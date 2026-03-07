Польша возьмёт на себя производство украинской 155-мм САУ «Богдана»

2 340 20
Польша возьмёт на себя производство украинской 155-мм САУ «Богдана»

Украинская 155-мм самоходная гаубица «Богдана» будет выпускаться в Польше, Киев и Варшава уже создали совместное предприятие и на данный момент готовятся к началу производства САУ. Об этом пишет польская пресса.

Согласно публикации, Украину представляет Краматорский завод тяжелого станкостроения, который и разработал «Богдану». Польшу будет представлять компания Ponar Wadowice, имеющая большой опыт производства компонентов для военной техники. Совместное предприятие, созданное в октябре 2025 года, получило название PK MIL SA, доли в нем распределены следующим образом: поляки забирают 51%, украинцы, соответственно, 49%.



Как заявляют в Варшаве, производство «Богданы» на польской территории позволит вывести украинскую гаубицу на зарубежные рынки, чего Киев сам сделать не может. К тому же поляки рассматривают вопрос принятия 155-мм колёсной самоходной гаубицы 2С22 «Богдана» на вооружение. Тем более что разработку собственной САУ 155-мм/52 колёсной самоходной гаубицы Kryl Польша приостановила.

Предполагается, что гаубицу разместят на шасси польского автомобиля Jelcz 8х8, причем это будет уже пятый или шестой вариант «Богданы».

На сегодняшний день САУ «Богдана» активно используется ВСУ в зоне СВО, по данным киевского режима, за всё время было выпущено порядка 600 экземпляров гаубицы, различающихся кабиной и шасси. При этом боевая часть не меняется, что вызывает критику у украинских военных.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:31
    ❝ Киев и Варшава уже создали совместное предприятие и на данный момент готовятся к началу производства ❞ —

    — Вот туда бы наших «бобров» заслать ...
    1. ВАМ Звание
      ВАМ
      -1
      Сегодня, 12:40
      Не плохо бы было ореховыми розгами данную богдану. Для профилактики поведения.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Сегодня, 12:33
    А что в этой "Б...не" украинского кроме названия?
    1. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      Сегодня, 13:26
      Цитата: Дилетант
      А что в этой "Б...не" украинского кроме названия?

      В период АТО, использовались шасси МАЗа и КрАЗа, но РБ за РФ, а шасси КрАЗа были изготовлены под российские движки, с тех много шасси поменялось - Татра, MAN...
      В польской прессе «проклюнулись» данные о нюансах производства самоходных гаубиц 2С22 «Богдана» на Украине. Судя по публикациям, на конец августа 2025 года Украина выпустила в общей сложности 345 штук 155-мм самоходок. И что сейчас темп производства составляет одну гаубицу в сутки. Он сдерживается исключительно нерасторопностью иностранных поставщиков комплектующих. От которых бандеровцы получают практически все компоненты для «своей» артсистемы.

      https://www.avtovzglyad.ru/voennaya-tehnika/67298-2025-09-22-nidnya-bez-pushki-ukraina-pugaet-masshtabami-vyipuska-gaubits-bogdana/
      Я думаю украинская СГ имеет преимущество над нашей, что она сделана на базе коммерческого автомобиля, а не специального, как у нас (БАЗ), соответственно выпуск украинских СГ будет большим сдерживаемый только, количеством готовых стволов натовского калибра 155-мм...

      Думаю нам надо делать наши "Мальвы" не только на базе БАЗ, но и КАМАЗ например. На СВО дефицит ствольной ПА способной нести контрбатарейную борьбу с ВСУ оснащенные ПА стран НАТО. РСЗО крупных калибров и бпла не могут в полной мере заменить ствольную ПА средних калибров.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 13:32
      Да ничего, полагаю, что и стволы там не бандеровского производства.
  3. Сидор Ковпак Звание
    Сидор Ковпак
    0
    Сегодня, 12:38
    Главное перекрыть этим умникам газ чтоб ощутили цену производства. Привыкли за счёт подачек и доброты России жить. Путин недавно предположил это, но как-то не уверенно, словно нашего мнения спрашивал. Если что, я за отключение газа для Европы..
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +2
    Сегодня, 12:40
    Краматорский завод ещё работает? В прифронтовой зоне? Непорядок!
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:32
      Завод уже давно не в Краматорске, просто название осталось.
    2. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:38
      600 экземпляров гаубицы,
      !!!!!!
      Непорядок? Бардак!!
  5. wladimirjankov Звание
    wladimirjankov
    +1
    Сегодня, 12:43
    600 штук это конечно серьезно. Но можно ли верить данным с той стороны? И почему Краматорский завод на 5 год войны еще работает?
    1. Sergei Timofeich Звание
      Sergei Timofeich
      0
      Сегодня, 13:02
      Всё,что говорят каструли,надо умножать или делить на 100,в зависимости от ситуации....
    2. commbatant Звание
      commbatant
      0
      Сегодня, 13:31
      Цитата: wladimirjankov
      600 штук это конечно серьезно. Но можно ли верить данным с той стороны?

      Наверное можно, СГ создана на базе коммерческого автомобиля, производство в тепличных условиях, фактор сдерживания только стволы орудий.
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 13:07
    А чего не рукопожатые три топора? Портвейн, как и предупреждали, оказался помоями? Какая жаль
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 13:08
    А зачем они сейчас, их же копеечным дроном laughing
  8. Etoya Звание
    Etoya
    0
    Сегодня, 13:11
    От Украины требуется только мясо для фронта, снабжение армии целиком на ес
  9. Andrey Victorovich Звание
    Andrey Victorovich
    +1
    Сегодня, 13:14
    Если мы не начнем бить по "партнерам", то скоро всё вооружение ВСУ будет производиться за границей. Территория Украине будет использоваться только и исключительно, как полигон и источник солдат. Так можно будет долбить по РФ до бесконечности.
  10. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:23
    Разумное решение.
    В Польше производство. Из Украины деньги. А лучше из Украины продовольствие, которое станет произведённым в ЕС.
    Мне так же такие финтифлюшки не нравятся, как и другим читателям ВО.
    Но Польша для поляков. И им безразлично наше мнение. А на их заводах будут или больше поляков работать, или столько же, но больше зарабатывать.
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Сегодня, 13:40
      Для этого в советское время растили диверсантов. Бах - и нет завода
  11. krvl Звание
    krvl
    0
    Сегодня, 13:36
    С одной стороны с точки зрения противника абсолютно логично разместить предприятия ВПК в зоне недосягаемости. Но с другой стороны в подобной ситуации у России возникает законное право наносить удары по предприятию украинского ВПК даже если оно находится на территории Польши. Такие удары не должны считаться нападением на страну НАТО, поскольку предприятие считается украинским.

    Однако мы все понимаем, что российское руководство не осмелится на подобные действия. Таким образом перспектива военного поражения России с каждым днем становится все очевидней.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 13:48
    Цитата: роман66
    Для этого в советское время растили диверсантов. Бах - и нет завода

    Диверсанты росли и до Рождества Христова. И диверсанты не про завод, токарей и зарплаты, а про их уничтожение.
    Но тут то про завод в Пельше, которому будут деньги поступать. И про поляков, которые будут больше кушать, работая на этом заводе. Или своих польшполят лучше обучат.