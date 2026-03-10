Почему война на Ближнем Востоке – это не наша война

Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом «Вестей» заявил, что война, которая идет на Ближнем Востоке,

это не наша война… и мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона.

Это заявление вызвало бурю возмущений в патриотической блогосфере и у существенной части обывателей, которые с некоторых пор просыпаются с мыслью «а что там в Иране?».



В последние дни активизировались различные диванные «борцы с американским империализмом», которые требуют оказать военную поддержку Ирану и чуть ли не объявить войну США. О том, что на Украине всё еще продолжается специальная военная операция, которая идет достаточно тяжело и уже длится больше 4 лет, эти «диванные борцы», видимо, уже как-то подзабыли. Теперь в их головах, похоже, только Иран…

Ну а раз так, то, что ж, давайте еще раз пообсуждаем Иран.

Позиция автора такова: в данном конкретном случае Песков совершенно прав: война на Ближнем Востоке – это не наша война. Вот совсем не наша. И вмешиваться в происходящее там совершенно не в интересах России.

Следует отметить, что как на ситуацию с недавними протестами в Иране, так и на начавшийся военный конфликт в регионе российские обыватели зачастую смотрят сквозь ложную дилемму – раз Иран является стратегическим партнером России, значит, Россия обязана ему во всем помогать. При этом путаются понятия «стратегическое партнерство» (причем ситуативное) и «союзничество». Иран никогда не являлся союзником России, он её стратегический партнер, но не более того.

Иран как ситуативный стратегический партнер


В чем отличие между стратегическим партнерством и союзничеством?

Для начала дадим определение обоим терминам. Как пишет профессор А. Н. Михайленко, существуют различные определения стратегического партнерства. Согласно М. Носову:

Стратегическое партнерство есть долговременное международное сотрудничество по широкому кругу вопросов для получения максимальных выгод для себя и партнера.

В свою очередь, И. А. Новиков полагает, что стратегическое партнерство – это долгосрочное обоюдовыгодное сотрудничество равноправных субъектов международных отношений для решения вопросов глобального масштаба. Юлия Жеглова считает важными аспектами стратегического партнерства, среди прочих, степень «общности стратегических интересов и целей, готовности согласованно действовать на равноправной основе на базе международного права и не в ущерб третьим сторонам»*.

Стратегическое партнерство в межгосударственных отношениях представляет собой не концепцию, доктрину или стратегию, а образ действий партнеров при решении ими разнообразных вопросов, представляющих обоюдный интерес. Как отмечают политологи:

В отдельных случаях в практике международных отношений очевидно символическое наполнение провозглашаемого стратегического партнерства. В таком варианте оно служит не характеристикой отношений, а способом демонстрации близости стран и средством моральной поддержки**.

Иначе говоря, с юридической точки зрения понятие «стратегического партнерства» крайне размыто. Часто это понятие трактуется так же, как в бизнесе, где оно понимается как сотрудничество одной компании с другой для достижения общих экономических и стратегических целей.

Союзничество – это более формализованный и долгосрочный уровень международных отношений, где две или несколько стран сотрудничают, чтобы максимально реализовать свои национальные интересы. Формализация включает в себя юридическое закрепление обязательств, институализацию и другие аспекты. Союзниками, например, являются государства-члены таких военно-политических организаций, как НАТО – так, согласно статье 5 Устава альянса, нападение на одного из членов НАТО рассматривается как нападение на всех членов НАТО.

Иначе говоря, стратегическое партнерство – это уровень двустороннего взаимодействия между государствами, которое характеризуется интенсивными связями во всех сферах (политика, экономика, технологии) и направлено на реализацию взаимных интересов, а союзничество – более глубокий уровень взаимодействия, включающий юридически обязательные гарантии безопасности и тесное военное сотрудничество.

Россия и Иран являются стратегическими партнерами, но не являются союзниками. Белоруссия безусловный союзник России. Иран – нет.

Стали Россия и Иран стратегическими партнерами в силу сложившихся геополитических обстоятельств, а не в силу какой-то «культурной близости», о которой говорят некоторые политологи. На самом деле у России мало с общего с иранской теократией, где «шариатская полиция» еще совсем недавно задерживала девушек за хиджабы, «не соответствующие требованиям», и арестовывает женщин за пение на публике.

