водовоза (обьект так же был под охраной солдат с офицером ... - так вот офицер за это его расстрелял на глазах у всех ... шок это по нашему ..
    ZovSailor
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 09:45
      сайгон
      Сегодня, 09:02
      О как и прям в сраиль сообщают иранские сарбазы о том что их бросили?

      hi Сионисты начали бы с себя, когда биби сутки прятался по бункерам, когда иуды ударили по руководству ИРИ, используя предателя в КСИР И.Каани.
  kosmozoo
    kosmozoo
    +10
    Сегодня, 09:05
    Ну так заходите скорей в Иран, вас там с цветами заждались.
    Sky Strike fighter
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 09:12
      Цитата: kosmozoo
      Ну так заходите скорей в Иран, вас там с цветами заждались.


      С четным количеством цветов для каждого вошедшего надо полагать?

      Похоже что украинские специалисты ПВО добрались таки до Катара.Знакомый почерк стрелять из ЗРК Patriot ,как из пулемета.ЗРК Patriot выстрелил по иранской ракете 24 раза подряд, это сняли на видео, которое можно найти по ссылке.

      .В Катаре во время атаки вооруженных сил Ирана зенитно-ракетный комплекс Patriot выстрелил по ракете 24 раза за минуту. Произошедшее сняла на видео одна из туристок.


      https://dzen.ru/a/aasiswLFUhfRldYn
    Андрей Малащенков
      Андрей Малащенков
      +2
      Сегодня, 09:29
      Цветы это аналоги «Гвоздики»;«Акации»; «Пиона»;«Гиацинта»;«Тюльпана»;«Василька» ну и конечно «Герани» ????
  михаил3
    михаил3
    +2
    Сегодня, 09:05
    Взращенная Америкой и Израилем оппозиция всегда отличалась полной безмозглостью)) Уж очень им отрыгнулась помощь в организации выступлений УМНОЙ оппозиции в одной северной стране)
    Иранские войска сидят по казармам - нет противника. Даже если офицер не торчит в казарме для рядового состава - и что? Это ж не детсад. Долбоклюи)
  Ропот 55
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 09:05
    Верим,конечно верим wink , особенно энтой оппозиции wink
  drags33
    drags33
    +3
    Сегодня, 09:10
    Типичный пример информационного противодействия во время военных действий... И попробуй проверить - так это или нет. А на слабонерных действует, разлагает!
  g_ae
    g_ae
    +1
    Сегодня, 09:11
    Верит на слово еврейцам - себя не уважать. Фантазеры-затейники. Недаром же там так много творческих личностей, Эпштейн не дал бы соврать. Да и российская творческо-пидарастическая "элита" такая же, и с такими же вторыми паспортами в массе.
  Foggy Dew
    Foggy Dew
    +3
    Сегодня, 09:13
    Ты лучше ответь кто кого завалил - Ф-35 древний учебный Як, или все-таки наоборот?
    Кстати, как перемогается? Жареными обрезами пока не сильно воняет на улицах? А то горит вполне хорошо
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    0
    Сегодня, 09:14
    Несколько солдат, несущих службу в провинции Лурестан, заявили, что не уверены в своём командовании и в целом обеспокоены ситуацией с безопасностью
    Израильтяне, которые состряпали эту заметку, видимо не в курсе, что на войне каждый боец обеспокоен ситуацией с безопасностью. Потому, что это не пикник, а война.
    «иранские солдаты вынуждены ночевать на открытых площадках вне территории военных баз, чтобы не попасть под удары Израиля и США».
    Ну, а это утверждение, видимо, придумывали американцы. Потому, что это именно янки не могут воевать без кондиционеров в танке, и без кока-колы в окопах... Нормальная армия вполне комфортно чувствует себя вне территории военных баз. Что в палатках, что без.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 09:14
    ❝ Израильская пресса со ссылкой на «иранскую оппозицию» пишет ... ❞ —

    — Как-то уже стало привычно в «демократическом мире» называть внутреннего врага неугодных стран «оппозицией» ...
    g_ae
      g_ae
      +1
      Сегодня, 09:20
      А ещё "по сообщениям независимых наблюдателей" или "как сообщают пожелавшие остаться неизвестными источники". И все, неси что хочешь.
  yuriy55
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 09:19
    Пресса Израиля: На фоне ударов иранские командиры бросают солдат одних

    Намного интереснее узнать (от прессы Израиля), как на фоне ракетных ударов из публичного пространства исчезает Нетаньяху...
    Dart2027
      Dart2027
      0
      Сегодня, 09:27
      Цитата: yuriy55
      как на фоне ракетных ударов из публичного пространства исчезает Нетаньяху...

      Минусаторам просьба хоть что-то написать.
  андрей мартов
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 09:19
    Одна бабка сегодня в трамвае рассказывала, что видела во сне как иранская оппозиция писала письмо Нетаньяху в весьма вежливом тоне,дескать -"Во первых строках своего письма к Вам, любезный и несравненный Нетаньяху, сообщаем,что офицеры иранской армии бросили своих солдат и бежали,так что заходите в Иран и владейте Ираном как вам заблагорассудится." И подпись "С уважением ваша иранская оппозиция ". . . hi
  Mouse
    Mouse
    0
    Сегодня, 09:20
    Израильская пресса со ссылкой на «иранскую оппозицию

    Еще нужно что-то объяснять?
  Dart2027
    Dart2027
    +1
    Сегодня, 09:25
    Израильская пресса со ссылкой на «иранскую оппозицию» пишет о том, что «на фоне ударов по объектам на иранской территории некоторые офицеры армии Ирана покинули казармы, бросив солдат одних»

Пытаются отвести внимание жителей Израиля от успехов дырявого купола.

    Пытаются отвести внимание жителей Израиля от успехов дырявого купола.
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 09:27
    Допустим:пара офицеров покинула своих солдат......но теперь сравним как "защитники демократии" кинули своих "лепших друзей" с той самой защитой....свалили первыми-обобрав,обнадёжив и продав....
  taiga2018
    taiga2018
    +1
    Сегодня, 09:33
    У нас тоже периодически появляются утверждения что у Украины заканчиваются солдаты,а тех которые ещё есть офицеры бросают на позициях одних,что воюют против нас одни насильно мобилизованные,но при этом почему воюют до последнего патрона,не хуже добровольцев.
  Дилетант
    Дилетант
    0
    Сегодня, 09:41
    Пресса Израиля

    Примерно такое же дерьмо пишут украинские СМИ про российскую армию. Зачем это повторять на ВО - непонятно.
  Joker62
    Joker62
    0
    Сегодня, 09:48
    Пресса Израиля: На фоне ударов иранские командиры бросают солдат одних

    Не верю! Это фейк, в стиле от укрорейха!