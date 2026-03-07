Британское МО официально признало наличие на Украине ремонтных заводов

Британия весьма активно действует на Украине, особенно в западной ее части, открывая там предприятия по ремонту и обслуживанию военной техники. В Министерстве обороны Соединенного королевства официально признали наличие уже четырех ремонтных заводов.

Британия открыла на территории Западной Украины четыре ремонтных предприятия, но останавливаться на этом не намерена и поэтому готовится открыть пятое. Работают на этих заводах и британцы, и украинцы, ремонтируя военную технику западного образца, в том числе и британскую: бронетранспортеры CVR-T, бронемашины Husky, легкие гаубицы L119, артиллерийские системы AS-90 и другое вооружение и оборудование.



В Лондоне прекрасно понимают риски, но отказываться от этого не будут. Во-первых, это приносит деньги, во-вторых, показывает, что Британия пришла на Украину «всерьез и надолго». Ну и не стоит забывать, что чем ближе ремонтные предприятия к линии фронта, тем быстрее они возвращают туда технику. Да и возить в другие страны не нужно.

В самой Великобритании тоже действует военный завод, обслуживающий бандеровский режим. Речь идет об открытом в феврале этого года предприятии по производству дронов.
  1. Mouse Звание
    Mouse
    +12
    Сегодня, 16:11
    Цель номер раз!!!!! Ибо нефиг!
    1. ser580 Звание
      ser580
      +6
      Сегодня, 16:17
      Цель номер раз- Лондонград- но кто ж по нему даст-это же памятник.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +2
        Сегодня, 16:19
        Да скока этому острову wink осталось.... Вердикт один- на дно....вот подмочь ускорить мие действие? recourse
      2. knn54 Звание
        knn54
        0
        Сегодня, 17:02
        Сергей, в заводах могут "кой кого" акции работать...
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +6
    Сегодня, 16:11
    А жаль. На Зап. Украине есть где под землю зарыться.

    Искать, искать, и еще раз искать.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +6
      Сегодня, 16:16
      Перепахать.... Всю....
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        0
        Сегодня, 17:18
        Там некого жалеть кроме русинов, мадьяр и т.д. А укробандерлоги пусть сами о себе позаботятся...
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 16:20
      Цитата: alexboguslavski
      Было бы глупо указывать местоположение, это уже забота ВС РФ - уточнение координат цели для прилёта "Кинжала" или "Циркона". Однако же, удивляет наглость признания британцами самого факта существования вна таких предприятий, очень опрометчиво с их стороны.
      1. sdivt Звание
        sdivt
        +1
        Сегодня, 16:36
        Цитата: Монтесума
        Или наглость
        или - уверенность
        и, поскольку предприятий уже четыре, и хотят открыть пятое, я бы всё-таки склонялся ко второму варианту
  3. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 16:18
    Вот поэтому все повреждённые машины противника нужно сжигать, дабы ремонтировать было нечего. request
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:31
      Цитата: К-50
      Неплохо бы и эти заводы сжечь, чтобы даже не было надежды отремонтировать технику. Зодно отбить охоту "западным партнёрам" вкладываться в ВПК Украины.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 16:19
    Мда, даже не уничтожены, раз работают и хотят ише открыть, так ведать всё плохо у кого то в голове и возможностями по ходу.
  5. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 16:24
    Нам-то какое дело с того, что они признали? Тут вопрос в другом - в трусливой политике, которая и создаёт условия врагам. До сих пор не обьявлена война, не уничтожены, мосты, логистика... Да, что говорить, вы и так всё знаете.

    Вот пока будут эти игры в осторожность - потери будут только расти. Потому как такими методами, какие есть сейчас, можно воевать ещё лет 10, а то и 20. Потерять уйму народу и ничего толком не добиться.

    Только тотальное уничтожение военной, финансовой и политической элиты Украины и других стран может снять вопрос о договорняке. Но, боюсь, что с нынешним руководством этого ждать придётся долго. Если вообще дождёмся.

    Учится надо у Ирана. Может у него и возможностей поменьше, зато уже нет резиденций Нетаньяху и президента Израиля. Горит здание Моссада, Министерства обороны Израиля, шарахаются авионосцы, а тутувсё... бойцов кладут сотнями за каждый новый сарай, который можно было со всем его окружающим уничтожить тысячу раз...

    Да что там сарай - вогнать всю Украину в докаменный век. А так, конечно, будут строить заводы. Чего не строить-то, когда договрняком веет. Когда элиты сионистского разлива управляют и у нас, и на Украине. Ворон ворону глас не выклюет.
    1. Modya Звание
      Modya
      0
      Сегодня, 16:42
      Если в Иране верховный лидер подготовил себе смену и пожертвовал собой и своим одряхлевшим окружением ради будущего своего народа, то вот наш то, готов ли чем жертвовать?
  6. helicop-man Звание
    helicop-man
    0
    Сегодня, 16:36
    Цитата: Монтесума
    Цитата: К-50
    Вот поэтому все повреждённые машины противника нужно сжигать, дабы ремонтировать было нечего.

    Неплохо бы и эти заводы сжечь, чтобы даже не было надежды отремонтировать технику. Зодно отбить охоту "западным партнёрам" вкладываться в ВПК Украины.

    Вместе с персоналом
  7. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    0
    Сегодня, 16:37
    Дальее в статье перечисляются преимущества такого расположения, а риски почему-то нет. Так что же за риски там такие?
  8. Ирек Звание
    Ирек
    -1
    Сегодня, 16:39
    Адресочек скинте , мы туда гостинцы отправим .
  9. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 16:42
    Разбомбить их всех, нет не возможного, есть только цена вопроса ❔
  10. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:47
    А почему они работают ?
    Почему "Герани" и "Искандеры" их не посетили.
    Опять семьи сидящие в Британии, мешают.
    Ребята, это я после 1991 года в другой стране живу, а вы куда смотрите.
  11. zloybond Звание
    zloybond
    0
    Сегодня, 16:51
    как то они борзо признали этот факт... неужто у них гарантии неприкосновенности????
  12. next322 Звание
    next322
    0
    Сегодня, 16:56
    А у нас есть вообще разведка?? До появления этой статейки, все заводы должны уже быть в прошедшем времени... Странная ВО удивляет ежедневно
  13. 16112014nk Звание
    16112014nk
    0
    Сегодня, 17:31
    Цитата: Modya
    наш то, готов ли чем жертвовать?

    Наш сидит в бункере, изображает мышь под веником.
    Темно, тепло и не страшно.