Такие «традиционные ценности» России однозначно не нужны. И это явно не то направление, куда ей следует двигаться.

Почему война на Ближнем Востоке выгодна России


Конечно, нельзя не признать, что отношения между Россией и Ираном после 2015 года вышли на новый уровень. А после 2022 года стали еще более тесными.

Но ключевым фактором в этом сыграла геополитическая ситуация. Россия оказалась под давлением Запада, и ей пришлось усиливать взаимодействие с другими государствами. Изначально фундаментом стратегического партнерства между Россией и Ираном было сотрудничество по Сирии – Тегеран был изначально заинтересован в том, чтобы Москва начала военные операции в этой стране, и координировал там с ней свои действия.

Однако после того как Сирия выпала из сферы влияния Ирана и России, значение Ирана как стратегического партнера несколько снизилось.

Безусловно, Иран оказал России некоторую поддержку. Однако то, что Иран поделился с Россией «Шахедами» и технологией изготовления «Шахедов» (ясное дело, не за бесплатно) вовсе не означает, что Москва тут же должна бежать и спасать Иран, находящийся где-то там, ставя под угрозу свои собственные интересы.

Ввязываться в войну на Ближнем Востоке, в то время как Россия сама участвует в военном конфликте, и он далек от завершения, было бы как минимум неразумной авантюрой. Ради чего Россия должна жертвовать своими интересами?

Иран – это протеже Китая, именно он активно поддерживал Тегеран, однако, похоже, что Пекин вообще никак не реагирует на происходящее на Ближнем Востоке. Если даже КНР никак не реагирует, то почему должна реагировать Россия?

Пусть это звучит цинично, но в определенной степени затяжная война на Ближнем Востоке России даже выгодна.

Во-первых, цены на нефть растут.

Во-вторых, на нефтяном рынке создается дефицит сырья, который пока нечем компенсировать, из-за чего министр финансов США Скотт Бессент даже заявил, что Вашингтон может продолжить снимать ограничения с российской нефти.

В-третьих, Украина теперь будет получать меньше оружия от Запада, который тратит существенное количество боеприпасов и особенно зенитных ракет. Собственно, американцы уже назвали недальновидным решение экс-президента Джо Байдена поставлять на Украину значительные объемы современных вооружений.

В-четвертых, теперь украинский вопрос оказался на задворках мировой информационной повестки.

В целом война на Ближнем Востоке России выгодна. Даже в случае, если США и Израиль добьются чего хотят и Иран падет (что пока не предрешено) или вообще погрузится в хаос и распадётся (такой сценарий не исключен), это мало скажется на России.

Иран не входит даже в топ-10 крупнейших торговых партнеров России. Турция и ОАЭ куда более значимы для России, поскольку через них идет существенная часть параллельного импорта.

Таким образом, не стоит преувеличивать значение Ирана для России. И не стоит забывать о том, что у России есть свои собственные интересы.

Примечания
*Михайленко А. Н. Стратегическое партнерство и союзничество в международных отношениях // Этносоциум и межнациональная культура. 2023. № 9 (183). С. 9–21.
** Жеглова Ю.Г. Стратегическое партнерство как формат межгосударственных отношений. Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2014;7(3):115-122.
  1. Stas157 Звание
    Stas157
    +7
    Сегодня, 04:09
    Почему война на Ближнем Востоке – это не наша война

    Потому что мы воюем с Западом только на Украине. А в других местах мы воевать не будем! Зачем их разрушать??

    Хотя казалось бы. Вот он, именно тот самый шанс, чтобы поквитаться. Перевернуть ситуацию наоборот! Поставка чувствительных вооружений сильно испортила бы американцам жизнь.
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +3
      Сегодня, 04:34
      Цитата: Stas157
      Поставка чувствительных вооружений сильно испортила бы американцам жизнь.

      Не меньше чем поставки американского вооружения и разведывательной информации ВСУкам. Например сейчас можно добиться от США прекращения поставок ракет ATACMS. Или активизации сотрудничества в предотвращении терактов.
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        +11
        Сегодня, 05:20
        Таким образом, не стоит преувеличивать значение Ирана для России. И не стоит забывать о том, что у России есть свои собственные интересы.

