Иранские военные уточнили: Тегеран продолжит атаковать объекты США в регионе

Иранские военные дополнили недавнее заявление президента страны Пезешкиана, уточнив, что Иран уважает интересы и суверенитет соседних стран, но продолжит наносить удары по американским и израильским военным объектам в странах Персидского залива.Как передает иранское информационное агентство Mehr News, Центр командования Вооруженных сил Ирана, в подчинении у которого находятся армия, силы правопорядка и Корпус стражей исламской революции, заявил, что, хотя Иран не предпринимал никаких враждебных действий по отношению к соседним странам, но военные базы США и Израиля по всему региону будут считаться главными целями армии Ирана. При этом уже после обращения Пезешкиана были зафиксированы атаки по объектам на территории Катара, ОАЭ и Бахрейна, что подтверждает заявление иранских военных.Между тем Трамп уже успел воспринять заявление Пезешкиана как проявление слабости и чуть ли не как капитуляцию Ирана. Американский президент заявил, что после этого армия США лишь усилит удары по Ирану и пригрозил уничтожением целых районов и групп населения Исламской республики. Самонадеянный президент США заявил, что Ирану «задали адскую трепку», вынудив Тегеран сдаться своим ближневосточным соседям и пообещать, что больше не будет по ним стрелять.Ранее советник командующего КСИР Хамидрез Могаддамфар в эфире иранского телевидения в очередной раз повторил требования Тегерана: условием прекращения ударов по объектам в соседних странах является отсутствие любых враждебных действий против Ирана с американских баз в регионе.

