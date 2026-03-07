На Филиппинах ввели четырёхдневку из-за топливного кризиса, связанного с Ираном

Филиппинские власти решили временно увеличить количество выходных до трех в неделю. Причина введения рабочей четырехдневки на Филиппинах – ближневосточный кризис.

О данном нововведении объявил вчера в своем официальном обращении к народу президент страны Фердинанд Маркос – младший.



Журналисты поясняют, что решение властей вызвано необходимостью экономии электроэнергии. Как пояснил глава государства, это связано с резким ростом стоимости топлива, который был вызван вооруженным конфликтом на Ближнем Востоке. Он разгорелся из-за решения Израиля и США начать военную операцию против Ирана. В итоге цены на нефть на мировом рынке значительно выросли.

Ограничения вводятся с 9 марта и затронут ряд государственных учреждений.

Президент Филиппин заявил:

Сокращенная рабочая неделя будет временной и не коснется тех, кто оказывает экстренные услуги, включая полицию, пожарных и другие ведомства, которые обеспечивают непосредственную поддержку населению.

Помимо этого, государственных служащих обязали сократить расход электроэнергии и топливо на 10-20 процентов. Также принято решение свести к минимуму командировки сотрудников и официальные мероприятия.

По данным местного правительства, сейчас Филиппины располагают запасами топлива на два месяца.

Похоже, разгоревшийся ближневосточный конфликт негативно отразился не только на жителях этого региона, но и принес проблемы многим странам мира.