        Только эти интересы не являются интересами большинства. Они сродни той медианной зарплате, которая выросла на 40 тысяч...
        Согласно материалам, с декабря 2025 года средняя зарплата по стране составила 139 727 рублей.

        А интересы группы собственников России действительно другие - не связанные с интересами рядовых граждан и России, и Ирана...Они ближе к интересам американцев из Анкориджа и евреев из Израиля... yes
  2. Soveticos Звание
    Soveticos
    +16
    Сегодня, 04:25
    Началось всё с Югославии...Ливия, Сирия, Венесуэла, Иран, скоро Куба, никого не пропустил? Если так пойдёт, то скоро и Белоруссия станет ситуативным союзником, попутчиком, так сказать. Везде, где только происходит заваруха со странами, которые имеют хорошие отношения с Россией, то начинают появляться вот такие статьи. Скоро никого у России из союзников не останется.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +7
      Сегодня, 04:36
      Цитата: Soveticos
      Скоро никого у России из союзников не останется.

      А у нас из союзников только КНДР...
      1. Stas157 Звание
        Stas157
        +8
        Сегодня, 05:01
        Цитата: Uncle Lee
        А у нас из союзников только КНДР

        Отличный пример. Они ведь могли за нас не воевать и оружие нам не поставлять. Это ведь точно не их война. (Тем более, что кто-то до этого вводил против корейцев санкции в 2013 и 2017 годах) Но, тем не менее, братья-корейцы взяли и сделали это. Помогли нам. Не побоялись! Как вам такой пример? Вот так настоящие союзники и появляются.
      2. Дырокол Звание
        Дырокол
        0
        Сегодня, 05:25
        Цитата: Uncle Lee
        А у нас из союзников только КНДР...

        Не питайте иллюзий. Киму глубоко нырять до России. Пока выгодно союзник, а нет так отвернется и сделает вид, что не знакомы.
      3. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 06:37
        Да, тезис
        Белоруссия безусловный союзник
        требует обсуждения
        Володя! hi
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          Сегодня, 08:01
          Цитата: роман66
          требует обсуждения

          Тут можно привести кучу доводов Pro и Contra...Но порвут жеж ! А нервных клеток осталось мало - на один скандал...
          Рома ! hi
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      Сегодня, 06:59
      Цитата: Soveticos
      Началось всё с Югославии...Ливия, Сирия, Венесуэла, Иран, скоро Куба, никого не пропустил? Если так пойдёт, то скоро и Белоруссия станет ситуативным союзником, попутчиком, так сказать. Везде, где только происходит заваруха со странами, которые имеют хорошие отношения с Россией, то начинают появляться вот такие статьи. Скоро никого у России из союзников не останется.

      Ирак пропустили, там теперь тоже свобода и демократия.
  3. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +7
    Сегодня, 04:32
    Автор не из тех, кто в 2015-2020 во всю глотку вопили что Донбасс нам на фиг не сдался и нЕчего за них вступаться, а надо развивать отношения с киевскими партнёрами?
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +16
    Сегодня, 04:35
    Посмеялся над статьёй...автор сам себе противоречит. smile
    В целом война на Ближнем Востоке России выгодна

    Значит наша война...раз она выгодна.
    И в наших интересах чтобы евреи и американцы увязли в ней по самое не могу.
    Слишком узколобо автор рассматривает все аспекты этой войны...она затрагивает весь мир и Россию конкретно...это очевидно...перлы Пескова не стоит всерьёз рассматривать. smile
    1. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +12
      Сегодня, 04:43
      Ну а сноски автора на стратегическое партнерство это вообще смешно... в наш век кидалова партнёров полагаться на стратегическое партнерство верх безрассудства...обманут же.
      Трамп классически кинул Мадуро и Хаменеи...и точно также кинет Путина. what
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        +7
        Сегодня, 05:46
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        .и точно также кинет Путина.

        Сделает так же, как с Мадуро...А его елитка - соратники (Путина), еще и ленточку с бантиком повяжут. feel
      2. Per se. Звание
        Per se.
        +12
        Сегодня, 06:21
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Трамп классически кинул Мадуро и Хаменеи...и точно также кинет Путина.

