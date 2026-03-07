Трамп воспринял заявление Пезешкиана как якобы «капитуляцию» Ирана
Соединенные Штаты уже сегодня нанесут «очень мощный удар» по фактически капитулировавшему Ирану. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.
Иран якобы «капитулировал» перед своими соседями по Ближнему Востоку, пообещав не наносить по ним удары, если они не будут атаковать иранскую территорию. По словам Трампа, это означает, что Иран стал «неудачником» на многие десятилетия, пока окончательно не рухнет. А США ему в этом помогут, нанеся «очень мощный удар», при этом будут атакованы объекты и группы, которые ранее в списке целей не значились.
Комментируя обращение Тегерана к соседям, Трамп подчеркнул, что это чуть ли не личная его заслуга, а также военных США и Израиля, наносящих удары по Ирану.
Иран, который сейчас разгромлен в пух и прах, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал, что больше не будет стрелять по ним. (...) Это первый раз за тысячи лет, когда Иран потерпел поражение от окружающих его стран Ближнего Востока. Они сказали: «Спасибо, президент Трамп». Я ответил: «Пожалуйста!»
Между тем Центр командования Вооруженных сил Ирана откорректировал заявление Пезешкиана, заявив, что Тегеран продолжит наносить удары по военным объектам США и Израиля по всему региону.
