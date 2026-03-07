Госдеп США объявил чрезвычайную ситуацию для срочной отправки Израилю бомб

Соединенные Штаты в срочном порядке отправляют Израилю новые боеприпасы, причем для ускорения процедуры даже в обход Конгресса. Об этом пишет американская пресса.

Госдеп США объявил чрезвычайную ситуацию и тут же одобрил продажу Израилю порядка 27 тысяч бомб для ударов по Ирану. Сделано это для того, чтобы не терять время на согласование сделки с Конгрессом, а действовать напрямую. Видимо, ситуация на Ближнем Востоке складывается таким образом, что ждать времени не остается. Это первый случай при втором президентстве Трампа, когда объявляется чрезвычайная ситуация для поставок оружия Израилю.



Часть сделки находилась на рассмотрении в Конгрессе, однако Госдеп применил положение закона Arms Export Control Act, которое позволяет ускорять поставки оружия при объявлении чрезвычайных обстоятельств.


В поставку, согласно имеющейся информации, войдут 12 тысяч бомб весом около 450 кг, 10 тысяч бомб весом около 225 кг и 5 тысяч малогабаритных авиационных бомб. Все это обойдется американскому бюджету в 660 млн долларов. Судя по поступающей информации, платить будут США.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +5
    Сегодня, 13:47
    О как))) оказывается ситуация с АСП даже хуже, чем прошлую войну. Молодцы еврейцы, молодцы - хорошо подготовились))) целый год готовились. А скоро закончатся ЗУР)))
  2. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 13:47
    Да Иран сам мог бы доставить им бомбы, но ракетами надежней
  3. хрыч Звание
    хрыч
    +1
    Сегодня, 13:47
    Для быстроты нужно бомбы сбросить сразу израильтянам
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:51
      Цитата: хрыч
      Для быстроты нужно бомбы сбросить сразу израильтянам

      И что на такое скажет, зять Дональда Трампа и его жена ???
      1. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 13:55
        Цитата: carpenter
        И что на такое скажет, зять Дональда Трампа и его жена ???

        Может: "Мазаль тов!"
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          Сегодня, 13:57
          Цитата: хрыч
          Может: "Мазаль тов!"

          Но «Удачи» им не видать, пока.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 13:48
    А зеленский разрешил транжирить его бонбы ? Представляю - чёрт бы побрал этого Трампа барыгу вместе с его Израилем .И вместе с Орбаном .
  5. Пулемет Мадуро. Звание
    Пулемет Мадуро.
    0
    Сегодня, 13:49
    Желтая Собака заметно нервничает. Что то пошло не так.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 13:51
    Ну а что... Бомбочку туда, бомбочку сюда.... У Трампа же их полно.....
  7. LuzinI Звание
    LuzinI
    +1
    Сегодня, 13:53
    В случае захвата иранских островов и разгромом опорных баз КСИР вдоль побережья появится возможность разблокировать Ормузский пролив. Сейчас стягивают военно-морской кулак из 3 авианосных групп, а также сил десанта. Израильские самолеты тоже пригодятся для обработки с воздуха побережья Ирана (если будут сбивать - не так жалко). В общем приступают ко второму этапу войны против Ирана.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:59
      Цитата: LuzinI
      В общем приступают ко второму этапу войны против Ирана.

      Иран им (Израилю и США) как кость в горле.
  8. 123_123 Звание
    123_123
    0
    Сегодня, 13:54
    Опять израиль будет паразитировать на американских налогоплательщиках без всякой пользы для последних
  9. likana Звание
    likana
    0
    Сегодня, 13:55
    Лучше бы перед словом "Израилю" стоял предлог "по"... Помогают,как родным... Впрочем, о чем это я - без всяких "как"