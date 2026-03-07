Иранские военные уточнили: Тегеран продолжит атаковать объекты США в регионе

Иранские военные дополнили недавнее заявление президента страны Пезешкиана, уточнив, что Иран уважает интересы и суверенитет соседних стран, но продолжит наносить удары по американским и израильским военным объектам в странах Персидского залива.

Как передает иранское информационное агентство Mehr News, Центр командования Вооруженных сил Ирана, в подчинении у которого находятся армия, силы правопорядка и Корпус стражей исламской революции, заявил, что, хотя Иран не предпринимал никаких враждебных действий по отношению к соседним странам, но военные базы США и Израиля по всему региону будут считаться главными целями армии Ирана. При этом уже после обращения Пезешкиана были зафиксированы атаки по объектам на территории Катара, ОАЭ и Бахрейна, что подтверждает заявление иранских военных.



Между тем Трамп уже успел воспринять заявление Пезешкиана как проявление слабости и чуть ли не как капитуляцию Ирана. Американский президент заявил, что после этого армия США лишь усилит удары по Ирану и пригрозил уничтожением целых районов и групп населения Исламской республики. Самонадеянный президент США заявил, что Ирану «задали адскую трепку», вынудив Тегеран сдаться своим ближневосточным соседям и пообещать, что больше не будет по ним стрелять.

Ранее советник командующего КСИР Хамидрез Могаддамфар в эфире иранского телевидения в очередной раз повторил требования Тегерана: условием прекращения ударов по объектам в соседних странах является отсутствие любых враждебных действий против Ирана с американских баз в регионе.
    Сегодня, 16:25
    Ранее советник командующего КСИР Хамидрез Могаддамфар в эфире иранского телевидения в очередной раз повторил требования Тегерана: условием прекращения ударов по объектам в соседних странах является отсутствие любых враждебных действий против Ирана с американских баз в регионе.

    Мочить сионистов и наглосаксов - отморозков человечества на всех фронтах.
    Большой Сатана от исраэля и малый Сатана от матрасников должны следовать в горящий и кровавый Ад.
    Победы иранскому народу!
      Сегодня, 16:32
      Так Трамп же уже всех победил belay
      У Дони реальная деменция. Иранцам - уважение!
        Сегодня, 16:43
        Вот не надо на Трампушку наезжать - вы что серьезно считаете что он там правит ??? аха ажо два раза так же как Байден и прочие Абамы - просто элита сешеасткая совсем в маразм впала - видно что сейчас там у руля выжавшие из ума старичье
        Сегодня, 16:46
        Охотовед 2
        Сегодня, 16:32
        Так Трамп же уже всех победил belay
        У Дони реальная деменция. Иранцам - уважение!

        hi Рыжий нарцисс из Фашингтона ещё сам не знает что с ним.
        Должно быть на днях ДАМ выступит сетях и объяснит доходчиво деду, что его дело труба.
        Мастера острого и горячего публичного жанра понимают друг друга и не обижаются.
        wassat drinks
          Сегодня, 17:17
          Должно быть на днях ДАМ выступит сетях и объяснит доходчиво деду, что его дело труба.

          Тут же на ВО писали не раз что ДАМ имеет и другую ФИО и она Мендель. И что то нет его заявлений и высказываний по ситуации на Ближнем Востоке наверное переживает за своих соплеменников.
    Сегодня, 16:29
    Трампа реально сумасшедший , никаких сомнений.Он уже и Иран победил в своей голове и теперь замахивается на Кубу , раз уж такая масть поперла. Чем то в своих речах Муссолини напоминает , или даже австрийского художника.
      Сегодня, 16:32
      Цитата: Самый вежливый
      Он уже и Иран победил в своей голове и теперь замахивается на Кубу

      Гренландию отжал, и что там с Канадой?
      Мадуру у соратников купил, - это да.
    Сегодня, 16:34
    . Иран уважает интересы и суверенитет соседних стран, но продолжит наносить удары по американским и израильским военным объектам в странах Персидского залива

    Иранские не сдаются!
    Сегодня, 16:36
    Цитата: Mouse
    . Иран уважает интересы и суверенитет соседних стран, но продолжит наносить удары по американским и израильским военным объектам в странах Персидского залива

    Иранские не сдаются!

    Если враг не сдается его уничтожают.
    Сегодня, 16:37
    Иран обещал по хохлоте ответочку заслать , за гнилой базар Зеблёнского.
    Сегодня, 16:38
    Блин вот облом а Трамп то уже себе медальку повесил и и всем рассказал что победил и пролив он лткрыл и страны где амеры стоят защитил и уже самолет заказал лететь за премией мира ... а тут нате выкусите ...
    Сегодня, 16:59
    Между тем Трамп уже успел воспринять заявление Пезешкиана как проявление слабости и чуть ли не как капитуляцию Ирана.

    Он то плакал,то смеялся,
    То щетинился,как еж...
    Он над нами издевался!
    Ну, сумасшедший - что возьмешь!..
    Сегодня, 17:08
    Зреет еще большая эскалация войны в Заливе.

    США нанесли удар по опреснительным установкам на иранском острове Кешм.
    Заместитель губернатора Хормозгана заявил: Американцы ударили по объекту, который ежедневно обеспечивал 12–15 тысяч литров воды для острова и окрестных деревень.

    Установка и часть инфраструктуры водоснабжения разрушены. 30 деревень в центральных районах, Хара и Шахаб могут остаться без воды.

    (Про это говорил Хегсет, говоря что "США в ходе атаки на Иран откажутся от политкорректных ограничений прошлого"?)

    Судя по заявлению иранской стороны, Тегеран готовит оправдание для ударов по опреснительным установкам стран Залива.

    По оценкам, за счёт опреснения Катар получает почти 100% питьевой воды, Бахрейн и Кувейт — порядка 90%, Саудовская Аравия — около 70%, ОАЭ — 42%. В этих пяти странах живёт около 58–60 млн человек. Большая часть живет в крупнейших городах — Эр-Рияде, Джидде, Дубае, Абу‑Даби, Дохе, Кувейте, Манаме — там доступ к воде зависит от нескольких прибрежных комплексов, которые качают воду по трубам на сотни километров вглубь пустыни.

    В Израиле тоже до 80–90% питьевой воды для городов дают пять прибрежных заводов на Средиземном море, и они тоже в зоне досягаемости иранских дронов и ракет.

    Для Трампа риски превратить «маленькую победоносную войну» в затяжной конфликт с Ираном и потерю богатых союзников становятся все ощутимее.
    Сегодня, 17:18
    Между тем Трамп уже успел воспринять заявление Пезешкиана как проявление слабости и чуть ли не как капитуляцию Ирана. Американский президент заявил, что после этого армия США лишь усилит удары по Ирану и пригрозил уничтожением целых районов и групп населения Исламской республики

    А ведь Трамп уже был готов слиняет с БВ оставив Израиль один на один с арабами и Ираном. Но, как то вовремя появилось:
    "Одна из жертв Эпштейна обвинила Трампа в изнасиловании".
    После чего Трамп: "я всегда буду служить еврейскому народу".
    Вот такой президент у США.
    Сегодня, 17:45
    Байден смеётся с Трампа и называет его старым маразматиком... Ничего, иранский укол в известное место вылечит рыжего... Идти у сионистов на поводу - это уже диагноз