США обещают дополнительно страховать танкеры, проходящие через Ормузский пролив

Администрация Трампа представила федеральную программу, в рамках которой предусматривается выделение средств на дополнительное страхование морских судов, передвигающихся через Ормузский пролив, где в настоящее время на фоне эскалации американо-иранского конфликта фактически остановлено судоходство.

По информации информационного агентства Bloomberg, программа, объявленная совместно Международной финансовой корпорацией развития США (DFC) и министром финансов Скоттом Бессентом, будет на непрерывной основе покрывать убытки от военных рисков для судов, проходящих через нестабильный регион.

Регион Персидского залива традиционно играет ключевую роль в обеспечении мирового нефтяного рынка. При этом значительная часть поставок нефти на глобальные рынки проходит через Ормузский пролив. Исходя из этого, угрозы судоходству в этом регионе отражаются на мировых ценах на энергоносители. Дополнительным фактором нестабильности становится накопление странами Персидского залива избыточных запасов и вынужденное ограничение добычи нефти.

В случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется, мировые цены на нефть могут закрепиться на текущем высоком уровне. При этом рост цен и угрозы перебоев поставок существенно усиливают значение альтернативных поставщиков углеводородов. На этом фоне Россия становится практически безальтернативным поставщиком нефти и газа для Китая, Индии и ряда других стран.
  1. Vladlous Звание
    Vladlous
    +2
    Сегодня, 12:44
    На людей плевать. Как обычно, главное, чтобы те, кто развязал войну - получили бы свою компенсацию. Прискорбно, хоть и ничего нового.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +3
      Сегодня, 12:51
      Танкеры физически закончатся раньше, чем у США нарисованные фантики... wink
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 13:27
        Уже даже в США поняли, что дальше рисовать нельзя. Читал где-то, сколько сейчас на планете напечатанных долларов - физически. Они не стоят даже той бумаги на которой они напечатаны, не говоря уже о чем - то более серьезном.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:01
      Vladlous
      Сегодня, 12:44
      На людей плевать. Как обычно, главное, чтобы те, кто развязал войну - получили бы свою компенсацию. Прискорбно, хоть и ничего нового.

      hi Оххэн-вэй, ну, таки, ви же должны понимать, что Совет мира, как семейный клан Дона, нуждается в пополнении и в дополнительном стимулировании новых членов зеленью, поэтому отнеситесь с уваженем и пониманием.
      Бог вам поможет или, как говаривал некто О. Бендер - Спасение утопающих - дело рук самих утопающих! crying
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 13:26
      Сильно сомневаюсь, что какая-нибудь серьезная страховая компания возьмется страховать такие танкера. С учетом ущерба окружающей среде, там будут миллиардные суммы. Так что - это все понты для приезжих.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:44
        И вообще - зачем заранее платить за нефть, которая непременно поплывет из ормуз.... Куда там течение?
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 13:47
          Что за, нахрен, здесь Т9 такой, что с идиотский настойчивостью из приставок делает предлоги
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    Сегодня, 12:44
    Если Иран загасит самых ретивых и алчных то даже за доп выплаты желающих не найдут.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 12:45
    ❝ США обещают дополнительно страховать танкеры, проходящие через Ормузский пролив ❞ —

    — Это будет даже не «теневой танкерный флот», а ещё круче ...
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 13:12
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ США обещают дополнительно страховать танкеры, проходящие через Ормузский пролив ❞ —

      — Это будет даже не «теневой танкерный флот», а ещё круче ...

      Думаю, это будет бюро по услуге ритуальных услуг... (в простонароде - похоронка).
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:45
    Подорван танкер в 30 милях к юго-востоку от кувейтского порта Мубарак эль-Кабир. В сети уже появились кадры с последствиями атаки, на танкере видна пробоина.

    Изначально все думали, что это ракетный катер ВМС КСИР из так называемого москитного флота, то есть сотен маленьких катеров с ракетными установками, которые более маневренны в отличие от большого флота.

    Однако впоследствии появились кадры с нападением на танкер. И там можно увидеть малоразмерный безэкипажный катер, которым был нанесен удар в борт танкера.

