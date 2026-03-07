В ходе ночной атаки вспыхнул пожар в аэропорту «Мехрабад» в Тегеране

1 057 7
В ходе ночной атаки вспыхнул пожар в аэропорту «Мехрабад» в Тегеране

Продолжается обмен масштабными ударами между Ираном и американо-израильской коалицией в ходе начавшегося утром 28 февраля нового военного противостояния на Ближнем Востоке. Сегодня неделя противостояния, пока нет никаких признаков, что конфликт ослабевает и тем более может прекратиться в ближайшее время.

По территории аэропорта «Мехрабад», расположенного в центральной части Тегерана, минувшей ночью были нанесены массированные удары. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim News Agency, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана.



Агентство пишет, что удары наносились Соединенными Штатами и Израилем. В районе аэропорта прозвучала серия мощных взрывов. Очевидцы сняли и выложили в сеть кадры ударов и пожара на территории аэропорта «Мехрабад». Предположительно, было попадание в емкость с топливом.

Аэропорт «Мехрабад», в отличие от международного аэропорта имени Имама Хомейни, обслуживает преимущественно внутренние рейсы и имеет стратегическое значение для транспортной системы Ирана. Удары по нему могут серьезно осложнить логистику внутри страны, в том числе военную. Хотя о задействовании авиации ВВС Ирана в ходе войны никаких сообщений не было.

Иранские СМИ в ночь на субботу также сообщали о сериях авиаударов по столице и другим регионам страны. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики (IRIB) сообщает о взрывах в восточных и западных районах Тегерана в ночь на 7 марта.

Израильские военные в течение ночи заявляли о нанесении нескольких серий массированных ударов по целям в столице Ирана. Агентство ISNA заявляет о новых взрывах на западе Тегерана.

Иран в ответ атакует Израиль и другие ближневосточные страны. Хотя президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары.

Израильские мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет, сигналы воздушной тревоги сегодня с утра звучат по всей территории страны. По данным The Times of Israel, ночью взрывы прогремели в Дубае (ОАЭ), Манаме (Бахрейн) и Иерусалиме. Французское агентство AFP подтверждает информацию о взрывах в Иерусалиме, однако детали пока не раскрываются. Сообщается, что ночью как минимум был один ракетный прилет по Тель-Авиву.

Между тем, выявляются дополнительные тактические просчеты американских военных в ходе конфликта. Распределение техники на войне должно быть таким, чтобы ее невозможно было уничтожить одной или двумя ракетами за один раз.

Однако в сети показаны очередные фотографии пораженной базы США в ОАЭ. Что более всего примечательно, на кадрах горит ЗРК Patriot вместе с машинами обеспечения. Получается, что батарея ПВО не стояла на боевом дежурстве и не сумела отразить воздушную атаку. Да и техника лишь частично размещена в легком арочном ангаре.



Когда был произведен удар по американской базе в ОАЭ, не сообщается, но снимки опубликованы сегодня. Такая беспечность американских военных только подтверждает, что США до последнего не верили в предупреждения Тегерана об ответных атаках по всем военным целям на Ближнем Востоке и явно рассчитывали на быстрое завершение кампании с минимальными потерями.

Даже само появление этих снимков в сети указывает на полное пренебрежение американскими военными соблюдения секретности и безопасности. Явно фотографировал кто-то из местных. А быть может, еще и выступил в роли наводчика для ВС Ирана.

7 комментариев
  1. topol717 Звание
    topol717
    -2
    Сегодня, 13:14
    А у Ирана ПВО вообще есть? Или пингвины летают незамеченными? Почему нет инфо о сбитых самолетах? даже реперов всего 3 штуки сбили.
    1. rytik32 Звание
      rytik32
      +1
      Сегодня, 13:39
      Цитата: topol717
      Или пингвины летают незамеченными?

      Есть и 3-й, самый правдоподобный вариант: пингвины не залетают вглубь территории Ирана. По крайней мере их никто над Ираном до сих пор не видел.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 13:15
    Мне интересно, Иран своё ПВО современное спрятал, когда они его доставать собираются? Видимо есть какой-то план?
    Горящий Пэтриот со всем обеспечением - Зачёт Ирану! good
    1. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Охотовед 2
      Иран своё ПВО современное спрятал,

      Так ты скулишь что и в России ПВО нет, когда каждый день сотня, полторы украинских дальнобойных БПЛА в чистом поле бьются, и только единичные в виде обломков стекла бьют, возгорания вызывают.
  3. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    +2
    Сегодня, 13:30
    "Пэтриот" и горит,как то по-особенному,с запахом дерьмократии "Коалиции Эпштейнов",что-ли.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:40
    Агентство пишет, что удары наносились Соединенными Штатами и Израилем.
    А кто бы сомневался, Израиль и США, так они все отчитываются ежегодно перед "Бнекй Брит".
  5. Kornodo
    Kornodo
    0
    Сегодня, 13:45
    Внимательно рассмотрел предоставленные фото .... Никакой ,,патриот,, там не горит , попали в ремонтный ангар с джипом со снятыми колесами и генератором....