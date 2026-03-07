Дмитриев: из-за кризиса русофобы ЕС будут умолять Россию о поставках нефти

Из-за кризиса на Ближнем Востоке русофобы из ЕС будут умолять Россию о поставках нефти и других ресурсов. Русофобские правительства государств Европы скоро могут столкнуться с такой необходимостью.

Так глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пошутил на своей странице в соцсети.



По его мнению, европейцы очень скоро начнут просить, чтобы Россия поставила им углеводороды и удобрения.

В своем посте Дмитриев представил, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный дипломат Европы Кая Каллас и еще кто-нибудь из еврочиновников жалобно просят российские сырье и продукцию.

Ранее глава РФПИ спрашивал у немецкого канцлера Фридриха Мерца о том, где, по его мнению, находятся нефтегазовые ресурсы, с помощью которых Германия могла бы преодолеть энергетический кризис.

В ФРГ уже раздаются голоса, выражающие обеспокоенность по поводу возможного полного прекращения российских газовых поставок. Ситуацию сильно усугубляет война на Ближнем Востоке и связанное с ней подорожание энергоресурсов.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия в любой момент способна остановить газовые поставки в государства ЕС. Он сообщил о своем поручении правительству проработать вопрос перенаправления их в более перспективные регионы.

Вчера Дмитриев опроверг слухи о своей отставке с должности спецпредставителя российского президента.
  1. Neo-9947 Звание
    Neo-9947
    0
    Сегодня, 12:17
    А пошутил ли он?
    1. virA Звание
      virA
      +7
      Сегодня, 12:34
      Он помечтал.
      Что бы начали умолять кризис должен не менее 6 месяцев быть. Когда в Европе исчерпают все запасы, а впереди будет зима тогда начнется движение. А пока у них временные трудности
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 12:18
    ❝ Европейцы очень скоро начнут просить, чтобы Россия поставила им углеводороды и удобрения ❞ —

    — Хорошо бы поставить им только удобрения, в смысле «дерьма на лопате» ...
  3. Владимир М Звание
    Владимир М
    +3
    Сегодня, 12:20
    Жаль что мы не сможем (мы не захотим, нам не разрешат) воспользоваться сложившейся ситуации с ресурсами в мире.
    А как бы было хорошо проучить евролюдей, но это "наш метод".
  4. vet Звание
    vet
    0
    Сегодня, 12:23
    В последнее время мы видим полный крах марксистского тезиса о том, что "материальное первично" и доминирует над идеологией. Для стран Прибалтики, Финляндии, Украины крайне выгодно сотрудничество с Россией и роль "моста между Востоком и Западом", для всей Европы крайне выгодна торговля с Россией, а также очень выгодны русские туристы - но они радостно рвут все связи, и нет никаких оснований полагать, что начнут в ближайшее время восстанавливать даже при цене нефти 250 долларов за баррель. На этом обожглись наши горе-геополитики, которые наивно полагали, что ни Украина, ни Прибалтика. ни Европа никуда от нас не денутся, и на ту же Украину можно послом отправить матершинника и пьяницу Черномырдина, а потом - чуть не развалившего российское здравоохранение Зурабова.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +9
      Сегодня, 12:31
      Вы просто ни фига не разбираетесь в марксизме. И почему-то искренне верите что интересы прибалтов как народов и государств - непременно совпадают с интересами их верхов. Которым глубоко до пейджера вся эта торговля - им платят совсем в другом месте.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:47
        Цитата: paul3390
        Вы просто ни фига не разбираетесь в марксизме. И почему-то искренне верите что интересы прибалтов как народов и государств - непременно совпадают с интересами их верхов. Которым глубоко до пейджера вся эта торговля - им платят совсем в другом месте.

        Согласен с вами.
        Правительства европейских государств не защищают интересы своих народов, а служат интересам ФРС.
    2. reframing Звание
      reframing
      +1
      Сегодня, 12:56
      У марксизма конечно крах, но явно не из-за первичности материализма.Тем более, что основы материализма сформулированы не М. и Э.
      Ваше понимание материализма приминительно к узкополитическим вопросам это невежество и вульгарщина.
  5. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:24
    Из-за кризиса на Ближнем Востоке русофобы из ЕС будут умолять Россию о поставках нефти и других ресурсов. Русофобские правительства государств Европы скоро могут столкнуться с такой необходимостью.


