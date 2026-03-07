Пресса Израиля: Азербайджан, возможно, присоединится к ударам по Ирану
74213
По информации израильской прессы, существует вероятность, что Азербайджан уже в ближайшее время может присоединиться к ударам по Ирану. Участие Баку в конфликте на Ближнем Востоке может быть спровоцировано атаками якобы иранских беспилотников в Нахичевани и заявлениями азербайджанских спецслужб о предотвращенных терактах.
Как сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники в Тель-Авиве, к военным действиям против Ирана и его региональных интересов может присоединиться больше стран, чем предполагалось изначально. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно подчеркивал, что Тегеран не причастен к инцидентам в Азербайджане.
Между тем после атаки по Нахичевани неустановленных беспилотников резко возросла напряженность на азербайджано-иранской границе. Власти Азербайджана привели свою армию в состояние повышенной боевой готовности и начали эвакуацию сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе. По данным разных источников, Баку перебрасывает к границе с Ираном дополнительные силы, пограничникам отменены отпуска. Также временно ограничено движение грузового транспорта через границу.
Стоит отметить, что категорическое отрицание Тегераном причастности к атакам на Азербайджан выглядит контрастно на фоне признания иранскими властями ударов по военным объектам стран Ближнего Востока. Между тем обострение еще на одном направлении происходит на фоне направленных против Ирана операций США и Израиля. При этом Азербайджан, как известно, имеющий чрезвычайно тесные связи с Турцией и Израилем, оказывается в эпицентре напряженности и вполне может быть втянут в конфликт.