        Столько раз гроссмейстер был обманут, такое впечатление, что обманывают в первую очередь народ, простых граждан России (и, ни столько непосредственно сами американцы). По заголовку статьи подумалось, что Александр Ставер автор, ан, нет, есть и другие рупоры официальной позиции от "хозяев жизни".
  5. Смысл_Жизни Звание
    Смысл_Жизни
    +6
    Сегодня, 04:47
    Иран не входит даже в топ-10 крупнейших торговых партнеров России. Турция и ОАЭ куда более значимы для России, поскольку через них идет существенная часть параллельного импорта. Таким образом, не стоит преувеличивать значение Ирана для России.
    Заменить "Иран" на "Донбасс", а ОАЭ на Украину... Турцию можно не заменять, она с начала СВО снабжала Украину Байрактарами, и сейчас чем-то снабжает.
    Всего три года назад Иран спас Россию, снабдив своими "Шахедами" и лицензиями на их производство. Простил что РФ в СовБезе ООН голосовала за санкции против него. Если ВикторыБирюковы добьются своей цели и Россия снова поведёт себя как ...с пониженной социальной ответственностью, то у неё совсем не останется, не только друзей, но даже попутчиков. Её растерзают - и с заслуженным позором.
    1. tsvetahaki Звание
      tsvetahaki
      -1
      Сегодня, 06:11
      Цитата: Смысл_Жизни
      Всего три года назад Иран спас Россию

      Вообще-то надо ближе к фактам.
      Всего три года назад, Росии удалось купить у Ирана завод по производству Шахедов за три миллиарда зеленых наличными.
      Ничего личного, просто бизнес. Мы не спасаем ту же Индию - просто продаем ей оружие.
  6. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +6
    Сегодня, 04:51
    Война в любой точке мира, если она против наших врагов, а именно - запада и англосаксов, наша война.
    Иран сейчас ослабляет американцев и НАТО в целом. Значит, действует в наших интересах. Пусть даже и невольно: причины военных действий на Ближнем востоке от нашего сотрудничества с Ираном никак не зависят. И даже если нам эта война выгодна, то мы все равно можем помочь Ирану. Помощь может быть разнообразной, от предоставления разведданных, до передачи ПКР, либо наработок по ПКР, которые помогут иранцам усовершенствовать свои ракеты, и попытаться потопить, скажем, американский авианосец. Почему бы и нет? Это не потребует особых усилий, как мне кажется. Гиперзвук у Ирана есть, достаточно доработать простую ракету до противокорабельной. Удар гиперзвуковой ракеты американцам просто нечем парировать.
    1. Дырокол Звание
      Дырокол
      +3
      Сегодня, 05:37
      Цитата: Дед-дилетант
      Помощь может быть разнообразной, от предоставления разведданных, до передачи ПКР, либо наработок по ПКР, которые помогут иранцам усовершенствовать свои ракеты, и попытаться потопить, скажем, американский авианосец. Почему бы и нет?

      Вы живете в каком то вымышленном мире, где технологии возможно мановением руки перенести на любую промышленную и научную базу с мгновенным результатом. Сказок начитались?
  7. Chack Wessel Звание
    Chack Wessel
    +11
    Сегодня, 04:52
    Позиция автора такова: в данном конкретном случае Песков совершенно прав: война на Ближнем Востоке – это не наша война. Вот совсем не наша.

    ... С чего это война , вдруг, стала "не нашей"? Ась? В Сирию лезли без мыла в дырку, а вот оно , вдруг, как всё стало!

    Голодная кума Лиса залезла в сад;
    В нем винограду кисти рделись.
    У кумушки глаза и зубы разгорелись;
    А кисти сочные, как яхонты горят;
    Лишь то беда, висят они высоко:
    Отколь и как она к ним ни зайдет,
    Хоть видит око,
    Да зуб неймет.
    Пробившись попусту час целой,
    Пошла и говорит с досадою: «Ну, что́ ж!
    На взгляд-то он хорош,
    Да зелен — ягодки нет зрелой:
    Тотчас оскомину набьешь.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +7
    Сегодня, 05:14
    Ну а раз так, то, что ж, давайте еще раз пообсуждаем Иран.

