Госдеп США объявил чрезвычайную ситуацию для срочной отправки Израилю бомб
90013
Соединенные Штаты в срочном порядке отправляют Израилю новые боеприпасы, причем для ускорения процедуры даже в обход Конгресса. Об этом пишет американская пресса.
Госдеп США объявил чрезвычайную ситуацию и тут же одобрил продажу Израилю порядка 27 тысяч бомб для ударов по Ирану. Сделано это для того, чтобы не терять время на согласование сделки с Конгрессом, а действовать напрямую. Видимо, ситуация на Ближнем Востоке складывается таким образом, что ждать времени не остается. Это первый случай при втором президентстве Трампа, когда объявляется чрезвычайная ситуация для поставок оружия Израилю.
Часть сделки находилась на рассмотрении в Конгрессе, однако Госдеп применил положение закона Arms Export Control Act, которое позволяет ускорять поставки оружия при объявлении чрезвычайных обстоятельств.
В поставку, согласно имеющейся информации, войдут 12 тысяч бомб весом около 450 кг, 10 тысяч бомб весом около 225 кг и 5 тысяч малогабаритных авиационных бомб. Все это обойдется американскому бюджету в 660 млн долларов. Судя по поступающей информации, платить будут США.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация