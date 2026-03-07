США прервали учения дивизии ВДВ - может говорить о подготовке к операции в Иране

По ряду косвенных признаков, Пентагон начал подготовку к началу наземного вторжения в Иран. В частности, армия США неожиданно прервала учения своей элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане. Не исключено, чтоэто подразделение планируется перебросить на Ближний восток для проведения наземной операции в Иране.Как известно, в состав американской 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, входит боевое подразделение численностью 4-5 тысяч человек. Это подразделение регулярно использовалось правительством США в последние годы. Предполагается, что элитный спецназ армии США способен приступить к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения соответствующего приказа.При этом издание The Washington Post напоминает, что правительство Трампа не отрицает возможность проведения наземной операции в Иране. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, несмотря на то, что в настоящее время отправка американских солдат в Иран «не является частью текущего плана», но такой вариант дальнейшего развития событий исключать не стоит.Между тем директор Национального совета по энергетическому доминированию администрации Трампа Джаррод Аген прямо заявил, что США намерены захватить все нефтяные месторождения Ирана, что позволит решить проблемы с транспортировкой ресурсов через Ормузский пролив и усилить стратегическое влияние Вашингтона в регионе.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»