Минобороны Катара сообщило об отражении ракетной атаки на территорию страны

В катарском воздушном пространстве над столицей государства Дохой звучали взрывы. Минобороны Катара сообщило об отражении ракетной атаки на территорию страны.

В сообщении сказано:



Министерство обороны государства Катар сообщает, что вооружённые силы перехватили ракетную атаку, которая была нацелена на Катар.

Оборонное ведомство утверждает, что иранские ракеты удалось сбить. Пока шло отражение ударов, жителям Дохи рекомендовали не выходить на улицу. Соответствующие уведомления о необходимости соблюдения мер безопасности были разосланы гражданам министерством внутренних дел Катара.

В сообщении об отражении атаки ничего не говорится о типах выпущенных ракет и о местах их падения.

Незадолго до этого поступали сообщения о поражении Ираном военных объектов США в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах. В частности, атакам подверглась база Аль-Минхад в столице ОАЭ Абу-Даби, а по лагерю Аль-Адири, на кувейтской территории, где размещены американские войска, нанесли удар иранские беспилотники. Также была атакована РЛС Сдот-Миха в Израиле.

Также Иран примерно в девять часов утра совершил беспилотную атаку на аэропорт Дубая в Эмиратах. Очевидцы наблюдали над ним после удара дрона густой белый дым. Согласно сообщению газеты Times of Israel, в городе прогремело на менее двух взрывов.

В это время Израиль продолжает атаковать государственные объекты на территории Ирана. Атакам подвергаются Тегеран и Исфахан.