    И что? Мы гордо откажемся? Раньше не было, а сейчас есть сомнение.
  6. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    +3
    Сегодня, 12:25
    обиделся что ли на русофобов? Господи, взрослые же люди, страной управляют.....а озвучивает моральное удовлетворение в каких-то мелочах..... Мы же "ИМПЕРИЯ"....не должно нам на таких мелочах страну развивать.....политика, в том числе энергетическая должна быть государственной и рулить нужно как ГОСУДАРЕВЫ люди а не мелкие лавочники. Выводы должны быть сделаны и исходя из них нужно работать на свои поколения. Эти же европейские скоты лизнут глубоко и опять "давайте жить мирно"????? ЕС должен заплатить цену за свои действия, вдолгую заплатить
  7. Александр Расмухамбетов Звание
    Александр Расмухамбетов
    +4
    Сегодня, 12:27
    Обменивать на станки на оборудование для промышлености чего у нас нет,а то начнут с радости опять менять нефть газ на бусы.
    1. ugos Звание
      ugos
      +2
      Сегодня, 12:31
      Даже не на бусы, будут продавать, а деньги у них оставлять, пока не накопится 300 млрд, а потом у нас их отберут, и отдадут Украине...
  8. Sovetskiy Звание
    Sovetskiy
    +10
    Сегодня, 12:29
    В своем посте Дмитриев представил, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, главный дипломат Европы Кая Каллас и еще кто-нибудь из еврочиновников жалобно просят российские сырье и продукцию.

    Блин, где берут таких спецпредставителей российского президента? wink
    В ВШЭ или спецфабрику клонов специально построили?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Sovetskiy
      Блин, где берут таких спецпредставителей российского президента?
      В ВШЭ или спецфабрику клонов специально построили?

      Не пойму, но пока за речкой Нарова, бензин по 1, 50 евро за литр, и так уже три года.
      1. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +1
        Сегодня, 13:08
        Цитата: carpenter
        Не пойму, но пока за речкой Нарова, бензин по 1, 50 евро за литр, и так уже три года.

        Дык у них скрепный дух отсутствует напрочь! lol
        По этому правило скрепной экономики РФ: нефть дорожает-бензин дорожает/ нефть дешевеет - бензин все равно дорожает,а за ним всё остальное, у них не работает. wink
        При этом бензин с нефтью не импортируется, а производится внутри страны. fellow
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 13:27
          Цитата: Sovetskiy
          При этом бензин с нефтью не импортируется, а производится внутри страны.

          Да у нас кроме колбасы из импортной свинины, ничего не производят, да водку из южноафриканского спирта.
    2. двп Звание
      двп
      +2
      Сегодня, 12:57
      На Ваш вопрос уже давно есть ответ -"самый умный и демократичный президент в мире ",подбирает себе "персонал" чтобы выгодно отличаться на их фоне умом. Поэтому то вся эта "компания",крутящаяся вокруг него и несёт разную глупую чушь. Один говорит что у нас "островок спокойствия и стабильности", другой что ЕС приползет на карачках. Хотя достаточно вспомнить,как несколько лет назад кричали и снимали рекламу о замерзающей зимой Европе. Но никто не приполз,а замерзают из за аварий города у нас да на Украине (но там теплее).
      1. carpenter Звание
        carpenter
        0
        Сегодня, 13:29
        Цитата: двп
        Но никто не приполз,а замерзают из за аварий города у нас да на Украине (но там теплее).

        Не замерзаем, но отопление и горячая вода, как у шальных.
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    +6
    Сегодня, 12:30
    Можем повторить замерзание Европы 2022-2023, исход экономики Европы 2023-2024, обнищание Рейнметалла и Талес 2024-2025 !!!
    А можно не в соседнем дворе нас рать, а в нашем подмести?
    Дороже. Но когда то придется.
    1. reframing Звание
      reframing
      -2
      Сегодня, 12:44
      А кто замёрз-то? Конкретно можно?
  10. tank64rus Звание
    tank64rus
    +4
    Сегодня, 12:33
    Хотеть не вредно.Только надо знать с кем ведутся переговоры. Трамп, как показал Иран хозяин своего слова дал и слово обратно взял. И надо знать,что Трамп представитель группы "товарищей". которые действительные хозяева США. Надавило произральское лобби и вот удар по Ирану. Все "правители" Европы вообще нечего фактически не решают и эти страны не суверенны.
  11. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 12:34
    [i]Россия поставила им углеводороды и удобрения. [/Кстати в Персидском заливе кроме нефти и газа, удобрения производятся, по некоторым позициям до 30%.
  12. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 12:34
    Дмитриев: из-за кризиса русофобы ЕС будут умолять Россию о поставках нефти

