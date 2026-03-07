Индия предоставила убежище иранскому БДК IRIS Lavan из «гуманных соображений»

Индия приняла решение о предоставлении убежища иранскому военному кораблю из «гуманных соображений», в ином случае корабль могла постичь судьба другого военного корабля ВМС Ирана, потопленного американской субмариной. Об этом пишет Bloomberg.

Индия приняла решение одобрить поступивший запрос от командования иранского большого десантного корабля IRIS Lavan и запустить его в порт, поставив у стенки. При этом самого экипажа на корабле нет, он размещен на индийских военных базах. Запрос поступил еще 28 февраля сразу же после начала ударов США и Израиля по Ирану и одобрен уже 1 марта. С 4 марта корабль находится в порту Кочи.



Свое решение индийский МИД объяснил «гуманными соображениями». К тому же корабль якобы испытывал «технические проблемы». БДК Lavan ВМС Ирана является кораблем иранского соединения, ходившего в феврале в Индию для участия в международных военно-морском параде и учениях MLAN 2026 в Вишакхапатнаме.

Еще один иранский боевой корабль находится в одном из портов Шри-Ланки. Речь идет о фрегате IRIS Busher. Изначально правительство страны не давало разрешения на швартовку, но у корабля вышел из строя двигатель. В итоге ВМС Шри-Ланки взяли корабль под свой контроль, сняв с борта более 200 человек экипажа.

Напомним, что 4 марта у побережья Шри-Ланки другой иранский фрегат IRIS Dena был потоплен американской подводной лодкой.
  1. Бородач Звание
    Бородач
    +1
    Сегодня, 14:55
    Интернирование. Обычная практика.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:56
    ❝ Индия приняла решение о предоставлении убежища иранскому военному кораблю из «гуманных соображений» ❞ —

    — Действительно, гуманно поступили индийцы, хотя, прямо скажем, неожиданно ...
  3. al3x Звание
    al3x
    -3
    Сегодня, 15:04
    А тем временем:

    Иранский президент Масуд Пезешкиан извинился перед странами Персидского залива за атаки.
    «Прошу прощения у соседних стран», — приводит его слова агентство IRIB.
    Пезешкиан также сообщил, что Временный руководящий совет Ирана постановил больше не наносить удары по соседним странам, если с их стороны не будет атак.

    Близится завершение конфликта?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 15:06
      Нет. Атаки-то будут, там базы матрасные
      1. al3x Звание
        al3x
        -2
        Сегодня, 15:07
        Тогда зачем извинения? Странная логика. Думаю, что в скором времени Иран запросит переговоры.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +3
          Сегодня, 15:08
          Трамп об этом уже дня три твердит. Смысл? Переговоры для персов равнозначны капитуляции
        2. smart fellow Звание
          smart fellow
          0
          Сегодня, 15:20
          Потому что КСИР ему не подчиняется, а удары по американцам и евреям наносит КСИР, а не иранская армия.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:08
    Один вопрос задаром? Чисто из гуманитарных побуждений впряглись?
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 15:25
      Вряд ли из-за гуманных. Скорее всего выторговали себе дисконт на будущие поставки нефти. Значит верят в персов.
      1. Руслан М Звание
        Руслан М
        +2
        Сегодня, 15:30
        Да даже если не верят. Им это ничего не стоит. Санкций за это на них не наложат. А плюсик себе заработали. И однажды за этот плюсик Иран заплатит тем или иным образом. Собственно именно так и надо помогать. Не затратный жест, но долг накладывает. а не вбухивать кучу денег в другие страны, а потом "прощать" эти долги.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 15:23
    Цитата: al3x
    Тогда зачем извинения?

    Извинения перед соседями, а не перед США и Израилем
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:32
    Цитата: al3x
    А тем временем:

    Иранский президент Масуд Пезешкиан извинился перед странами Персидского залива за атаки.
    «Прошу прощения у соседних стран», — приводит его слова агентство IRIB.
    Пезешкиан также сообщил, что Временный руководящий совет Ирана постановил больше не наносить удары по соседним странам, если с их стороны не будет атак.

    Близится завершение конфликта?

    На Иранских условиях!? Что пыл арабов поутих против Ирана ,баба яга Натанияху против .Но время не на его стороне .Будем посмотреть .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 15:46
      Кстати откуда "бензин" Израиль получает - порт Эйлат ,место престрелянное хуситами .Кипр уже престрелян Ираном .Ждём УПС !!!