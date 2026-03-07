Трамп не считает «проблемой» для США возможную помощь России Ирану

2 528 31
Трамп не считает «проблемой» для США возможную помощь России Ирану

Дональд Трамп не стал всерьез комментировать появившиеся в западной прессе слухи о том, что Россия якобы помогает Ирану наводить ракеты. По словам американского лидера, это не является для США «проблемой».

Западная пресса пытается обвинить Россию и Китай в якобы оказании Ирану военной помощи, в том числе и с наведением иранских ракет и беспилотников на американские военные объекты. Как подчеркивается, по сравнению с прошлым годом удары Ирана действительно стали намного точнее. При этом он не имеет большого количества разведывательных спутников.



Сегодня журналисты на круглом столе в Белом доме задали Трампу соответствующий вопрос, на что он ответил, что это «легкая проблема» по сравнению со спасением студенческого спорта в США.

Это лёгкая проблема по сравнению с тем, чем мы занимаемся здесь. Но могу я быть честным? (...) Какой же это глупый вопрос — задавать его в такой момент. Мы говорим о другом. Можем ли мы, возможно, держаться немного… Следующий вопрос.


Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не видят признаков вмешательства России или Китая в происходящее на Ближнем Востоке.
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Arzoo Звание
    Arzoo
    +3
    Сегодня, 13:06
    А что он может сделать? Если попробует что-то сделать мы еще и Ониксы передадим Ирану. Нужно было убрать хриплую крысу из Киева, всего-навсего, как договорились в Аляске, и тогда мы бы не помогали Ирану.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +6
      Сегодня, 13:11
      Совсем нас не уважает, редиска! Ну, раз не проблема - нужно поставить что-то Убойное!
      Тем более проблем с маршрутом поставки нет, мы - соседи по Каспию! Будет работа для Краснознамённой Каспийской Флотилии!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 13:41
        Цитата: Охотовед 2
        Совсем нас не уважает, редиска! Ну, раз не проблема - нужно поставить что-то Убойное!
        Тем более проблем с маршрутом поставки нет, мы - соседи по Каспию! Будет работа для Краснознамённой Каспийской Флотилии!

        Надо Цирконы по АУГ испытать.
        Интересно же, сколько Цирконов потребуется для потопления авианосца и его эскорта?
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 13:46
          Цитата: Бородач
          Надо Цирконы по АУГ испытать.

          Тогда будем Томагавки над Россией бить, кстати мы умеем.
          1. Бородач Звание
            Бородач
            -1
            Сегодня, 13:50
            Цитата: Andobor
            Цитата: Бородач
            Надо Цирконы по АУГ испытать.

            Тогда будем Томагавки над Россией бить, кстати мы умеем.

            А ATACMS мы над территорией России не бьём?
            Трамп устроил для США свою затяжную СВО на Ближнем Востоке. Если Россия и Китай этим не воспользуются, чтобы поставить гегемона в позицию буквы Z, то во главе у них стоят полные fool fool
            Такого шанса у нас не было со времён Вьетнамской войны.
            1. Andobor Звание
              Andobor
              +1
              Сегодня, 13:52
              Цитата: Бородач
              А ATACMS мы над территорией России не бьём?

              Это пукалка 300 км, Томагавки то не дал, а сколько томагавкали.
          2. роман66 Звание
            роман66
            -1
            Сегодня, 13:51
            Когда они в одном строю с " Лукасами" будут , возможны проблемы
        2. роман66 Звание
          роман66
          -1
          Сегодня, 13:51
          Цирконы самим нежны. Иранцам и обычного сверхзвука хватит, вот оникс, проверить надо, не протух ли
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 13:53
            Цитата: роман66
            Цирконы самим нежны. Иранцам и обычного сверхзвука хватит, вот оникс, проверить надо, не протух ли

            Цирконы тоже нужно испытать.
            Да и новейшие морские мины нуждаются в испытаниях. Да и старые мины можно продать Ирану для минирования Ормузского пролива. Пролив нужно закрыть на несколько лет.
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -2
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Arzoo
      мы еще и Ониксы передадим Ирану.

      Ну Ониксы Ирану мы на Томагавки Украине поменяли, а крысу убрать европейцы помешали, они подсвинки не Трампа, а его попередников.
      1. Arzoo Звание
        Arzoo
        +2
        Сегодня, 13:18
        Мы тоже можем передать Ирану крылатые и баллистические ракеты в размен на томагавки. А Ониксы это оружие защиты. И главное у нас их очень много. Их расход был минимальным.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 13:43
        Цитата: Andobor

        Ну Ониксы Ирану мы на Томагавки Украине поменяли,

        Не вопрос, тогда "Бал"!
        1. Andobor Звание
          Andobor
          -1
          Сегодня, 13:45
          Цитата: isv000
          Не вопрос, тогда "Бал"!

          Да, какая разница, мы поставим, они на Украину дальнебой дадут.
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 13:49
            Цитата: Andobor
            Цитата: isv000
            Не вопрос, тогда "Бал"!

            Да, какая разница, мы поставим, они на Украину дальнебой дадут.

