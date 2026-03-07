Советник администрации Трампа прямо признал, что цель атак на Иран - нефть
Представитель Белого дома открытым текстом заявил о том, что основная цель в войне против Ирана – получить полный контроль над иранской нефтью.
Соответствующее заявление сделал Джаред Аген, один из советников в администрации Дональда Трампа. По его словам, «в конечном итоге не придётся переживать по поводу проблем с Ормузским проливом»:
Под «террористами» американский чиновник понимает иранское руководство и, по сути, иранский народ, который это руководство избрал.
Тем временем в американских СМИ не менее открыто обсуждается тема о том, что Трамп развязал войну против Ирана, чтобы «лишить российско-китайско-ирано-северокорейскую ось» важного козыря. Заявлено о том, что, как только эта «ось» потеряет Иран, Китай лишится огромных объёмов нефти, которые получал оттуда по относительно низким (из-за санкций) ценам, а Россия «будет лишены возможностей получать от Ирана дроны, которые она использует в украинском конфликте». По поводу дронов доводы сомнительные, но в целом ничего хорошего возможное падение Ирана для России не принесёт.
В принципе, и без американских СМИ, и даже без чиновников Белого дома было понятно, что основная цель США – уничтожить Иран в его нынешнем виде, установив контроль над основной его ресурсной базой. Что будет с Ираном дальше, не интересно ни США, ни Израилю, даже если на месте этой крупной страны возникнут враждующие друг с другом анклавы, территории, группировки, как произошло в своё время, например, в Ливии. При этом нефть США собираются прибрать себе к рукам, усадив подконтрольных лиц в кресле «нового правительства», о котором Вашингтон мечтает.
Соответственно, если Иран не устоит, это приведёт к по-настоящему тяжёлым последствиям для многих, за исключением США и Израиля.
