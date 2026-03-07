Минобороны РФ показало кадры поражения «Геранью» вертолета Ми-8 ВВС ВСУ
Операторы войск беспилотных систем (БПС) Вооруженных сил России в ходе разведки обнаружили один из последних многоцелевых вертолетов Ми-8 (а быть может, последний), остающихся на вооружении ВВС ВСУ. Машина была припаркована безо всякой маскировки на вертолетной площадке в районе населенного пункта Михайловка. Отсутствовало и зенитное прикрытие.
На подконтрольной противнику территории несколько населенных пунктов с таким названием. Российское военное ведомство не уточняет, где именно был обнаружен одинокий вражеский вертолет советского производства.
По координатам местонахождения машины в ночное время был отправлен ударный БПЛА «Герань». Минобороны показало кадры с камеры дрона-камикадзе в момент наведения на цель. Точное поражение вражеского Ми-8 подтверждает видео объективного контроля, снятое разведывательным БПЛА. В результате удара «Герани» вертолет загорелся, в небо поднялся густой дым.
В конце января российские военные уничтожили в Кировоградской области два вертолета ВВС ВСУ — Ми-24 и Ми-8. Их поразили БПЛА «Герань» в 46 км к западу от аэродрома Канатово. Военная техника в момент удара также находилась на земле без маскировки.
На Украине оставшиеся вертолеты в основном использовались для перехватов ударных беспилотников ВС РФ. Однако они перестали быть эффективным средством ПВО с появлением реактивных дронов типа «Герань-3».