    За последние 24 часа через Ормузский пролив не прошел ни один танкер после угроз Ирана бить по судам вражеских стран. Тем временем США пока отказались от идеи сопровождать танкеры в Ормузском проливе, которую озвучил Трамп. Министр энергетики Крис Райт заявил, что Вашингтон планирует сначала ослабить Иран, а уже потом, «когда это будет разумно», начать сопровождение судов через Ормузский пролив. Трамп снова сдал назад, а ведь он первым заявил, что США обеспечат безопасность танкеров.
    1. 123_123 Звание
      123_123
      +3
      Сегодня, 12:53
      Потому что смысла в конвоировании танкеров мало. Будет еще одна цель для беспилотников просто. Причем с американским экипажем.
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        0
        Сегодня, 13:03
        Да, конечно. Это бред сивой кобылы в лунную ночь. Их просто потопят вместе с патрульными катерами. Утонут вместе . Причем самыми дешевыми дронами, типа нашей Молнии. Американцам по хорошему нужно захватывать побережье.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      Сегодня, 13:16
      Цитата: alexboguslavski
      За последние 24 часа через Ормузский пролив не прошел ни один танкер после угроз Ирана бить по судам вражеских стран.

      Небольшое уточнение - танкеры из дружественных Ирану стран стран свободно проходят залив.
      Китай и Иран договорились о безопасности в Ормузском проливе.
      По словам политолога Марата Баширова, теперь китайские суда с нефтью и грузами смогут безопасно следовать через пролив:
      «Критический момент. США и Израиль не хотят это допустить. А могут ли?
      Блокировать или топить китайские суда - это вызов и прямое втягивание Китая в военный конфликт.
      В ответ Китай может заблокировать Тайвань и усилить своё военное присутствие в Иране».
  5. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 12:45
    США обещают командам гробовые выплаты?
  6. мерцание Звание
    мерцание
    0
    Сегодня, 12:46
    США обещают дополнительно страховать танкеры, проходящие через Ормузский пролив
    Надо танкеры поражником гонять, персы будут их топить, а пи н досы будут за это платить.
    Как говориться, грейт эгейн в действии))
  7. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 12:49
    Вообще-то ещё ни одного танкера ни потоплено, разливов нефти нет, всё удары "хлопушками" что бы напугать.
  8. LuzinI Звание
    LuzinI
    -3
    Сегодня, 12:49
    Минфин США обещает организацию перевозок в Ормузском проливе через 1-2 недели.
    Это возможно только в случае захвата иранских островов и разгромом опорных баз КСИР вдоль побережья.
    Сейчас стягивают военно-морской кулак из 3 авианосных групп, а также сил десанта. Шансы на успех этой операции оцениваю как высокие (на первом этапе).
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 13:04
      Сначала надо высадить, захватить и разгромить.
  9. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 12:56
    А базы у них застрахованы?
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 12:57
    На этом фоне Россия становится практически безальтернативным поставщиком нефти и газа для Китая, Индии и ряда других стран.

    Извиняюсь. Но не для Европы, они своё слово давно сказали - "Нет для Европы нефти и газа из России".
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 13:05
    Тоже свежая идея - страховать то, что не в состоянии защитить))) Ну потому их и не страхует Ллойд - они все равно утонут
  12. Старина Хэнк Звание
    Старина Хэнк
    0
    Сегодня, 13:36
    И тут тоже у союзничка ус отклеился:
    Германия заявила, что НЕ отправит своих военных на Кипр для защиты острова, мол слишком заняты "сдерживанием России". Также Германия уже после начала войны начала сокращать свои контингенты на Ближнем Востоке, откуда уже начался вывод персонала.
    1. Старина Хэнк Звание
      Старина Хэнк
      +1
      Сегодня, 13:38
      Из комментариев под новостью:
      – Вот вам и вся 5 статья
      – Вермахт уже не торт
      – Ганс и Фриц побоялись получить по сусалам ещё и в песках, после снегов в своё время…
  13. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 13:43
    США обещают дополнительно страховать танкеры, проходящие через Ормузский пролив

    При потоплении танкера, дополнительно застрахованного США, будет выплачена стоимость двух танкеров, двух объемов нефти, и... А как подсчитать стоимость одного человека, что бы выплатить за двух?!
    Сколько стоит Бабрак Кармаль или Барак Обама? А Нетаньяху или Маск? Или хотя бы донкерман Джек Мурин и моторист Си Джиан?