            Сбитые "Фламинго" под Чебоксарами - это мало? Не дальнобой?
            Поставки в Х.охляндию осуществляются в том объёме в каком позволяет наше руководство. Кабы поломали всю логистику и энергетику тогда и война закончилась бы. А у нас первую половину БД ещё и товарооборот был...
            1. Andobor Звание
              Andobor
              0
              Сегодня, 13:54
              Цитата: isv000
              Кабы поломали всю логистику и энергетику тогда и война закончилась бы.

              Германию в руины заровняли, война не закончилась пока не пришёл солдат.
  2. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 13:15
    Трамп не считает «проблемой» для США возможную помощь России Ирану

    Опустил роль России в мире ниже плинтуса.
    Глупо спрашивать насчёт Кубы и помощи кубинскому народу...
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      Сегодня, 13:21
      Цитата: yuriy55
      Трамп не считает «проблемой» для США возможную помощь России Ирану
      Опустил роль России в мире ниже плинтуса.

      А точно это Трамп ниже плинтуса "опустил", может он просто констатировал результат 40 летних "либеральных реформ" в РФ? wink
    2. Andobor Звание
      Andobor
      -1
      Сегодня, 13:30
      Цитата: yuriy55
      Опустил роль России в мире ниже плинтуса.

      Каклячьи методички в ленту ВО без редакции транслируешь?
    3. Русич Звание
      Русич
      +2
      Сегодня, 13:35
      Цитата: yuriy55
      Трамп не считает «проблемой» для США возможную помощь России Ирану

      Опустил роль России в мире ниже плинтуса.
      Глупо спрашивать насчёт Кубы и помощи кубинскому народу...

      Дело не в этом. Если он признает про разведданные, то нужно тогда с нами и китайцами что то делать. Но, взвесив своё нелёгкое положение он решил не создавать себе лишних хлопот.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 13:42
        Цитата: Русич
        Цитата: yuriy55
        Трамп не считает «проблемой» для США возможную помощь России Ирану

        Опустил роль России в мире ниже плинтуса.
        Глупо спрашивать насчёт Кубы и помощи кубинскому народу...

        Дело не в этом. Если он признает про разведданные, то нужно тогда с нами и китайцами что то делать. Но, взвесив своё нелёгкое положение он решил не создавать себе лишних хлопот.

        Сначала нужно отправить каски и бронежилеты. wink
        Далее по известной формуле.
    4. Andobor Звание
      Andobor
      +1
      Сегодня, 13:35
      Цитата: yuriy55
      Глупо спрашивать насчёт Кубы и помощи кубинскому народу...

      А сколько скулежа было из за помощи кубинским народам по всему миру.
  3. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -1
    Сегодня, 13:17
    Если бы Россия и Китай всерьёз вступились за Иран, матрасы бы туда не полезли, а они полезли, и что-то у них пошло не по плану laughing
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:34
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      Если бы Россия и Китай всерьёз вступились за Иран, матрасы бы туда не полезли, а они полезли, и что-то у них пошло не по плану

      Не знаю что, но вот что Иранская армия разгромлена, уничтожена, побеждена, – заявил Хегсет. Иранских ВВС больше не существует. Построенные для 1996 года – уничтожены в 2026-м. Иранский флот лежит на дне Персидского залива. Боеспособность утрачена, силы разгромлены, уничтожены, побеждены. Выбирайте любое определение.
      1. роман66 Звание
        роман66
        0
        Сегодня, 13:53
        И " Экономика разорвана в клочья" .... Было
  4. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 13:23
    Потому что он прекрасно знает, нынешняя Российская власть на это никогда не решится.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:23
    Лезут с " глупыми " вопросами ,которые проплатил Зеленский .Второй вопрос после утвердительного ответа Трампа был бы : Вы планируете оказывать военную помощь Украине в первую очередь и Тайваню.Трамп им на первый вопрос ответил как Максимус .И сразу у журналюг - УПС. bully
  6. михаил3 Звание
    михаил3
    +1
    Сегодня, 13:31
    Он хотел бы, конечно) Но не хочет услышать ответ на упреки. Потому что нам очень даже есть что сказать, и все, даже лепшие друзья США, вынуждены будут согласно кивать. Так что "не очень то и хотелось". А то как бы Россия не довела помощь до соразмерной ...
  7. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 13:42
    Когда-нибудь вопрос будет поставлен ребром: вы не помогайте против нас - мы не будем против вас. Что он тогда скажет laughing
    1. Andobor Звание
      Andobor
      0
      Сегодня, 13:50
      Цитата: gribanow.c
      Когда-нибудь вопрос будет поставлен ребром: вы не помогайте против нас - мы не будем против вас. Что он тогда скажет

      Так об этом разговор на всех переговорах с американцами и идёт, просто определяется масштаб помощи.
  8. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    0
    Сегодня, 13:47
    Если Китай и Россия дают Ирану разведданые, то это уже большая помощь Иранцам! Дальше уже они сами могут оперативно наносить удары по местам дислокации американских войск! Главное чтобы у Ирана еще немного ракет оставалось!
  9. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:49
    . Но могу я быть честным?

    Да никак! Вранье второе имя.....