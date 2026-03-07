В зимний период ВСУ израсходовали годовой объем производства ракет ЗРК Patriot

Силы ПВО армии Украины за условно зимний период — с ноября прошлого года по февраль нынешнего включительно — израсходовали на перехват российских ракет и БПЛА около 700 ЗУР к противоракетным комплексам Patriot. Такие данные привел еврокомиссар по обороне и космосу ЕК Андрюс Кубилюс, сообщает европейский информационный телеканал Euronews.

Соответствующее заявление Кубилюс сделал вчера в Польше, где начал свой «ракетный тур» по странам Европы, имеющий целью развитие европейского производства этого вида боеприпасов. Еврокомиссар отметил, что ВСУ расходуют такое большое количество дефицитных ЗУР к ЗРК Patriot, так как уничтожение одной приближающейся баллистической ракеты часто требует нескольких перехватчиков.

Американская компания Lockheed Martin, которая является ключевым производителем зенитных управляемых ракет PAC-3 для систем Patriot, в 2025 году изготовила 620 таких боеприпасов, что уже более чем на 20% превышает показатель предыдущего года. Таким образом, украинские силы противовоздушной обороны израсходовали за четыре месяца ЗУР больше, чем возможности их производства в США за год.

Недавно Зеленский с тревогой сообщил, что за последние три дня на Ближнем Востоке было использовано более 800 американских ракет для перехвата иранских ракет и беспилотников. Он отметил, что Украина никогда не располагала таким количеством средств перехвата.



Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ситуация усиливает необходимость развития независимой оборонной промышленности Европы и устойчивых цепочек поставок. Среди них кредитная программа для Украины объёмом около 90 млрд евро и европейская схема оборонных займов на 150 млрд евро.

С учетом затягивания конфликта на Ближнем Востоке, Киеву не стоит ожидать скорых поставок дефицитных ЗУР к американским системам ПВО/ПРО. Европейцы Украине не помогут. В середине февраля в ходе очередной встречи «коалиции желающих» министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать ВСУ из запасов бундесвера пять ракет PAC-3 при условии, что другие европейские страны добавят еще тридцать ЗУР данного типа. Однако никто эту инициативу не поддержал.

12 комментариев
  1. роман66 Звание
    роман66
    +3
    Сегодня, 14:29
    Недавно Зеленский с тревогой сообщил, что за последние три дня на Ближнем Востоке было использовано более 800 американских ракет

    У меня собака так смотрит, когда кто-то ест, каждый кусок взглядом провожает
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      Сегодня, 15:09
      Писториус пообещал передать ВСУ из запасов бундесвера пять ракет PAC-3

      "Одна гинея, лопни мои глаза. Где твои семьсот тысяч?"
  2. ian Звание
    ian
    -1
    Сегодня, 14:29
    Слова "ракеты скоро закончаться " мы слышим с обеих сторон уже 4 года. На кого они рассчитаны- вопрос риторический. Алиса и Базилио сформулировали ответ много лет назад....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 14:40
      Цитата: ian
      Слова "ракеты скоро закончаться " мы слышим с обеих сторон уже 4 года. На кого они рассчитаны- вопрос риторический. Алиса и Базилио сформулировали ответ много лет назад....

      А хорошо бы, если бы у нацистской Украины действительно закончились ЗУР. Тогда бы мы завоевали господство в воздухе, и вбомбили ДУкраину в каменный век обычным чугунием. Первым делом снести мосты через Днепр. Потом перетопить все корыта на Днепре. Депо, подстанции, электростанции, оборонные предприятия и т.д. и т.п.
      1. Роман Ефремов Звание
        Роман Ефремов
        +1
        Сегодня, 14:47
        Не получится. Для бомбёжки мостов свободнопадающим чугунием придётся снижаться до высот, на которых становишься мишенью для ПЗРК. А ПЗРК у них не закончатся никогда, такого просто быть не может.
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +2
          Сегодня, 14:48
          Цитата: Роман Ефремов
          Не получится. Для бомбёжки мостов свободнопадающим чугунием придётся снижаться до высот, на которых становишься мишенью для ПЗРК. А ПЗРК у них не закончатся никогда, такого просто быть не может.

          ФАБ с УМПК вполне сгодится. Ковровое бомбометание можно оставить для Банковой. У меня дедушка на Голосеевском кладбище, до него осколки не долетят.
      2. ian Звание
        ian
        0
        Сегодня, 14:54
        Хорошо бы. А та сторона мечтает хорошо бы, чтоб они закончились у "клятых москалей". Для подогревания мечт обеих сторон и сочиняют такие статьи.... request
    2. navigator777 Звание
      navigator777
      +1
      Сегодня, 14:45
      Да вот закончатся, на перехват ракет тратится в разы больше зур, так что там быстрее заканчиваются.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 14:33
    Дома топились они ими....
    .за условно зимний период — с ноября прошлого года по февраль нынешнего включительно — израсходовали
  4. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 14:48
    Зеленский с тревогой сообщил, что за последние три дня на Ближнем Востоке было использовано более 800 американских ракет для перехвата иранских ракет и беспилотников. Он отметил, что Украина никогда не располагала таким количеством средств перехвата.

    Вот чёрная зависть у Зели, аж истерикой попахивает....
    Зеля, тебе ничего не поможет, кроме как позорная верёвочка на фонарном столбе!
  5. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 14:56
    "Госдеп США объявил чрезвычайную ситуацию и тут же одобрил продажу Израилю порядка 27 тысяч бомб для ударов по Ирану. Сделано это для того, чтобы не терять время на согласование сделки с Конгрессом, а действовать напрямую.
    В поставку, согласно имеющейся информации, войдут 12 тысяч бомб весом около 450 кг, 10 тысяч бомб весом около 225 кг и 5 тысяч малогабаритных авиационных бомб."
    Это не про ПВО, но тоже показательно, поскольку переходят на использование дешевых боеприпасов в Иранской войне.
  6. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +1
    Сегодня, 15:22
    Что ракеты "которые закончились" всё никак не закончатся. Парадокс... Со всех утюгов говорят об этом а они все никак не закончатся