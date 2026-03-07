В ходе ночной атаки вспыхнул пожар в аэропорту «Мехрабад» в Тегеране
Продолжается обмен масштабными ударами между Ираном и американо-израильской коалицией в ходе начавшегося утром 28 февраля нового военного противостояния на Ближнем Востоке. Сегодня неделя противостояния, пока нет никаких признаков, что конфликт ослабевает и тем более может прекратиться в ближайшее время.
По территории аэропорта «Мехрабад», расположенного в центральной части Тегерана, минувшей ночью были нанесены массированные удары. Об этом сообщает информационное агентство Tasnim News Agency, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) ВС Ирана.
Агентство пишет, что удары наносились Соединенными Штатами и Израилем. В районе аэропорта прозвучала серия мощных взрывов. Очевидцы сняли и выложили в сеть кадры ударов и пожара на территории аэропорта «Мехрабад». Предположительно, было попадание в емкость с топливом.
Аэропорт «Мехрабад», в отличие от международного аэропорта имени Имама Хомейни, обслуживает преимущественно внутренние рейсы и имеет стратегическое значение для транспортной системы Ирана. Удары по нему могут серьезно осложнить логистику внутри страны, в том числе военную. Хотя о задействовании авиации ВВС Ирана в ходе войны никаких сообщений не было.
Иранские СМИ в ночь на субботу также сообщали о сериях авиаударов по столице и другим регионам страны. Государственная телерадиокомпания Исламской Республики (IRIB) сообщает о взрывах в восточных и западных районах Тегерана в ночь на 7 марта.
Израильские военные в течение ночи заявляли о нанесении нескольких серий массированных ударов по целям в столице Ирана. Агентство ISNA заявляет о новых взрывах на западе Тегерана.
Иран в ответ атакует Израиль и другие ближневосточные страны. Хотя президент ИРИ Масуд Пезешкиан заявил, что Иран больше не будет атаковать соседние страны, если с их территории не будут наноситься удары.
Израильские мониторинговые паблики сообщают о пусках ракет, сигналы воздушной тревоги сегодня с утра звучат по всей территории страны. По данным The Times of Israel, ночью взрывы прогремели в Дубае (ОАЭ), Манаме (Бахрейн) и Иерусалиме. Французское агентство AFP подтверждает информацию о взрывах в Иерусалиме, однако детали пока не раскрываются. Сообщается, что ночью как минимум был один ракетный прилет по Тель-Авиву.
Между тем, выявляются дополнительные тактические просчеты американских военных в ходе конфликта. Распределение техники на войне должно быть таким, чтобы ее невозможно было уничтожить одной или двумя ракетами за один раз.
Однако в сети показаны очередные фотографии пораженной базы США в ОАЭ. Что более всего примечательно, на кадрах горит ЗРК Patriot вместе с машинами обеспечения. Получается, что батарея ПВО не стояла на боевом дежурстве и не сумела отразить воздушную атаку. Да и техника лишь частично размещена в легком арочном ангаре.
Когда был произведен удар по американской базе в ОАЭ, не сообщается, но снимки опубликованы сегодня. Такая беспечность американских военных только подтверждает, что США до последнего не верили в предупреждения Тегерана об ответных атаках по всем военным целям на Ближнем Востоке и явно рассчитывали на быстрое завершение кампании с минимальными потерями.
Даже само появление этих снимков в сети указывает на полное пренебрежение американскими военными соблюдения секретности и безопасности. Явно фотографировал кто-то из местных. А быть может, еще и выступил в роли наводчика для ВС Ирана.
