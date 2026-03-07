Индия предоставила убежище иранскому БДК IRIS Lavan из «гуманных соображений»

Индия приняла решение о предоставлении убежища иранскому военному кораблю из «гуманных соображений», в ином случае корабль могла постичь судьба другого военного корабля ВМС Ирана, потопленного американской субмариной. Об этом пишет Bloomberg.Индия приняла решение одобрить поступивший запрос от командования иранского большого десантного корабля IRIS Lavan и запустить его в порт, поставив у стенки. При этом самого экипажа на корабле нет, он размещен на индийских военных базах. Запрос поступил еще 28 февраля сразу же после начала ударов США и Израиля по Ирану и одобрен уже 1 марта. С 4 марта корабль находится в порту Кочи.Свое решение индийский МИД объяснил «гуманными соображениями». К тому же корабль якобы испытывал «технические проблемы». БДК Lavan ВМС Ирана является кораблем иранского соединения, ходившего в феврале в Индию для участия в международных военно-морском параде и учениях MLAN 2026 в Вишакхапатнаме.Еще один иранский боевой корабль находится в одном из портов Шри-Ланки. Речь идет о фрегате IRIS Busher. Изначально правительство страны не давало разрешения на швартовку, но у корабля вышел из строя двигатель. В итоге ВМС Шри-Ланки взяли корабль под свой контроль, сняв с борта более 200 человек экипажа.Напомним, что 4 марта у побережья Шри-Ланки другой иранский фрегат IRIS Dena был потоплен американской подводной лодкой.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»