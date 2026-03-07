Ударами БПЛА в Днепропетровской области поражено крупное хранилище топлива

2 396 5
Ударами БПЛА в Днепропетровской области поражено крупное хранилище топлива

Вчера вечером и в минувшую ночь армия России провела первую в этом месяце мощную серию комбинированных атак по военным целям и инфраструктурным объектам на подконтрольной Киеву территории. Поступает свежая информация о пораженных целях дополнительно к той, о которой ранее писало «Военное обозрение».

Помимо военных объектов как таковых, ракетные и дроновые удары наносились по логистике, различным складам и вновь, после некоторого перерыва, объектам энергетики. Применялись ракеты «Искандер», «Циркон», «Калибр» и ударные беспилотники различных типов.



Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС/укр. — ДСНС) публикует кадры мощного пожара на топливном складе в Днепропетровской области. Конкретный населенный пункт не называется. По информации российских мониторинговых каналов, в Днепропетровской области ударами беспилотников ВС РФ различного типа были поражены несколько объектов логистики, в основном железнодорожной, задействованной в снабжении ВСУ.



Сообщается. что в ночное время группа ударных БПЛА типа «Герань» (около 20 беспилотников) нанесла серию ударов по логистическому объекту в городе Апостолово Днепропетровской области. На месте удара возник сильный пожар. Ранее ВС РФ дважды атаковали в Апостолово железнодорожную станцию. В ходе нынешней атаки был поражен грузовой поезд, который следовал маршрутом Верховцево — Кривой Рог.

Еще один удар был нанесен в Затоке Одесской области. Там находится один из важнейших железнодорожных переездов, соединяющих Украину с Румынией. Поселок Затока — один из самых популярных и протяженных курортов Одесской области. Корпуса базы отдыха, вмещающие до 1900 человек, уже давно используются для размещения спецподразделений ВМС Украины, главной задачей которых являются террористические атаки на Крым, Крымский мост и Новороссийские порты. Именно из Затоки осуществляется координация и запуск безэкипажных катеров, начиненных взрывчаткой. В поселке размещаются и натовские военные, в основном из Британии. Здесь находятся и склады с БЭК.

В настоящее время «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщают об экстренном изменении расписания маршрутов поездов в Ровенской, Винницкой, Житомирской и других областях.



Что касается объектов энергетики, то ВС РФ вновь били по Киеву, о чем уже ранее сообщалось. В украинской столице после ночной атаки 1905 зданий остались без тепла, заявил мэр Кличко. Они расположены в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. В общей сложности, в городе почти 2700 зданий без тепла, включая часть многоквартирных домов в Дарницком и Днепровском районах, где нет отопления из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.

Кроме того, в 02:50 БПЛА «Герань-2» вывели из строя подстанцию 110/35/10 кВ «Богодухов» в одноименном населенном пункте Харьковской области. После прилетов на ПС начался пожар, зафиксированы обесточивания свыше 15 тысяч потребителей.

В Винницкой области под ракетный удар «Калибров» попала Ладыженская ТЭС. В Черниговской области зафиксированы попадания по Днестровской ГЭС. Это крупнейшая в Европе гидроаккумулирующая станция на реке Днестр, примерно в 6 км от границы с Молдавией.

В Хмельницкой области повреждено здание железнодорожной станции в Шепетовском районе, возник пожар. Основная часть баллистических ракет была направлена на Киев, однако наиболее сильные удары пришлись по Харькову. Сообщается об ударе по промзоне в Основянском районе.

В Одессе и Николаеве удары наносились по портовой инфраструктуре и объектам энергетики, сообщается о детонации и мощных пожарах в местах прилетов. В Одессе ракетный удар пришёлся по терминалу порта, куда накануне прибыл военный груз. Зафиксирована вторичная детонация, у места взрывов – машины скорой помощи и эвакуационные вертолёты.

