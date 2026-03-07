Польша возьмёт на себя производство украинской 155-мм САУ «Богдана»

Украинская 155-мм самоходная гаубица «Богдана» будет выпускаться в Польше, Киев и Варшава уже создали совместное предприятие и на данный момент готовятся к началу производства САУ. Об этом пишет польская пресса.Согласно публикации, Украину представляет Краматорский завод тяжелого станкостроения, который и разработал «Богдану». Польшу будет представлять компания Ponar Wadowice, имеющая большой опыт производства компонентов для военной техники. Совместное предприятие, созданное в октябре 2025 года, получило название PK MIL SA, доли в нем распределены следующим образом: поляки забирают 51%, украинцы, соответственно, 49%.Как заявляют в Варшаве, производство «Богданы» на польской территории позволит вывести украинскую гаубицу на зарубежные рынки, чего Киев сам сделать не может. К тому же поляки рассматривают вопрос принятия 155-мм колёсной самоходной гаубицы 2С22 «Богдана» на вооружение. Тем более что разработку собственной САУ 155-мм/52 колёсной самоходной гаубицы Kryl Польша приостановила.Предполагается, что гаубицу разместят на шасси польского автомобиля Jelcz 8х8, причем это будет уже пятый или шестой вариант «Богданы».На сегодняшний день САУ «Богдана» активно используется ВСУ в зоне СВО, по данным киевского режима, за всё время было выпущено порядка 600 экземпляров гаубицы, различающихся кабиной и шасси. При этом боевая часть не меняется, что вызывает критику у украинских военных.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»