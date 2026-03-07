Война против Ирана стала самой непопулярной у американцев за всю историю США

Впервые за все время существования Соединенных Штатов президент втянул страну в крупный вооруженных конфликт, не имея серьезной общественной поддержки. Поэтому война против Ирана стала самой непопулярной у американцев за всю историю США.

Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных целым рядом американских исследовательских компаний и СМИ. Ситуацию прокомментировали авторы статьи, опубликованной в газете The New York Times.



Там отмечается, что часто войны, в которые вступали Соединенные Штаты, со временем теряли поддержку граждан страны. Но большинство из них в самом их начале были поддержаны американцами. Что касается военной операции против Ирана, то она такой поддержки общественности не имеет. И этим она отличается от всех многочисленных конфликтов с участием Америки.

Нередко американский президент Дональд Трамп публично заявляет о своих успехах, каких якобы не удавалось достичь никому из его предшественников. Получается, что теперь у него в «активе» появилось еще одно такое «достижение».

В большинстве вооруженных конфликтов в истории США граждане поддерживают решение президента вступить в войну. И их мнение остается неизменным при условии, что она не становится затяжной, а потери – высокими. Тогда американцы, не имея уверенности в скорой победе, начинают выражать недовольство. В сегодняшней ситуации, предполагают журналисты NYT, эта стадия может наступить в самом начале военных действий, которые по всем признакам завершатся нескоро.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    0
    Сегодня, 15:31
    Хм, удивительно … неужели даже Вьетнам переплюнули по популярности?
    Где антивоенные митинги?
    1. Arzoo Звание
      Arzoo
      0
      Сегодня, 15:33
      А этот глупый человек хочет еще сухопутную операцию проводить? При том что, смею предположить, с малыми дронами у Ирана все хорошо и в разы лучше чем в США. Я полагаю, там будет просто форшмак из американцев, Вьетнам 2.0.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 15:36
    Прозрение наступает, когда гробы пачками поступать начинают....
  3. Andobor Звание
    Andobor
    0
    Сегодня, 15:39
    Элитка США раскорячена, и большинство американских СМИ у врагов Трампа, - вот они на нём отвяжутся.
  4. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:39
    Нередко американский президент Дональд Трамп публично заявляет о своих успехах,
    Лучше бы ты Доня, занялся Гренландией и Канадой, больше бы пользы было.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 15:48
      Вот думаю Гренландия и Канада с вами не согласятся.... Лучше бы пыл поубавил и домом занялся.....
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 15:42
    Пишут нечисть фашистская попала в засаду.
  6. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 15:51
    Мы знаем еще одну страну- недогосударство" в котором любят вареники, сало и гопак.. Они тоже "разочаровались" в своем "выборе".))))