Зеленский отчитался, что минувшей ночью ВС РФ применили для ударов по Украине 29 ракет, почти половина из них — баллистические, а также 480 беспилотников. Ниже схема ударов ВС РФ в ночь на 7 марта от одного из украинских мониторинговых ресурсов.



Воздушные силы Украины, как всегда, сообщают очень бравурные результаты работы смешанных сил ПВО. Из 509 воздушных целей якобы были перехвачены 472, в том числе 19 ракет из 29 запущенных.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БПЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломков) БПЛА на пяти локациях. Информация по одной вражеской ракете уточняется.

Еще более «ударно» отработали зенитчики ВМС Украины. По данным ВМСУ, было сбито 40 беспилотников. Это рекордное количество с того момента (примерно с конца осени прошлого года), когда и Военно-морские силы ВСУ начали публиковать отчеты о перехвате воздушных целей. Ранее более 20 не было ни разу, порою сообщали об одном-двух сбитых БПЛА.

Украинские официальные каналы и СМИ в основном разгоняют информацию о разрушении в результате взрыва (что взорвалось, не пишут) подъезда жилой пятиэтажки в Харькове. Сообщается о пострадавших и погибших. Российские военные никогда не бьют целенаправленно по жилым домам, в этом нет абсолютно никакого смысла. Все подобные случаи — результат работы сил ПВО ВСУ, которые пытаются сбить и подавить средствами РЭБ ракеты и дроны непосредственно над гражданским объектами в населенных пунктах.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Наган Звание
    Наган
    +4
    Сегодня, 11:12
    Интенсивней надо работать. Открылось окно Овертона. Пока Иран стреляет ракетами куда может, Америка зенитные средства на сторону (а Украина - не более чем это) отвлекать не будет. Но долго ли оно продлится, это вопрос, а когда оно кончится, могут оказаться свободные зенитные средства для продажи европейским странам, известно с какой целью.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 11:21
      Окно возможностей открывается соразмерно технологическому развитию.

      . Судя по той информации, которая поступает от источников с мест, прямо сейчас в зоне ответственности ГрВ «Днепр» наблюдается резкое усиление беспилотных подразделений. В то время, как русские солдаты зачищают дом за домом в освобождаемых населенных пунктах, в небе над ними идет истребление вражеских «птичек» — от FPV-дронов до БПЛА-разведчиков. В частности, над Веселянкой наши «охотники» устроили показательное избиение бандеровских беспилотников.

      «В чём секрет? В новом оборудовании. В каком именно — оставим за скобками, пусть противник гадает. Но результат очевиден: дальность выросла, и теперь для вражеских операторов больше нет привычных безопасных зон», — подчеркивает ТГ-канал «АлешкиСегодня» и приводит соответствующие видеозаписи.


      https://svpressa.ru/war21/article/505571/

      . Российская компания Alkor Tactical представила линейку ударных дронов на оптоволоконном управлении «Рагнарёк» с практической дальностью полёта до 50 километров.


      https://www1.ru/news/2026/03/07/optovolokonnye-drony-s-dalnostiu-do-50-km-razrabotala-rossiiskaia-kompaniia-alkor-tactical.html

      Недорогие и массовые дроны-матки на подвесе которых могли бы применяться оптоволоконные дроны с дальностью поражения до 50 км существенно бы расширили их зону поражения.Возможно что даже до 100 км.
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 11:25
    Пусть на ослах ездят , раз не хотят жить нормально и по человечески.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    Сегодня, 11:26
    "Зеленский попрощался с Донбассом
    Украинский «просрочка» заявил, что побывал в Краматорске, Славянске и Дружковке, последних находящихся еще под контролем Киева городах Донбасса. Примета, которая не давала ранее сбоев, и «черная карма» должны сработать и в этот раз"
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 11:26
    Ударами БПЛА в Днепропетровской области поражено крупное хранилище топлива

    Ах, какие цветочки "Гераньки" ко дню 8 марта! good drinks