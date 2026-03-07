ЦАХАЛ заявил о бомбовом ударе по главному военному университету Ирана

1 999 26
ЦАХАЛ заявил о бомбовом ударе по главному военному университету Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о сбросе 230 авиационных боеприпасов в ходе волны атак на военные объекты Ирана. Среди пораженных целей – Центральный университет КСИР имени имама Хусейна.

Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.



Они утверждают, что вуз принимает активное участие в военных действиях.

В сообщении сказано:

ЦАХАЛ нанес удары по нескольким военным объектам, принадлежащим иранскому режиму, в том числе, главному военному университету Корпуса стражей исламской революции, Университету имени имама Хусейна, который использовался для подготовки офицеров КСИР.

Еще одной крупной целью стало место хранения иранского ракетного вооружения. Там располагались бункеры и пусковые установки, откуда ракеты атаковали территорию Израиля.

Израильтяне сообщают и о поражении подземного объекта, где производились и хранились баллистические ракеты Ирана. Он служил местом дислокации штабов и личного состава армии Исламской Республики. По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, здесь находились сотни иранских солдат.

Израильские военные утверждают, что в воздушной операции участвовало около 80 самолетов.



Ранее сообщалось о совместной атаке авиации Израиля и США на Тегеран. Под удар попали жилые дома и университет.

Иранские власти заявляют о поражении здания израильского министерства обороны с помощью гиперзвукового оружия.

Американо-израильская военная операция против Ирана стартовала 28 февраля.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 10:10
    ЦАХАЛ заявил о сбросе 230 боеприпасов


    Всего то ???? и они хотели этим покорить огромную страну belay

    Да мы нашему братскому народу за один день дарим в трое больше подарков ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 10:20
      В прошлом месяце,то есть в феврале 2026 года по данным ВСУ число планирующих бомб ,применявшихся ВКС в среднем за каждые сутки в течении месяца составляло 220 единиц в сутки.Так что цифры применения авиабомб вполне сопоставимые.Другой вопрос как долго в таком темпе сможет продолжать работать ВВС Израиля.К тому же у ЦАХАЛ нарисовались проблемки с ПВО.

      . Уничтожение Ираном радаров AN/TPY-2 и AN/FPS-132 лишило американских военных в регионе возможности раннего предупреждения. До их уничтожения Израиль и США имели от 15 до 30 минут на предупреждение о запуске ракеты из Ирана и могли, теоретически, принять контрмеры и подготовить свои системы ПВО. Видеозаписи из Израиля за последние два дня показывают, что 90% иранских ракет поражают цели, не будучи перехваченными.

      Неизвестным фактором является количество ракет, которые еще остались на вооружении Ирана. США рассчитывают на то, что у Ирана заканчиваются ракеты. Я же считаю, что запасы Ирана намного больше и надежнее. Посмотрим, как будут развиваться события на второй неделе войны.


      https://svpressa.ru/war21/article/505619

      Планирующих бомб,привозимых из США Израилю пока что хватает,а вот с противоракетами и ПВО уже проблемы,хотя война идёт только одну неделю,а уже по истечении неё проблемы.
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +1
        Сегодня, 10:32
        данным ВСУ число планирующих бомб ,применявшихся ВКС в среднем за каждые сутки в течении месяца составляло 220 единиц в сутки.Так что цифры применения авиабомб вполне сопоставимые.


        Ну как же сопоставимы если вы же пишете что у нас в сутки а у них за неделю ? - За неделю у нас было бы - 1540 штук ...
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 10:43
          . Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о сбросе 230 авиационных боеприпасов в ходе волны атак на военные объекты Ирана. Среди пораженных целей – Центральный университет КСИР имени имама Хусейна.

          Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.


          Где сказано что за неделю они столько бомб применили?Пишут что за одну волну атаки,а это значит что за сутки.У нас кстати наметились подвижки и качественные и количественные в сфере применения планирующих авиабомб.

          . Кстати, эксперты ISW в своем отчете, опубликованном 6 марта, сообщили о применении в зоне ответственности «Днепра» специального разведывательного БПЛА «Supercam S350», который наводил на цели в режиме реального времени ФАБы с УМПК. Детали, само собой, не приводятся, чтобы не пугать хероев на «передке», но с большой долей вероятности можно предположить, что авиабомба скорректировала полет и жахнула именно туда, куда перебежали в последний момент укровояки.

          Здесь нужны пояснения: в ВСУ появились переносные радары на треноге, явно американские, которые якобы способны обнаруживать воздушные объекты, даже птиц, на расстоянии до 15 км и на высоте до 3000 метров. Как только появляется сигнатура ФАБа, ВСУшники мигом меняют позицию. Теперь же беги не беги, а все равно придется к Бандере отправиться.


          https://svpressa.ru/war21/article/505571/

          .27 февраля 2026 был преодолен барьер в 300 авиабомб: их отгрузили украинцам на голову сразу 328 (ФАБ с УМПК). ... начался этот неожиданный рост применения ФАБ с УМПК. Октябрь 2025 года - 172 авиабомбы в сутки, ноябрь - 117, декабрь - 146, январь - 184 и, наконец, февраль - 226. При среднем 133 за весь 2025 год рост существенный и уже практически двукратный.


          https://m.vk.com/wall-212459013_1685979
          1. Андрей Малащенков Звание
            Андрей Малащенков
            0
            Сегодня, 10:55
            Где сказано что за неделю они столько бомб применили?Пишут что за одну волну атаки,а это значит что за сутки.