    Чего его обсуждать? Иран всеми силами пытается отразить интервенцию американо-израильских империалистов, а российское общество смотрит сквозь пальцы на стратегию ведения СВО и торговлю энергоресурсами с «проклятым» Западом по резко поднявшимся ценам.
    Вы предлагаете восхвалять внешнюю политику, которая демонстрирует вялую апатию к делам врагов наших врагов и радоваться спасению экономики за счёт продажи энергоресурсов нашим врагам? Уж и не знаю, откуда такие выводы...Наверняка из оборонной доктрины или Конституции РФ...
    1. Ll2000
      Ll2000
      -6
      Сегодня, 06:53
      Ну и пусть пытается, Иран страна мусульманская а муслимы за всю историю причинили русским вреда больше чем весь запад вместе взятый, так что пусть евреи с ами его раскатают. Хотя можно туда всех наших мусульман за джихад воевать отправить чтоб от дикарей избавится
      1. strannik1985 Звание
        strannik1985
        0
        Сегодня, 08:34
        Не думал, что Второй и Третий Рейх были мусульманскими странами.
  9. turembo Звание
    turembo
    +7
    Сегодня, 05:30
    Автор немного путает, люди не требуют участие России в войне против США. Тактика наших противников не подразумевает прямой конфронтации с нами, они просто немного подгаживают нам, то там то сям. При этом не конфликтуя с нами в открытую. Тоже же натовское оружие которое сейчас летит в нас, это не злые американцы. Это злые украинцы которым просто дали Натовское оружие. В эти игры можно, и нужно играть вдвоем, ничего не мешает нам подарить Ирану какое нибудь оружие и попросить их чтобы они не применять его например по базам США, и бах завтра у США случайно взрывается авианосец. А дальше идет истерия одной стороны, и игра в дурака у другой. Да дали, да для самообороны, да пообещали по вам не стрелять, ай ай ай какие негодяи... И проявить любимую озабоченность.... И продолжать поставки, и для вида махать пальчиком на Иран, ай ай ай не надо так..... Все бинго! После подобного все оружие США убежит с Украины собственным ходом, одно дело мухлевать и выигрывать, а другое дело мухлевать и получать по носу....
  10. Ayk Звание
    Ayk
    +4
    Сегодня, 05:32
    Автор видит только часть картины. В мире идет борьба за мировое лидерство. США теряют позиции мирового гегемона. Китай потихоньку обгоняет США по основным экономическим показателям. Страны глобального Юга видят ослабление США и усиление Китая, пытаются сформировать
    какие-то союзы, но пока они слишком аморфные. США это понимают и пытаются разгромить эти страны по отдельности, пока они не объединились в какой-то более организованный антиамериканский союз. США и его союзники в состоянии разгромить практически любое государство мира по отдельности (с Россией у них не получилось), но точно не справятся с союзом нескольких государств Китай+ Россия + другие государства. Иран это позиция, которую нельзя потерять для Китая и частично для России. Китай после падения Ирана гарантировано попадёт в полную зависимость от США в плане поставок нефти и газа из стран Персидского залива. То есть сейчас Иран может в любой момент перекрыть Ормузский пролив, что он сейчас практически сделал, то проамериканский Иран это будет делать по приказу США. Одной нефти из России Китаю нехватит. Тем более российские танкеры могут перехватывать США и европейские страны. Для России потеря Ирана не так критична, но также создает проблемы в плане безопасности на Юге. Самое главное это страны глобального Юга видят силу Запада и у них пропадает желание поддерживать Россию и Китай. Поэтому Китаю и России нельзя допустить падение Ирана. В прямое столкновение с США для этого вступать не нужно. Надо действовать как действует Запад на Украине. Оказывать материальную поддержку, поставки вооружения и развединформации. Думаю в реальности это уже происходит. Иран очень точно бьет по американским базам. Судя по всему Россия и Китай передают ему разведывательную информацию, осуществляют поставки вооружений. Мир постепенно скатывается к глобальной войне и к ней нужно быть готовым.
  11. avia12005 Звание
    avia12005
    +14
    Сегодня, 05:32
    Правильно, зачем России союзники? Главное, чтобы наша ресурсная олигархия процветала. А ради нее можно сдать всех и вся.
    1. Алeксей Звание
      Алeксей
      +9
      Сегодня, 05:51
      Можно))) Только как бы потом локти не кусать)))
      «Потом они пришли за мной, И не осталось никого, кто мог бы заступиться за меня.» ©
  12. Дырокол Звание
    Дырокол
    +3
    Сегодня, 05:34
    Пусть это звучит цинично, но в определенной степени затяжная война на Ближнем Востоке России даже выгодна.

