ЦАХАЛ заявил о бомбовом ударе по главному военному университету Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о сбросе 230 авиационных боеприпасов в ходе волны атак на военные объекты Ирана. Среди пораженных целей – Центральный университет КСИР имени имама Хусейна.
Об этом сообщила пресс-служба израильских военных.
Они утверждают, что вуз принимает активное участие в военных действиях.
В сообщении сказано:
Еще одной крупной целью стало место хранения иранского ракетного вооружения. Там располагались бункеры и пусковые установки, откуда ракеты атаковали территорию Израиля.
Израильтяне сообщают и о поражении подземного объекта, где производились и хранились баллистические ракеты Ирана. Он служил местом дислокации штабов и личного состава армии Исламской Республики. По утверждению пресс-службы ЦАХАЛ, здесь находились сотни иранских солдат.
Израильские военные утверждают, что в воздушной операции участвовало около 80 самолетов.
Ранее сообщалось о совместной атаке авиации Израиля и США на Тегеран. Под удар попали жилые дома и университет.
Иранские власти заявляют о поражении здания израильского министерства обороны с помощью гиперзвукового оружия.
Американо-израильская военная операция против Ирана стартовала 28 февраля.
