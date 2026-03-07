Пезешкиан назвал условие прекращения ударов по объектам в соседних странах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением по поводу вариантов продолжения операции «Правдивое обещание».

По словам иранского президента, войска прекратят нанесение ударов по странам региона, если с их территории прекратятся атаки в отношении Исламской Республики.

Масуд Пезешкиан:

Такое решение принято высшим советом руководства страны.

Обращает на себя тот факт, что заявление это Масуд Пезешкиан сделал через некоторое время после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Как уже сообщало «Военное обозрение», российский президент в очередной раз выразил иранскому коллеге соболезнования в связи гибелью верховного лидера Али Хаменеи и сотен обычных иранцев. В том же телефонном разговоре Владимир Путин заявил о необходимости деэскалации и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.

К политико-дипломатическому урегулированию призывают и в Организации Объединённых Наций. В Иране это комментирует тем, что официальный Тегеран никогда и не отказывался от такого варианта урегулирования ситуации. Однако Израиль и США уже во второй раз (первый – летом 2025 года) начинают бомбардировки страны непосредственно в ходе переговоров.

Таким образом, Иран даёт понять, что ждёт от соседей по региону однозначной позиции: если они на самом против войны, которую США и Израиль развязали в отношении Ирана, пусть не на словах, а на деле выполнят свои обещания запретить использовать территорию, воздушное пространство и акваторию для антииранских атак. Если же страны-соседи продолжат предоставлять противникам Ирана все возможности для нанесения ударов, то Иран без ответа не останется, как он и поступает на данный момент. Простая и понятная логика.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 10:49
    ❝ По словам иранского президента, войска прекратят нанесение ударов по странам региона, если с их территории прекратятся атаки в отношении Исламской Республики ❞ —

    — Вполне справедливая и понятная позиция ...
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      +2
      Сегодня, 11:29
      Иран начал неожиданно точно бить laughing . Я уже сбился со счета сколько радаров системы THAAD уничтожили. Неужели данные разведки начали получать где-то? laughing Американские базы в регионе выносятся. Али-Салем в Кувейте и Аль-Джуфайр в Бахрейне, их больше нет. Приходится еще одну АУГ USS George H. W. Bush в регион тащить laughing .
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        -4
        Сегодня, 11:36
        Временно исполняющий совет Ирана заявил о прекращении ударов по соседним стоанам
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          0
          Сегодня, 11:52
          Вот ведь бяда, вышку прорядили, а Иран всё не сдаётся! Раньше были манифестации с беспорядками против правительства, а теперь почему-то за.
      2. мерцание Звание
        мерцание
        +1
        Сегодня, 11:42
        Инфа из то "Зелёный Край".

        СПИСОК УНИЧТОЖЕННЫХ РАДАРОВ И ДАТЧИКОВ АМЕРИКАНСКОЙ КОАЛИЦИИ

        1. Радары AN/TPY-2 (THAAD)
        • Муваффак-эль-Сатти, Иордания: 1 шт.
        • Принц Султан, Саудовская Аравия: 1 шт.
        • Аль-Рувайс, ОАЭ: 2 шт.

        2. AN/FPS-132 Block 5 UEWR
        • Аль-Удейд, Катар: 1 шт.

        3. Радиолокационная установка AN/MPQ-65 (PAC-3)
        • Авиабаза Аль-Салем, Кувейт: 1 шт.

        4. ECS (Patriot PAC-3):
        • Авиабаза Аль-Салем, Кувейт: 1 шт.

        5. AN/GSC-52B (терминалы спутниковой связи)
        • Бахрейн: 2 шт. Единицы измерения

        6. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛОКАЦИИ
        • Лагерь Арифджан, Кувейт: 6 единиц
        • Штаб 5-го флота США, Бахрейн: 1 единица

