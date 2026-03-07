Минобороны РФ показало кадры поражения «Геранью» вертолета Ми-8 ВВС ВСУ

1 158 3
Минобороны РФ показало кадры поражения «Геранью» вертолета Ми-8 ВВС ВСУ

Операторы войск беспилотных систем (БПС) Вооруженных сил России в ходе разведки обнаружили один из последних многоцелевых вертолетов Ми-8 (а быть может, последний), остающихся на вооружении ВВС ВСУ. Машина была припаркована безо всякой маскировки на вертолетной площадке в районе населенного пункта Михайловка. Отсутствовало и зенитное прикрытие.

На подконтрольной противнику территории несколько населенных пунктов с таким названием. Российское военное ведомство не уточняет, где именно был обнаружен одинокий вражеский вертолет советского производства.

По координатам местонахождения машины в ночное время был отправлен ударный БПЛА «Герань». Минобороны показало кадры с камеры дрона-камикадзе в момент наведения на цель. Точное поражение вражеского Ми-8 подтверждает видео объективного контроля, снятое разведывательным БПЛА. В результате удара «Герани» вертолет загорелся, в небо поднялся густой дым.

В конце января российские военные уничтожили в Кировоградской области два вертолета ВВС ВСУ — Ми-24 и Ми-8. Их поразили БПЛА «Герань» в 46 км к западу от аэродрома Канатово. Военная техника в момент удара также находилась на земле без маскировки.

На Украине оставшиеся вертолеты в основном использовались для перехватов ударных беспилотников ВС РФ. Однако они перестали быть эффективным средством ПВО с появлением реактивных дронов типа «Герань-3».

3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. helilelik Звание
    helilelik
    +1
    Сегодня, 15:33
    ОДИНОКИЙ! Стоял в депрессии...
  2. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 15:40
    И вертолет тоже, "декоммунизировали". Не надо чубатым летать на вертолетах которые создал "клятый москаль"- Миль. На телеги, быдло. На телеги, "копатели морей".
  3. Хорон Звание
    Хорон
    -1
    Сегодня, 15:40
    Минобороны РФ показало кадры поражения «Геранью» вертолета Ми-8 ВВС ВСУ

    Весьма "информативный" ролик. Трёхсекундные нарезки какого-то видео с "эффектными" переключениями с обычного на ик диапазон. МО ещё не надоело такое выставлять? Первое что бросается в глаза, это при переключении на ик-диапазон на дальней дистанции нет соответствующего проявления теплового рисунка нагретых элементов вертолёта, что может говорить как о том что вертолёт давно уже стоит без дела и остыл, так и о том, что это обычный макет-приманка. Может поэтому это видео так нарезано, что бы никто не догадался?