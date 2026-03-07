США прервали учения дивизии ВДВ - может говорить о подготовке к операции в Иране

1 385 11
США прервали учения дивизии ВДВ - может говорить о подготовке к операции в Иране

По ряду косвенных признаков, Пентагон начал подготовку к началу наземного вторжения в Иран. В частности, армия США неожиданно прервала учения своей элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане. Не исключено, что
это подразделение планируется перебросить на Ближний восток для проведения наземной операции в Иране.

Как известно, в состав американской 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в Форт-Брэгге, входит боевое подразделение численностью 4-5 тысяч человек. Это подразделение регулярно использовалось правительством США в последние годы. Предполагается, что элитный спецназ армии США способен приступить к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения соответствующего приказа.



При этом издание The Washington Post напоминает, что правительство Трампа не отрицает возможность проведения наземной операции в Иране. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, несмотря на то, что в настоящее время отправка американских солдат в Иран «не является частью текущего плана», но такой вариант дальнейшего развития событий исключать не стоит.

Между тем директор Национального совета по энергетическому доминированию администрации Трампа Джаррод Аген прямо заявил, что США намерены захватить все нефтяные месторождения Ирана, что позволит решить проблемы с транспортировкой ресурсов через Ормузский пролив и усилить стратегическое влияние Вашингтона в регионе.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. spirit Звание
    spirit
    -2
    Сегодня, 15:22
    Значит и 101 скоро подтянут.А там и все остальные
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Сегодня, 15:32
      И что сделают 4 - 5 тыщ рыл без тяжелого вооружения?
      1. K._2 Звание
        K._2
        0
        Сегодня, 15:39
        Поедут обратно в полосатых тряпках или останутся валятся пустыне
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 15:52
          Думаю, Трамп на такое не пойдет. Какая-нибудь демонстрация силы - перекинут пару батальонов куда-нибудь поближе, потом объяснят, что это было учение. Уже два С - 17 ушли из Иордании на гейропу - эвакуационные рейсы. Думаю, что из-за 10 - 15 раненных "глоубмастера" гонять бы не стали, значит о сотне или чуть больше рыл на каждом.
  2. Arzoo Звание
    Arzoo
    +3
    Сегодня, 15:24
    Все зависит от того как иранцы усвоили опыт нашего СВО. Если хорошо, это будет мясорубка для американцев. Их армия старого образца мало что сможет противопоставить против тех же дронов на оптике. Там нужно полноценную компанию проводить. К слову. Я день назад видел видео из иранского фпв-дрона который влетел в транспорт курдов.
    1. K._2 Звание
      K._2
      0
      Сегодня, 15:43
      По опыту СВО, сколь должна быть группировка американцев в Иране для полноценной операции? Не думаю, что они к такому готовы)
  3. smart fellow Звание
    smart fellow
    0
    Сегодня, 15:24
    Пишут, что нефти и газа у Ирана на $20 трлн, а других полезных ископаемых еще на $10 трлн. Трамп думал по легкому захватить эти богатства, но оказалась евреи его надули с тем, что все будет просто.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 15:49
      Израильтяне, молодцы. Втянули рыжего "Буденного" в эту авантюру дальше, хоть трава не расти... Руками хуторян-американцев, евреи, жар загребают. Америка привыкла зарабатывать на чужих войнах, а теперь и самим повоевать, требуется.. Без колы, без жвачек... Тяжело им будет..))
  4. ziqzaq Звание
    ziqzaq
    0
    Сегодня, 15:24
    Между тем директор Национального совета по энергетическому доминированию администрации Трампа Джаррод Аген прямо заявил, что США намерены захватить все нефтяные месторождения Ирана, что позволит решить проблемы с транспортировкой ресурсов через Ормузский пролив и усилить стратегическое влияние Вашингтона в регионе.

    И никаких тебе красных линий... А что так можно чёли?
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 15:35
    Могут просто взять берег Ормузкого пролива, для этого не понадобится прям много войск, местность там не богата коммуникациями, иранцы большие силы не развернут.
  6. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 15:36
    Стратегия - разумная. Точечные операции по доминированию на определённых территориях. Только без грамотного применения ЯО эта стратегия в данном случае не работает.
    А ответка - вполне возможна.