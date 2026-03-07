Пресса Израиля: На фоне ударов иранские командиры бросают солдат одних
Израильская пресса со ссылкой на «иранскую оппозицию» пишет о том, что «на фоне ударов по объектам на иранской территории некоторые офицеры армии Ирана покинули казармы, бросив солдат одних».
Автор издания JP Сэм Халперн пишет, что «оставленные без командования иранские призывники дезертируют из войсковых частей».
Из материала израильского издания:
В том же материале со ссылкой на оппозиционное официальному Тегерану издание Iran International говорится, что «иранские солдаты вынуждены ночевать на открытых площадках вне территории военных баз, чтобы не попасть под удары Израиля и США».
В правительстве Нетаньяху тем временем заявили о том, что в результате операции «Рык Льва», начатой неделю назад, в Иране поражено уже свыше 400 военных объектов. А накануне президент США Дональд Трамп выступил со словами о том, что «у Ирана ничего не осталось – ни флота, ни ПВО, ни ракетного оружия», потом добавил, что «не осталось примерно на 60-64%». Также Трамп заявил, что Иран хочет воевать, но США хотят воевать ещё больше. И в том же выступлении добавил, что Иран хочет переговоров, но он (Трамп) ответил: «Вы опоздали».
