ВСУ атаковали Липецкую область: БПЛА упал рядом с многоквартирным жилым домом
Минувшей ночью противник атаковал беспилотниками несколько регионов России. Запущенные украинскими боевиками БПЛА были сбиты над территорией Брянской, Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Самарской, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Ивановской и Московской областями, а также над Крымом. В общей сложности было сбито около 150 запущенных ВСУ беспилотников-камикадзе.
Как сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, в Ельце БПЛА ВСУ упал рядом с многоквартирным жилым домом. К счастью, погибших и пострадавших нет, однако сохраняется угроза взрыва уцелевшей при падении боевой части украинского беспилотника. В целях обеспечения безопасности жителей четырех многоквартирных домов эвакуировали в обустроенный в помещении школы пункт временного размещения. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры в регионе не зафиксировано.
Кроме того, один человек пострадал в результате падения обломков украинского БПЛА-камикадзе в Самарской области. Пострадавший мужчина госпитализирован, повреждений на промышленных, социальных, жилых объектах нет.
Накануне девять жителей Севастополя пострадали в результате падения украинского дрона на пятиэтажный жилой дом. Запущенный ВСУ беспилотник был начинен взрывчаткой и поражающими элементами в виде металлических шариков — ими посекло фасад и людей.
Информация