ВСУ атаковали Липецкую область: БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом

Минувшей ночью противник атаковал беспилотниками несколько регионов России. Запущенные украинскими боевиками БПЛА были сбиты над территорией Брянской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Самарской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Ивановской и Московской областями, а также над Крымом. В общей сложности было сбито около 150 запущенных ВСУ беспилотников-камикадзе.

Как сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в Ельце БПЛА ВСУ упал рядом с многоквартирным жилым домом. К счастью, погибших и пострадавших нет, однако сохраняется угроза взрыва уцелевшей при падении боевой части украинского беспилотника. В целях обеспечения безопасности жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали в обустроенный в помещении школы пункт временного размещения. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры в регионе не зафиксировано.



Кроме того, один человек пострадал в результате падения обломков украинского БПЛА-камикадзе в Самарской области. Пострадавший мужчина госпитализирован, повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет.

Накануне девять жителей Севастополя пострадали в результате падения украинского дрона на пятиэтажный жилой дом. Запущенный ВСУ беспилотник был начинен взрывчаткой и поражающими элементами в виде металлических шариков — ими посекло фасад и людей.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +2
    Сегодня, 10:40
    Пока не поймут, что за атаки на наши города - их города будут стираться в пыль… всё так и будет продолжаться.
    Сейчас из Белгорода детей эвакуируем, дальше откуда будем? Вплоть до Урала?
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      Сегодня, 10:47
      Охотовед 2 hi ,не будут стираться их города,и верхушке этого режима нечего опасаться ответных ударов,ну судя по четырем годам,зато наших мирных граждан гибнет больше чем в том году и в позапрошлом,и это прискорбно.
    2. Объяснятор
      Объяснятор
      -1
      Сегодня, 11:00
      Цитата: Охотовед 2
      Пока не поймут, что за атаки на наши города - их города будут стираться в пыль… всё так и будет продолжаться.
      Сейчас из Белгорода детей эвакуируем, дальше откуда будем? Вплоть до Урала?

      Это когда Харьков,Николаев,Одесса стали их городами и и перестали быть нашими?
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 11:05
        Цитата: Объяснятор
        Цитата: Охотовед 2
        Пока не поймут, что за атаки на наши города - их города будут стираться в пыль… всё так и будет продолжаться.
        Сейчас из Белгорода детей эвакуируем, дальше откуда будем? Вплоть до Урала?

        Это когда Харьков,Николаев,Одесса стали их городами и и перестали быть нашими?

        Где в моём комментарии написано про Харьков, Николаев, Одессу? Зрение подводит, или таблетки закончились?
  2. Andobor Звание
    Andobor
    -4
    Сегодня, 10:42
    Как всегда, ПВО сработало отлично, большинство из полутора сотен сбиты в чистом поле, несколько над жильём, обломки побили стекла.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 10:47
      Лучшее ПВО - это танки на их аэродромах. Но пока это невозможно.
    2. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: Andobor
      Как всегда, ПВО сработало отлично, большинство из полутора сотен сбиты в чистом поле, несколько над жильём, обломки побили стекла.

      Вы читать умеете… пвошник блин!
      Как сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в Ельце БПЛА ВСУ упал рядом с многоквартирным жилым домом. К счастью, погибших и пострадавших нет, однако сохраняется угроза взрыва уцелевшей при падении боевой части украинского беспилотника

      Для особо одарённых поясняю, он БПЛА - ударил в дом, к счастью боевая часть не сработала, пока ещё. Как будут разминировать - большой вопрос, раз эвакуировали людей - наверное подрывом на месте.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        -8
        Сегодня, 10:53
        Цитата: Охотовед 2
        Для особо одарённых поясняю, он БПЛА - ударил в дом, к счастью боевая часть не сработала, пока ещё.

        А ты случайно не в ЦИПСо служишь?
        Разгоняешь панику, - самый первый тут как тут - верный признак ЦИПСОты?
        Его сбили, РЭБом или огнём, уже рядом с жильём, боевая часть не сработала, и это один из полутора сотен, эффективность работы ПВО фантастическая.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +4
          Сегодня, 10:58
          А ты случайно не в ЦИПСо служишь?

          Не стоит навешивать ярлыки совершенно незнакомым людям. Может получиться совсем некрасиво
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -9
            Сегодня, 11:02
            Цитата: роман66
            Не стоит навешивать ярлыки совершенно незнакомым людям.

            Информационную войну ни кто не отменял, она и в ленте ВО идёт, чел который дежурит в ленте, и разгоняет панику практически однозначно ЦИПСОта, или их безмозглая жертва, и он тут не один.
        2. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +5
          Сегодня, 11:01
          Вы просто клинический … молодец! Мозгов только на обвинения в ЦИПСо хватает? laughing Всем этот «ярлычок» повесить пытаешься.
          И, Да Я служу и на СВО был… в отличии от тебю.
          Каким огнём его над городом сбили fool Он ударил в дом, не сработал, упал рядом … это же не баллистическая ракета оленевод.
          1. роман66 Звание
            роман66
            +2
            Сегодня, 11:22
            Леша, если споришь с дyраком - вас уже двое.. С неизменным уважением hi
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              0
              Сегодня, 11:48
              Приветствую Рома soldier
              Да уже понял, таких как он вообще грех обижать fool , пусть резвится laughing
  3. Andobor Звание
    Andobor
    -8
    Сегодня, 11:06
    Цитата: Охотовед 2
    Вы просто клинический … молодец!

    А ты ЦИПСОта или их безмозглая жертва,
    целенаправленно разгоняешь панику.
    - Ужас, ужас, всё пропало.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 11:11
      Лекарства прими… и поспи, может поможет. И бухать завязывай.
      Хотя, на мой взгляд - ваш мозг уже не вылечить.
      1. Andobor Звание
        Andobor
        -7
        Сегодня, 11:13
        Цитата: Охотовед 2
        Лекарства прими… и поспи, может поможет. И бухать завязывай.

        Как ты ещё живой? У тебя же всё пропало?
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +1
          Сегодня, 11:19
          Цитата: Andobor
          Цитата: Охотовед 2
          Лекарства прими… и поспи, может поможет. И бухать завязывай.

          Как ты ещё живой? У тебя же всё пропало?

          Диалог с тобой как в мультфильме Простоквашино… где на все заявления Печкина, галчёнок отвечал «кто там» в твоём случае «ЦИПСО».
          Не трать моё время на бессмысленное общение с тем, кто читать не умеет и знает только пару фраз!
          1. Andobor Звание
            Andobor
            -7
            Сегодня, 11:22
            Цитата: Охотовед 2
            Печкина, галчёнок отвечал «кто там» в твоём случае «ЦИПСО».

            Поскули ещё: - ужас, ужас, всё пропало.