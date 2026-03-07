Трамп воспринял заявление Пезешкиана как якобы «капитуляцию» Ирана

Соединенные Штаты уже сегодня нанесут «очень мощный удар» по фактически капитулировавшему Ирану. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.

Иран якобы «капитулировал» перед своими соседями по Ближнему Востоку, пообещав не наносить по ним удары, если они не будут атаковать иранскую территорию. По словам Трампа, это означает, что Иран стал «неудачником» на многие десятилетия, пока окончательно не рухнет. А США ему в этом помогут, нанеся «очень мощный удар», при этом будут атакованы объекты и группы, которые ранее в списке целей не значились.



Комментируя обращение Тегерана к соседям, Трамп подчеркнул, что это чуть ли не личная его заслуга, а также военных США и Израиля, наносящих удары по Ирану.

Иран, который сейчас разгромлен в пух и прах, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал, что больше не будет стрелять по ним. (...) Это первый раз за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от окружающих его стран Ближнего Востока. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста!»


Между тем Центр командования Вооруженных сил Ирана откорректировал заявление Пезешкиана, заявив, что Тегеран продолжит наносить удары по военным объектам США и Израиля по всему региону.
  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +4
    Сегодня, 15:26
    Доня походу стал что то принимать запрещённое . Зеля что ли его подсадил ?
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 15:31
      Ну откровенно и честно говоря заявление президента Ирана очень странное и не сильно своевременное.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +1
        Сегодня, 15:33
        У Дони контузия что ли обострилась после ухоранки?
        1. Mouse Звание
          Mouse
          +3
          Сегодня, 15:38
          Самомнение зашкаливает........ Б
          1. Охотовед 2 Звание
            Охотовед 2
            +2
            Сегодня, 15:40
            Может уже деменция прогрессирует?
            Однозначно, к психиатру его нужно отвести.
            1. Mouse Звание
              Mouse
              0
              Сегодня, 15:42
              Палата номер шесть.... Койки рядом с микронаполеоном...
      2. sergey822
        sergey822
        0
        Сегодня, 15:36
        есть такое, но Трамп еще больше отжог laughing
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 15:51
        Цитата: Vulpes
        Ну откровенно и честно говоря заявление президента Ирана очень странное и не сильно своевременное.

        Президент сделал своё заявление, но командование КСИР может вполне его скорректировать.
  2. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    +1
    Сегодня, 15:30
    Всегда когда читаю новости про Трампа и то что он говорит, складывается стойкое ощущение что это не президент государства, а пациент психиатрической лечебницы на приеме у лечащего врача.
  3. Arzoo Звание
    Arzoo
    +3
    Сегодня, 15:31
    Это как раз говорит о том, что Иран отказывается от массового террора и считает, что может победить в войне и без него. Я тоже так считаю, ввиду того, что точность иранских ударов последние дни куда выше изначально прогнозируемой.
  4. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +2
    Сегодня, 15:32
    Законченный кретин. Знаю, что резкие слова. Но как о нем по-другому скажешь?
  5. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 15:37
    Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста!»

    Я полгода проработал в "психушке" старшим санитаром, но я так и не понял, откуда берутся "психи"
    (наверное мало проработал ).
  6. g_ae Звание
    g_ae
    0
    Сегодня, 15:38
    Это урок для любителей "жестов доброй воли" и нюхателей "духа Анкориджа". Хотя ... Безнадежно, похоже. Необучанмые
  7. Хамзат-41 Звание
    Хамзат-41
    +1
    Сегодня, 15:40
    Что за мощный удар? Рыжий маньяк по ходу пойдет до конца! Вплоть до приминения Ядерного Оружия!
  8. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:42
    ❝ Иран якобы «капитулировал» перед своими соседями по Ближнему Востоку, пообещав не наносить по ним удары, если они не будут атаковать иранскую территорию ❞ —
    ❝ Тегеран продолжит наносить удары по военным объектам США и Израиля по всему региону ❞ —

    — На капитуляцию совсем не похоже ...
  9. yuriy55 Звание
    yuriy55
    0
    Сегодня, 15:43
    Трамп воспринял заявление Пезешкиана как якобы «капитуляцию» Ирана

    А я нашёл некое портретное сходство Масуда Пезешкиана с Валерием Зорькиным belay
  10. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    Сегодня, 15:45
    Я не любитель теорий заговора, но это действительно похоже на какой-то ритуал, любой, кто борется с этими дегенератами, тот праведник. Даже избиратели Трампа все чаще видят, что он является частью болота, от которого он дистанцировался, сегодня выяснилось, что он сказал Эпштейну 🤮
  11. Бывший солдат Звание
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 15:48
    По словам Трампа, это означает, что Иран стал «неудачником» на многие десятилетия, пока окончательно не рухнет.


    Такие слова может говорить только дикарь Древнего мира. Т.Е. Если кто-то неудачник, то его нужно окончательно втоптать в землю?. Без обоснования причины, а просто по беспричинной дикой ненависти к людям.
  12. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 15:49
    Чё несет?............
  13. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 15:52
    вот пообщался с нариком и сам на дурь подсел