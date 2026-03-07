Британское МО официально признало наличие на Украине ремонтных заводов
Британия весьма активно действует на Украине, особенно в западной ее части, открывая там предприятия по ремонту и обслуживанию военной техники. В Министерстве обороны Соединенного королевства официально признали наличие уже четырех ремонтных заводов.
Британия открыла на территории Западной Украины четыре ремонтных предприятия, но останавливаться на этом не намерена и поэтому готовится открыть пятое. Работают на этих заводах и британцы, и украинцы, ремонтируя военную технику западного образца, в том числе и британскую: бронетранспортеры CVR-T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другое вооружение и оборудование.
В Лондоне прекрасно понимают риски, но отказываться от этого не будут. Во-первых, это приносит деньги, во-вторых, показывает, что Британия пришла на Украину «всерьез и надолго». Ну и не стоит забывать, что чем ближе ремонтные предприятия к линии фронта, тем быстрее они возвращают туда технику. Да и возить в другие страны не нужно.
В самой Великобритании тоже действует военный завод, обслуживающий бандеровский режим. Речь идет об открытом в феврале этого года предприятии по производству дронов.