    Не просто выгодна, а дает шансы на решение многих вопросов. Нужно чтобы в войну втянулось как можно больше европейских стран и Турция.
    похоже, что Пекин вообще никак не реагирует на происходящее на Ближнем Востоке.

    Мое мнение. Пекин отдал Тегеран на съедение с какой то целью. Возможно Си разыгрывает гамбит, но пока его второй ход не сделан. Какой он будет и будет ли вообще покажет время.
  13. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +6
    Сегодня, 06:14
    "А мальчишкам хотелось под танки.." Мальчишки и не заметили,что наступило время,когда интересы коммерции выше политических интересов.ВСе,что творится в мире,делается ради коммерческой выгоды .США бомбят нефтяные месторождения в Иране.Иран бомбит месторождения на Ближнем Востоке.Выигрывает тот,кто при таком раскладе может продать свою нефть и газ.А это США.Американцам вообще не нравятся экономические союзы .Потому что они мешают проводить коммерческую политику Штатов.
  14. ЖЭК-Водогрей Звание
    ЖЭК-Водогрей
    +2
    Сегодня, 07:07
    Из сети: "Одним из главнейших стимулов для политиков США, Европы, Азии, Африки и обеих Америк к занятию высших государственных постов в последние 20 лет является участие в весёлом (и доступном только указанной категории вип-чиновников) шоу-конкурсе под названием - "Поводи за нос президента Лаоса!" Как широко известно, президент Лаоса очень любит, когда его водят за нос, охотно подставляет нос для вождения, всегда остается при этом ласков и покорен. Недовольство проявляет только в том случае, если процесс вождения неожиданно и грубо прерывается поводырём. Тогда он начинает громко возмущаться, многословно ныть и просить продолжения на любых условиях, что тоже выглядит очень забавно. Когда президент Лаоса настойчиво пытается всунуть вам в ладони свой натруженный мокрый нос - в душе почти любого европейского, американского, азиатского или даже африканского чиновника поднимается волна неподражаемой гордости за себя и за свою страну".
  15. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 08:08
    Для них любая война- "не наша". Их дети не воюют и не будут воевать.
  16. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 08:14
    эти «диванные борцы»
    Видимо автор сам свои статьи пишет прямо из горящего танка. wink laughing
  17. Boris55
    Boris55
    0
    Сегодня, 08:29
    Большевизм – есть суть Русской цивилизации.

    Цитата: В.Бирюков
    не стоит преувеличивать значение Ирана для России. И не стоит забывать о том, что у России есть свои собственные интересы

    Иными словами смысл статьи - не мешайте злу творить зло...

    Запад, США поставляют вооружение и "советников" в конфликт на Украине. Почему бы нам не делать то-же самое в войне США с Ирана? Иран ведёт справедливую войну.
  18. strannik1985 Звание
    strannik1985
    0
    Сегодня, 08:31
    Позиция автора такова: в данном конкретном случае Песков совершенно прав: война на Ближнем Востоке – это не наша война.

    И при этом, как минимум, Россия поставляет Ирану разведывательную информацию от средств спутниковой разведки. Вот такая война "не наша".
    В целом война на Ближнем Востоке России выгодна.

    Это же замечательно, полностью опровергнуть собственную гипотезу wink На самом деле чем больше проблемных мест будет у США, тем лучше. Поэтому России выгодно затягивание этой войны и помощь Ирану. Это заказы ВПК после окончания боёв, это зависимость по обучения персонала, ремонту и поставкам комплектующих для вооружения. Американцы хотят нас убить, буквально каждого в границах РФ, по меньшей мере странно не пользоваться ситуацией.
  19. Scaffold Звание
    Scaffold
    +1
    Сегодня, 08:38
    Условный рефлекс платного пропагандиста: начальник брякнул нечто, пропагандист мгновенно выдал статью с оправданием.