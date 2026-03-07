Война против Ирана стала самой непопулярной у американцев за всю историю США
Впервые за все время существования Соединенных Штатов президент втянул страну в крупный вооруженных конфликт, не имея серьезной общественной поддержки. Поэтому война против Ирана стала самой непопулярной у американцев за всю историю США.
Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных целым рядом американских исследовательских компаний и СМИ. Ситуацию прокомментировали авторы статьи, опубликованной в газете The New York Times.
Там отмечается, что часто войны, в которые вступали Соединенные Штаты, со временем теряли поддержку граждан страны. Но большинство из них в самом их начале были поддержаны американцами. Что касается военной операции против Ирана, то она такой поддержки общественности не имеет. И этим она отличается от всех многочисленных конфликтов с участием Америки.
Нередко американский президент Дональд Трамп публично заявляет о своих успехах, каких якобы не удавалось достичь никому из его предшественников. Получается, что теперь у него в «активе» появилось еще одно такое «достижение».
В большинстве вооруженных конфликтов в истории США граждане поддерживают решение президента вступить в войну. И их мнение остается неизменным при условии, что она не становится затяжной, а потери – высокими. Тогда американцы, не имея уверенности в скорой победе, начинают выражать недовольство. В сегодняшней ситуации, предполагают журналисты NYT, эта стадия может наступить в самом начале военных действий, которые по всем признакам завершатся нескоро.
