Компания Leonardo представила концепт перспективного конвертоплана для военных

Подразделение итальянского оборонного холдинга Leonardo Helicopters, специализирующееся на разработке и производстве вертолетной техники, представило концепт конвертоплана нового поколения Advanced Tiltrotor Aircraft — Next Generation Military (ATA-NXM). Портал военно-технической тематики NextGenDefense опубликовал материал, раскрывающий некоторые технические инновационные решения, применяемые в концепте.Конвертоплан итальянской разработки примечателен тем, что он ориентирован на военный сегмент, но основан на технологических решениях гражданского аппарата Next Generation Civil Tiltrotor (NGCTR), создаваемого Leonardo Helicopters при поддержке ЕС в рамках программы «Чистое небо 2» (Clean Sky 2). Итальянская компания уже проводит летные испытания данной модели гражданского конвертоплана.Несмотря на то, что ATA-NXM во многом повторяет некоторые характеристики гражданского конвертоплана нового поколения NGCTR, у них есть несколько ключевых различий.В новой разработке от Leonardo Helicopters двигатели конвертоплана расположены ближе к внутреннему краю каждого крыла. В отличие от большинства конвертопланов, где двигатели размещаются на концах крыла в одном модуле с поворотными винтами, у ATA-NXM силовые агрегаты установлены на фюзеляже. Такое расположение улучшает аэродинамику, упрощает трансмиссию и снижает нагрузку на несущий винт, повышая его эффективность во время полета. Концепт также оснащен прямыми крыльями, которые выступают за пределы несущих винтов, что повышает устойчивость при горизонтальном полете.Проект ATA-NXM направлен на улучшение характеристик конвертоплана, в частности, на снижение веса и сложности, а также на оптимизацию производительности. Помимо небольших крыльев в носовой части, в конвертоплане предусмотрено существенное увеличение максимальной взлетной массы (MTOW) — с 8 до 18 тонн.Несмотря на то, что ATA-NXM пока существует только в виде концепции (фактически, компьютерной модели — рендера), в Leonardo заявили, что платформа может использовать существующие турбодвигатели GE Aerospace CT7, что потенциально сократит сроки разработки на 50 % по сравнению с предыдущими программами по созданию конвертопланов.Руководитель направления перспективных технологий Leonardo Helicopters Джанпьеро Рагацци отметил, что архитектура проекта ATA-NXM допускает масштабирование по запасу подъёмной силы и компоновочным решениям.Сроки создания демонстрационной модели перспективного конвертоплана ATA-NXM пока не называются. Однако в Leonardo Helicopters объявили, что уже запросили расширение программы Clean Sky 2 и выделения дополнительных 100 млн евро на дальнейшее проектирование и разработку действующей модели нового аппарата.