            Нууу эта ... наверна я мог абшибиться feel
    2. мерцание Звание
      мерцание
      +5
      Сегодня, 10:23
      они хотели этим покорить огромную страну
      Если что, Иран по площади в три раза больше Украины.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 11:06
        Цитата: мерцание
        они хотели этим покорить огромную страну
        Если что, Иран по площади в три раза больше Украины.


        Площадь Ирана сопоставима с плащадями таких стран как Турция и Пакистан вместе взятых,но дело даже не в этом,а в рельефе Ирана.Иран это горная страна в отличии от преимущественно равнинного Ирака.В горах можно прятаться и устраивать засады.Иран это такой большой Афган. Сравнение рельефа Ирака и Ирана для наглядности.
    3. Комментарий был удален.
    4. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 10:30
      Цитата: Андрей Малащенков
      ЦАХАЛ заявил о сбросе 230 боеприпасов

      Ой! Мало ли кто чего заявляет!! Что выгодно, то и заявляют со всех сторон. "Не хлебом единым..." Народ надо в тонусе держать. hi
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 10:43
        Так, они говорят, что попали! Каждой бомбой - точно в цель!
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:24
    Зелёные это " коалиция Эпштейна " ,красные как и положено- борются садлмозахистами и каникулами детских тел. Англицкий таблоид опубликовал " чтиво дня " про Трампа .Он оказывается избил школьницу ,за отказ заниматься ся с ним сексом. В суд на них подаст ?Cтандартные 10 млрд $..
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Сегодня, 10:38
      Извините, только скрин .
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 10:47
        Цитата: tralflot1832
        Извините, только скрин .

        Весьма внушительный скрин, даже очень.
    2. Наган Звание
      Наган
      -2
      Сегодня, 10:54
      Насчет школьницы высосано из пальца или чего еще, но двух женщин Трамп точно побил. Хиллари и Камалу. tongue
  3. megadeth Звание
    megadeth
    +2
    Сегодня, 10:26
    Один из пилотов кувейтского истребителя F/A-18 выпустил три ракеты по американским самолетам, сообщает WSJ. Все три истребителя были сбиты
    Иран бы выписал парня себе, за деньги конечно..., да посадил бы в Су 35...имхо
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 10:43
      А вот не верою я что он сбил сразу три штуки - во первых (точнее во вторых) - видос был только на одного и если бы они летели группой то сняли бы видос всех трех - тем паче что утверждалась (амерами) что их сбили ракетами малого радиуса (и почти в упор) а теперь во первых - сшп заявляют что у них самое вундервафельное оружие в мире и сбить их можно только такой же вунддервафлей - посему им для имиджа проще признать про "дружеский огонь" чем расписаться что их легко сбивают папуасы в тапках старым и не годным черметом .
    2. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 10:45
      Пилот молодец или ракеты дюже хороши? Или матрасы - лохи и за базаром в воздухе не следят
  4. olbop Звание
    olbop
    +2
    Сегодня, 10:33
    Среди пораженных целей – Центральный университет КСИР.

    Может нам взять как пример аналогичную цель для СВО? Ведь военное учебное заведение есть "инфраструктура, используемая в интересах ВСУ".
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 10:45
      Цитата: olbop
      Среди пораженных целей – Центральный университет КСИР.

      Может нам взять как пример аналогичную цель для СВО? Ведь военное учебное заведение есть "инфраструктура, используемая в интересах ВСУ".

      А что смогут курсанты в войне? Быть пушечным "мясом"? Особенно у молодых, где нет опыта и нвыка ведения войны и обороны???
    2. роман66 Звание
      роман66
      -1
      Сегодня, 10:46
      Когда это мы по
      инфраструктура, используемая в интересах ВСУ".
      , били? МО разве уже в руинах? Или Генштаб ихний?
  5. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 10:36
    "Доложили о поражении" - типа так же, как "разбомбили ядерную программу Ирана" несколько ранее? Так, что пришлось сейчас войну объявлять?
    Надеюсь, Иран в очистке планеты от пархатых фашистов будет более последователен
  6. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:44
    Они утверждают, что вуз принимает активное участие в военных действиях.

    Ну а если Иран "долбанёт" по еврейскому университету в Иерусалиме, как будут чувствовать себя на земле обетованной ?
  7. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 10:47
    Сказочники. Лично не единому их слову не верю. Просто хотелки свои озвучили, без возможности воплотить в реальность!
  8. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +1
    Сегодня, 10:47
    Значит, можно захватить господство в воздухе, и летать, и бомбить, все, пожалуйста. Но это же уметь надо, а что для этого нужно, совокупность тактики, технологии, и техники, и играют ли здесь ключевую роль малозаметные самолёты 5 поколения, или же РЭБ, РЭР, и быстрое выявление и уничтожение всех ЗРК, всех какие есть, чтобы не дать им действовать? Надо учиться у Израиля laughing
  9. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 11:14
    Что-то давно нет новостей о бомбовых ударах по лохлам самолётами нашей стратегической авиации. А раньше были. Странно, ведь раньше аббревиатура УМПК частенько в новостях мелькала в связке с Ту-95 и Ту-22 М3.
  10. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 11:31
    Сомнительная слава США, которые целенаправленно убили иранских школьниц, не дает покоя евреям. Вот поэтому и решили студентов поубивать. Как Бонни и Клайд, два сапога пара. И никакого нарушения прав человека никем не зафиксировано. Чисто гуманитарные бомбардировки. Не то что агрессия России в Крыму.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:32
    Цитата: Наган
    Насчет школьницы высосано из пальца или чего еще, но двух женщин Трамп точно побил. Хиллари и Камалу. tongue

    Это вы англичанам показываете язык ,не мне . hi drinks