В катарском воздушном пространстве над столицей государства Дохой звучали взрывы. Минобороны Катара сообщило об отражении ракетной атаки на территорию страны.
В сообщении сказано:
Оборонное ведомство утверждает, что иранские ракеты удалось сбить. Пока шло отражение ударов, жителям Дохи рекомендовали не выходить на улицу. Соответствующие уведомления о необходимости соблюдения мер безопасности были разосланы гражданам министерством внутренних дел Катара.
В сообщении об отражении атаки ничего не говорится о типах выпущенных ракет и о местах их падения.
Незадолго до этого поступали сообщения о поражении Ираном военных объектов США в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, атакам подверглась база Аль-Минхад в столице ОАЭ Абу-Даби, а по лагерю Аль-Адири, на кувейтской территории, где размещены американские войска, нанесли удар иранские беспилотники. Также была атакована РЛС Сдот-Миха в Израиле.
Также Иран примерно в девять часов утра совершил беспилотную атаку на аэропорт Дубая в Эмиратах. Очевидцы наблюдали над ним после удара дрона густой белый дым. Согласно сообщению газеты Times of Israel, в городе прогремело на менее двух взрывов.
В это время Израиль продолжает атаковать государственные объекты на территории Ирана. Атакам подвергаются Тегеран и Исфахан.