    а он кто?
    чтобы комментировать эту тему на всю страну...
    матрасы приостановят "санкции" - против нас и такие как он закричат - победа...
    а как они восстановят добычу и переработку в Заливе - нам закроют даже то, что сегодня имеем..
  13. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +2
    Сегодня, 12:34
    Из-за кризиса на Ближнем Востоке русофобы из ЕС будут умолять Россию о поставках нефти и других ресурсов

    Зря на это надеется гражданин Дмитриев и напрасно считает руководство ЕС недалекими недоумками. Никто из них не побежит к нему кланяться и просить нефть и газ.
    Нефти в мире завались. Временный кризис в странах БВ вызовет увеличение ее добычи в остальной 4/5 мира. С СПГ тоже самое - США закроют эту временную нишу
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Ате_ист
      Никто из них не побежит к нему кланяться и просить нефть и газ.
      Нефти в мире завались.

      Хороший антикриз, прямо из каклячьей методички.
      А ты случайно не ЦИПСО служишь?
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 12:52
        А ты случайно не ЦИПСО служишь?

        Как сказал герой-КГБшник (Шварцнеггер) из фильма "Красная жара": "Я такой cука не знаю" laughing
        1. Andobor Звание
          Andobor
          0
          Сегодня, 12:59
          Цитата: Ате_ист
          Я такой cука не знаю

          Каклячий антикриз знаешь, а ЦИПСО не знаешь? Да, кaклы хотя тупые и нищие, но очень прошаренные твари.
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    Сегодня, 12:35
    Владимир Путин заявлял, что Россия в любой момент способна остановить газовые поставки в государства ЕС

    Лучше бы он один раз сделал...
  15. Гардамир Звание
    Гардамир
    +3
    Сегодня, 12:40
    Дмитриев работает на олигархов. Я не олигарх. Вот и подумайте господа модераторы для кого вы пишете. Олигархи не будут вас читать и комментировать
  16. reframing Звание
    reframing
    +2
    Сегодня, 12:42
    А Дмитриев точно За Россию?
  17. bbb Звание
    bbb
    +2
    Сегодня, 12:43
    Глядя на лицо этого товарища, как-то боязно, что он о чем-то договаривается от нашего имени.
  18. stels_07 Звание
    stels_07
    +3
    Сегодня, 12:44
    Чем этот Дмитриев отметился полезным на своей работе?
  19. Wratch Звание
    Wratch
    +2
    Сегодня, 12:50
    Убрали бы этого обгаженного верблюда куда нибудь. Он уже допереговаривался. Толку ноль,только слащавые речи и такая же рожа. Пусть снег в Сибири убирает языком. От него прет духом анкориджа
  20. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 13:05
    А вы разумеется готовы русофобам все поставлять?
  21. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 13:05
    Цитата: reframing
    А кто замёрз-то? Конкретно можно?


    Вы не знаете массового замерзания в Европе?! Ужас какой! Это сколько эфирного времени было потрачено на эфир для нас, а результат оставляет желать лучшего.
    Европа мерзла и мерзла, мерзла и мерзла, мерзла и мерзла...
    Не замерзла. Но на отопление многие европейсы потратили больше обычного.
    Деньги из личных кошельков уходили на оплату подорожавшего отопления. Кушали мало, по вторникам яйцо было без майонеза, по пятницам от одного из 10-ти дриньков отказывались. И голубям в Париже начали не трюфельные крошки сыпать, а покупать "корм для птиц".
  22. Jovanni Звание
    Jovanni
    0
    Сегодня, 13:32
    По его мнению, европейцы очень скоро начнут просить, чтобы Россия поставила им углеводороды и удобрения.

    Моя бабушка, царство ей небесное, в такой ситуации говорила: "...любит ж...пой планы наводить"
  23. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:40
    Уже " таинственные " игроки перекупают нефть и газ у надёжного партнёра Европы Трампа и не только у него.Нефть и газ Европе за красивые глаза ник то не даст .Даже саудиты сделали для Европы наценку 3,5 $ за бочку ,остальным 2,5 $ .A если в танкере 1 млн бочек т.е чуть более 140 000 тонн Многополярность она такая ,у кого деньгов больше .А лучше если того и другого ( ресурсов ) больше.
    . laughing
  24. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 13:52
    Дмитриев: из-за кризиса русофобы ЕС будут умолять Россию о поставках нефти

    Ну а Россия, как всегда проявит доброту и продаст им со скидкой. laughing sad