Пресса Израиля: Азербайджан, возможно, присоединится к ударам по Ирану

По информации израильской прессы, существует вероятность, что Азербайджан уже в ближайшее время может присоединиться к ударам по Ирану. Участие Баку в конфликте на Ближнем Востоке может быть спровоцировано атаками якобы иранских беспилотников в Нахичевани и заявлениями азербайджанских спецслужб о предотвращенных терактах.

Как сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники в Тель-Авиве, к военным действиям против Ирана и его региональных интересов может присоединиться больше стран, чем предполагалось изначально. При этом президент Ирана Масуд Пезешкиан неоднократно подчеркивал, что Тегеран не причастен к инцидентам в Азербайджане.



Между тем после атаки по Нахичевани неустановленных беспилотников резко возросла напряженность на азербайджано-иранской границе. Власти Азербайджана привели свою армию в состояние повышенной боевой готовности и начали эвакуацию сотрудников посольства в Тегеране и генконсульства в Тебризе. По данным разных источников, Баку перебрасывает к границе с Ираном дополнительные силы, пограничникам отменены отпуска. Также временно ограничено движение грузового транспорта через границу.

Стоит отметить, что категорическое отрицание Тегераном причастности к атакам на Азербайджан выглядит контрастно на фоне признания иранскими властями ударов по военным объектам стран Ближнего Востока. Между тем обострение еще на одном направлении происходит на фоне направленных против Ирана операций США и Израиля. При этом Азербайджан, как известно, имеющий чрезвычайно тесные связи с Турцией и Израилем, оказывается в эпицентре напряженности и вполне может быть втянут в конфликт.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +1
    Сегодня, 13:49
    Очень в этом сомневаюсь… если присоединятся - носорогу точно кирдык!
  2. ian Звание
    ian
    +3
    Сегодня, 13:50
    Ощущение, что Азербайджан прям ногами впихивают в эту мясорубку. recourse
    1. ettore Звание
      ettore
      +2
      Сегодня, 13:52
      Цитата: ian
      Ощущение, что Азербайджан прям ногами впихивают в эту мясорубку. recourse

      И он не против этого.
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +1
    Сегодня, 13:52
    Что-то понесло Алиева-младшего.
    Иран, это не Армения.
    Влезут, прилетят к ним уже не трещалки-беспилотники, а намного посерьезней аппараты.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:53
    По информации израильской прессы, существует вероятность, что Азербайджан уже в ближайшее время может присоединиться к ударам по Ирану.

    Я кстати в этом и не сомневался.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:53
    Мало что за интересы Израиля умирают американцы ,теперь ещё азербайджанцев надо.Иранцы не армяне, жахнут так по Баку - у которого самое мощное ПВО в мире .А нефтепромыслы Шахедами сожгут .Да и турок ещё не решил что делать ,
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 13:55
      Тюленей каспийских жалко ,а их то за что .
    2. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 13:57
      Цитата: tralflot1832
      Иранцы не армяне

      Ну всё таки правильней было сказать, что иранцы не Пашинян, всё таки среди армян есть и адекватные люди заслуживающие уважения.
  6. KLM77 Звание
    KLM77
    +2
    Сегодня, 13:53
    Носатый решил со всеми соседями поругаться.
  7. enzelad Звание
    enzelad
    0
    Сегодня, 13:54
    котенку, т.е. носорогу, если он ввяжется в войну против Иранв
  8. ian Звание
    ian
    +2
    Сегодня, 13:54
    Цитата: ettore
    И он не против этого.

    Напомнило детство золотое- "хочешь в нашу компанию- иди пни вон того ушастого"...... request
  9. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 13:56
    Пресса Израиля: Азербайджан, возможно, присоединится ........

    Очень даже понятно, кто устроил налет на Нахичевань и с какими целями, даже не стали особо заморачиваться, все примитивно.
  10. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:56
    Втянули асе- таки.... Устроили провокацию, сами и последствия озвучивают....