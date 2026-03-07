Ударами БПЛА в Днепропетровской области поражено крупное хранилище топлива
Вчера вечером и в минувшую ночь армия России провела первую в этом месяце мощную серию комбинированных атак по военным целям и инфраструктурным объектам на подконтрольной Киеву территории. Поступает свежая информация о пораженных целях дополнительно к той, о которой ранее писало «Военное обозрение».
Помимо военных объектов как таковых, ракетные и дроновые удары наносились по логистике, различным складам и вновь, после некоторого перерыва, объектам энергетики. Применялись ракеты «Искандер», «Циркон», «Калибр» и ударные беспилотники различных типов.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС/укр. — ДСНС) публикует кадры мощного пожара на топливном складе в Днепропетровской области. Конкретный населенный пункт не называется. По информации российских мониторинговых каналов, в Днепропетровской области ударами беспилотников ВС РФ различного типа были поражены несколько объектов логистики, в основном железнодорожной, задействованной в снабжении ВСУ.
Сообщается. что в ночное время группа ударных БПЛА типа «Герань» (около 20 беспилотников) нанесла серию ударов по логистическому объекту в городе Апостолово Днепропетровской области. На месте удара возник сильный пожар. Ранее ВС РФ дважды атаковали в Апостолово железнодорожную станцию. В ходе нынешней атаки был поражен грузовой поезд, который следовал маршрутом Верховцево — Кривой Рог.
Еще один удар был нанесен в Затоке Одесской области. Там находится один из важнейших железнодорожных переездов, соединяющих Украину с Румынией. Поселок Затока — один из самых популярных и протяженных курортов Одесской области. Корпуса базы отдыха, вмещающие до 1900 человек, уже давно используются для размещения спецподразделений ВМС Украины, главной задачей которых являются террористические атаки на Крым, Крымский мост и Новороссийские порты. Именно из Затоки осуществляется координация и запуск безэкипажных катеров, начиненных взрывчаткой. В поселке размещаются и натовские военные, в основном из Британии. Здесь находятся и склады с БЭК.
В настоящее время «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщают об экстренном изменении расписания маршрутов поездов в Ровенской, Винницкой, Житомирской и других областях.
Что касается объектов энергетики, то ВС РФ вновь били по Киеву, о чем уже ранее сообщалось. В украинской столице после ночной атаки 1905 зданий остались без тепла, заявил мэр Кличко. Они расположены в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. В общей сложности, в городе почти 2700 зданий без тепла, включая часть многоквартирных домов в Дарницком и Днепровском районах, где нет отопления из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ.
Кроме того, в 02:50 БПЛА «Герань-2» вывели из строя подстанцию 110/35/10 кВ «Богодухов» в одноименном населенном пункте Харьковской области. После прилетов на ПС начался пожар, зафиксированы обесточивания свыше 15 тысяч потребителей.
В Винницкой области под ракетный удар «Калибров» попала Ладыженская ТЭС. В Черниговской области зафиксированы попадания по Днестровской ГЭС. Это крупнейшая в Европе гидроаккумулирующая станция на реке Днестр, примерно в 6 км от границы с Молдавией.
В Хмельницкой области повреждено здание железнодорожной станции в Шепетовском районе, возник пожар. Основная часть баллистических ракет была направлена на Киев, однако наиболее сильные удары пришлись по Харькову. Сообщается об ударе по промзоне в Основянском районе.
В Одессе и Николаеве удары наносились по портовой инфраструктуре и объектам энергетики, сообщается о детонации и мощных пожарах в местах прилетов. В Одессе ракетный удар пришёлся по терминалу порта, куда накануне прибыл военный груз. Зафиксирована вторичная детонация, у места взрывов – машины скорой помощи и эвакуационные вертолёты.
Зеленский отчитался, что минувшей ночью ВС РФ применили для ударов по Украине 29 ракет, почти половина из них — баллистические, а также 480 беспилотников. Ниже схема ударов ВС РФ в ночь на 7 марта от одного из украинских мониторинговых ресурсов.
Воздушные силы Украины, как всегда, сообщают очень бравурные результаты работы смешанных сил ПВО. Из 509 воздушных целей якобы были перехвачены 472, в том числе 19 ракет из 29 запущенных.
Еще более «ударно» отработали зенитчики ВМС Украины. По данным ВМСУ, было сбито 40 беспилотников. Это рекордное количество с того момента (примерно с конца осени прошлого года), когда и Военно-морские силы ВСУ начали публиковать отчеты о перехвате воздушных целей. Ранее более 20 не было ни разу, порою сообщали об одном-двух сбитых БПЛА.
Украинские официальные каналы и СМИ в основном разгоняют информацию о разрушении в результате взрыва (что взорвалось, не пишут) подъезда жилой пятиэтажки в Харькове. Сообщается о пострадавших и погибших. Российские военные никогда не бьют целенаправленно по жилым домам, в этом нет абсолютно никакого смысла. Все подобные случаи — результат работы сил ПВО ВСУ, которые пытаются сбить и подавить средствами РЭБ ракеты и дроны непосредственно над гражданским объектами в населенных пунктах.