        Оценочные потери активов
        • 4x AN/TPY-2: 2 296 000 000 долл. США
        • 1x AN/FPS-132: 1 100 000 000 долл. США
        • 1x AN/MPQ-65: 150 000 000 долл. США
        • 1x Patriot ECS: 40 000 000 долл. США
        • 2x AN/GSC-52B: 40 000 000 долл. США
        • 7x Рабочих куполов/датчиков: 350 000 000 долл. США
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 11:30
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 10:49
      Вполне справедливая и понятная позиция

      hi Для них более понятнее была многолетняя фраза с времён Вьетнама-Афганистана-
      Yankee, go home! am
    3. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 11:31
      Только не для штатов. Если они до сих пор считают, что отвечать на их бомбежки неправильное поведение, надо смиренно переждать порку и слезно просить прощения. Ну, попу заодно оголить, понадобится
  2. Комментарий был удален.
  3. vasyliy1 Звание
    vasyliy1
    +6
    Сегодня, 10:51
    "По словам иранского президента, войска прекратят нанесение ударов по странам региона, если с их территории прекратятся атаки в отношении Исламской Республики."

    Достойный ответ американо- израильским агрессорам! Нам надо всячески помогать им с целеуказанием и беспилотниками, и не грех замаскировать и наши удары под иранские и их прокси....
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:57
      Цитата: vasyliy1
      "По словам иранского президента, войска прекратят нанесение ударов по странам региона, если с их территории прекратятся атаки в отношении Исламской Республики."

      Достойный ответ американо- израильским агрессорам!

      Скорей, вполне прагматичное предложение Ирана своим соседям на БВ перестать подставляться ради военного американского присутствия на их территориях, якобы обеспечивающего"зонтик безопасности", который на деле безопасность обеспечить не смог.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 10:51
    Однако Израиль и США уже во второй раз (первый – летом 2025 года) начинают бомбардировки страны непосредственно в ходе переговоров.

    Ну не для того же они начали бомбардировки Ирана, чтобы их прекращать. Но даже если они прекратят бомбить сейчас, то начнут опять через некоторое время. Поцканы не оставят Иран в покое.
    1. Перфильева Вера Звание
      Перфильева Вера
      +4
      Сегодня, 11:05
      "Поцканы не оставят Иран в покое."

      Поэтому нам всячески надо помогать Ирану держаться,ведь если он проиграет, то на нас навалятся уже всеми доступными способами..Надо защищать себя на чужой территории.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 11:51
        Цитата: Перфильева Вера
        Поэтому нам всячески надо помогать Ирану держаться,ведь если он проиграет, то на нас навалятся

        Верно написали, сейчас Иран, а после него на Китай не попрут, хотя бомбить смогут, а в наземной операции они захлебнуться, остаётся только Россия.
  5. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 10:56
    Министры иностранных дел стран Лиги арабских государств соберутся на экстренное заседание в воскресенье. Однако, по сообщениям агентств, эта встреча «направлена ​​на обсуждение иранских атак на ряд членов организации», — заявил агентству AFP заместитель генерального секретаря Лиги.

    Встреча, которая пройдет в формате видеоконференции, была запрошена Кувейтом, Саудовской Аравией, Катаром, Оманом, Иорданией и Египтом, сообщил агентству AFP Хоссам Заки.

    Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт ранее безоговорочно осудил иранские атаки, назвав их «совершенно предосудительными» и «не только вопиющим нарушением международного права и Устава ООН, но и посягательством на принципы добрососедства».

    Странно, что Лига арабских государств не осудила это дело — незаконное нападение на Иран, нарушающее международное право!

    Видите ли, Лига арабских государств — марионетка США.

    По всей видимости, Трамп теперь отправляет элитные американские войска в Иран!?
  6. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 10:56
    Пезешкиан назвал условие прекращения ударов по объектам в соседних странах

    Иранскому президенту нельзя верить своим соседям, которые предоставили под иностранных баз, особенно как наглосаксов и их приспешников. Попытка не пытка, пробовать можно, но толку будет польный ноль!
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      -1
      Сегодня, 11:10
      Цитата: Joker62
      нельзя верить своим соседям, которые предоставили под иностранных баз

      Для веры нужны другие соседи, которые смогли бы выступить не только формальными гарантами соглашения, но и реально военно-политически и экономически донести всю тяжесть ответственности до договаривающихся сторон.
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      -2
      Сегодня, 11:12
      Иранскому президенту нельзя верить своим соседям

