Почему война на Ближнем Востоке – это не наша война

это не наша война… и мы с самого начала декларировали свою позицию о том, что любая война способна привести к дестабилизации региона.

Иран как ситуативный стратегический партнер

Стратегическое партнерство есть долговременное международное сотрудничество по широкому кругу вопросов для получения максимальных выгод для себя и партнера.

В отдельных случаях в практике международных отношений очевидно символическое наполнение провозглашаемого стратегического партнерства. В таком варианте оно служит не характеристикой отношений, а способом демонстрации близости стран и средством моральной поддержки**.

Почему война на Ближнем Востоке выгодна России

