Не хватает аэродромов подскока: США отправляют к Ирану дополнительный авианосец
Вслед за авианосцем «Авраам Линкольн» ВМС США отправили к берегам Ирана еще один авианосец «Джеральд Форд». В настоящее время «Джеральд Форд» вместе со своей ударной группой прошел через Суэцкий канал из Средиземного моря в Красное море. Кроме того, по некоторым данным, к развертыванию на Ближнем Востоке также готовится авианосец «Джордж Буш», в настоящее время завершивший учения у мыса Хаттерас в Северной Каролине. В то же время атомный авианосец «Шарль де Голль» французских ВМС прошел Гибралтарский пролив и идет в восточную часть Средиземного моря.
Вероятнее всего, спешная переброска на Ближний Восток дополнительных АУГ связана с нехваткой у американской армии достаточного количества аэродромов подскока и радаров дальнего обнаружения. При этом в любом случае американская авиация сможет атаковать Иран только на удалении до тысячи километров с дозаправкой в воздухе.
Между тем очевидно ухудшение работы действующей в рамках американской системы противоракетной обороны сети обнаружения ракет на Ближнем Востоке. Таким образом, можно считать, что Тегеран фактически частично достиг своей стратегической цели, разрушив некоторую часть системы дальнего обнаружения ракетных ударов.
Американская военная операция с весьма претенциозным названием «Эпическая Ярость» продолжается уже неделю, и уже очевидно, что первоначальный замысел США явно не удался. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи, вопреки ожиданиям администрации Трампа, не вызвало массовых беспорядков и свержения власти в Тегеране. Кроме того, иранские удары вызвали проблемы с защитой американских союзников в регионе.
Однако говорить о том, что Иран выстоял, пока всё же преждевременно. Американо-израильская коалиция продолжает нанесение ударов, используя для это все свои возможности, включая находящихся в тотальной зависимости монархии Персидского залива.