      Да он и не верит - он действует в рамках своих ограниченных возможностей. Шейхи уже запищали потому, что несут убытки, а убытки несут т.к. предоставили свою территорию США для военных баз. Таким образом, давление на США идет и со стороны этих недомонархий
    3. Ruswolf Звание
      Ruswolf
      0
      Сегодня, 11:51
      Иранскому президенту нельзя верить своим соседям.....,

      А он и не собирается верить.
      База выведена, Обстрелов нет.
      Тогда выполнил "Честное президентское"
  7. Santa Fe Звание
    Santa Fe
    -4
    Сегодня, 11:05
    Военные силы в отсутствие командиров самостоятельно приняли необходимые меры. Приношу извинения соседним странам — они наши братья. Мы не намерены нападать на соседние государства», — сказал Пезешкиан.

    —————-

    Все догадки подтвердились, беспорядочная стрельба по ОАЭ, Азербайджану и др соседним странам велась без всякой цели и смысла, инициатива на местах.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      -1
      Сегодня, 11:14
      Военные силы в отсутствие командиров самостоятельно приняли необходимые меры.

      Откуда дровишки? Где он такое сказал? Ссылку плиз...
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 11:26
      Santa Fe
      Сегодня, 11:05
      Все догадки подтвердились, беспорядочная стрельба по ОАЭ, Азербайджану и др соседним странам велась без всякой цели и смысла, инициатива на местах

      hi Натуральная брехня и провокация со стороны сионистов и нацистско-фашистских матрасников.
      Сионисты и ципсота уже неделю неистовствуют минусами, бездоказательно вбрасывая в эфир бу иню в чистом виде. am
  8. К-50 Звание
    К-50
    -2
    Сегодня, 11:08
    По словам иранского президента, войска прекратят нанесение ударов по странам региона, если с их территории прекратятся атаки в отношении Исламской Республики.

    Ну, на мой взгляд, вернее было бы потребовать вывод пин дос ных войск, ликвидацию их военных баз и аэродромов, складов и баз хранения.
    Тогда бы уж точно больше была вероятность, что с этого направления больше не будут угрожать.
    Самим-то монархиям это не особо то и интересно.
    Они, как говорится, едят досыта и пьют до пьяна, причём последнее не фигуральный оборот речи. По крайней мере так высказался Скотт Риттер, описывая свою службу времён инспектора по разоружению.
    Так что ликвидация пин дос ных плацдармов, а это именно плацдарм в военном понимании будет больше способствовать умиротворению региона.
    Правда остаётся ещё факт фашистского государства израиль. Вот уж сборише упырей и мракобесов. lol
  9. Александр_K Звание
    Александр_K
    -1
    Сегодня, 11:25
    Скорее всего, мнение этих стран уже не учитывается Америкой. У них подход как к Гуантанамо: один раз предоставили свою территорию, и теперь это американская территория, мнение местных правительств не важно. Нам бы тоже поучиться отстаивать свои базы в Сирии например, схожим образом. Конечно не до такой степени подставлять, однако применить все виды убеждения что международные договора не расторгаются в одностороннем порядке, если это не прописано в договоре.
  10. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 11:28
    В том же телефонном разговоре Владимир Путин заявил о необходимости деэскалации и перехода к политико-дипломатическому урегулированию.
    Ну а бытом уровне это звучит так:
    продолжайте деэскалацию, чем лучше деэскалируете противника, тем быстрее наступ политико-дипломатическое урегулирование.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 11:32
    Арабское окружение Ирана заслужили удары по своим территориям. Ради нефтянной прибыли эти монархии готовы лечь в постель с сатаной. Вот пусть теперь хлебают.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 11:34
    В моем понимании в Иране президент второй человек. А первый - духовный лидер.
    Обращение президента защищает первого от возможного отказа первых в странах БВ?
  13. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:54
    Высшему совету рептилоидов и кошерной мафии традиционно плевать кто и что сказал. Дали команду встряхнуть рынки и принести в жертву своим богам энное количество граждан. Нажрутся, дадут команду стоп до следующего раза.