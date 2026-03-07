Швеция впервые захватила судно, внесённое Киевом в список «теневого флота» РФ

5 389 57
Швеция впервые захватила судно, внесённое Киевом в список «теневого флота» РФ

Береговая охрана Швеции провела довольно серьезную и технически сложную операцию, даже получившую специальное название «Черный кофе», в ходе которой в Балтийском море у берегов Треллеборга был задержан сухогруз Caffa. Все происходящее было заснято на камеру беспилотника. Судно перехватили около 15:50 по местному времени (17:50 мск) 6 марта.

Для захвата балкера были задействованы не только скоростные катера, но и авиация. Сине-белый вертолет с надписью POLIS и бортовым номером SE-JPX завис непосредственно над палубой сухогруза. Далее на палубу с катера высадились люди в защитном снаряжении, в это время вертолет на небольшой высоте контролировал происходящее. Затем машина опустилась на палубу.

Все указывает на то, что подобного рода абордажные действия были заранее отработаны. Пока авиация обеспечивает прикрытие и быструю доставку персонала, морские подразделения блокируют любые попытки маневра сухогруза. Отмечается высокое мастерство пилотов вертолета, которые удерживают стабильную позицию над одной из секций палубы, учитывая порывы ветра и движение самого судна.



Ситуация становится еще более неординарной с учетом того, по каким причинам произошел захват огромного морского сухогруза. Шведские власти заявили, что балкер Caffa ранее ходил под флагом Гвинеи, однако в момент проведения операции якобы лишился всякой аккредитации и страновой принадлежности, что и стало поводом для высадки десанта.

При этом ряд европейских СМИ утверждают, что сухогруз шел именно под флагом Гвинеи курсом в порт Санкт-Петербурга. Сообщается, что причиной задержания стало то, что балкер Caffa якобы внесен в санкционный список Украины за принадлежность к так называемому «теневому флоту» РФ.

Киев, действительно, ведет такие списки и публикует их на специальном сайте. Однако указанные в нем суда довольно редко фигурируют в аналогичных санкционных списках Евросоюза и США. По версии украинских властей, судно было причастно к «краже зерна из Крыма».

Сейчас в отношении судна, которое остается в открытом море, проводят следственные мероприятия, идут обыски, опрашивается экипаж. Как пояснил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, есть подозрение, что у сухогруза отсутствует страховка. Также Caffa якобы «обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту». Болин так прокомментировал в соцсети ситуацию с задержанием балкера:

Судно находится в санкционном списке Украины, структура собственности не ясна, и есть подозрение, что у сухогруза отсутствует страховка. Сообщается, что еще этим летом судно сменило флаг с российского на гвинейский.

По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз отбыл из Касабланки (Марокко) 24 февраля. Пунктом назначения его пути значится Санкт-Петербург: туда судно должно было прибыть 10 марта. Сейчас балкер находится в проливе Каттегат. Из данных сервиса VesselFinder следует, что сухогруз построен в 1997 году. Сначала он ходил под флагом Мальты, затем России и действительно сменил его на флаг Гвинеи.

От официальной Москвы комментариев по поводу задержания сухогруза Caffa не поступало. Ждем, как всегда, гневного заявления нашего МИД и следующих пиратских действий европейцев, теперь еще и с подачи Киева. На Банковой постараются, это без сомнений.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +4
    Сегодня, 16:46
    ВОбыкновенное пиратство. Надо сто то решать с этим. Петр в свое время не зря окно в европу пробивал, и опять шведы на пути. История движется по спирали.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 16:59
      Цитата: ВАМ
      Обыкновенное пиратство. Надо сто то решать с этим. Петр в свое время не зря окно в европу пробивал, и опять шведы на пути.

      Как-то уже неприлично смотреть на эти безобразия со стороны и реагировать только политически. Даём повод наглеть дальше. Пора бы иначе отбивать охоту к подобным действиям.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        -2
        Сегодня, 17:26
        Ага, вот оно что. В публикации не указывается, что задержание судна произошло в шведских территориальных водах, а это уже несколько меняет ситуацию. Теперь понятна их борзость, ведь военному кораблю другого государства для защиты судна туда хода нет. Ждём, что будет предпринято, и чем кончится.
        [quote]Береговая охрана уточнила, что операция прошла днем 6 марта в шведских территориальных водах в районе Треллеборга. [quote]
        https://lenta.ru/news/2026/03/07/shvetsiya-prichislila-perehvachennoe-v-baltiyskom-more-sudno-k-rossiyskomu-tenevomu-flotu/
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 17:04
      hi Юридически и формально РФ не вправе вмешиваться в остановку, досмотр и задержание судна, экипажа, поскольку это обязанность Судовладельца, Страховщика и Юридической компании по защите интересов.
      Главное, фиксировать и собирать материалы для предъявления иска с целью возместить все убытки при неправомерном задержании судна и упущенной выгоды.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 17:21
        "Как сообщает телерадиокомпания SVT,Шведские береговая охрана и полиция провели спецоперацию по досмотру судна, подозреваемого в использовании поддельного флага и предположительно связанного с так называемым теневым флотом"
        Шведская телекомпания - служба ОБС.
        Где сказано, что судно Российское?
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      Сегодня, 17:44
      Цитата: ВАМ
      Петр в свое время не зря окно в европу пробивал

      а точно ли не зря?!
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +6
    Сегодня, 16:47
    Блин да посадите на каждое такое судно по пулеметчику и и одного с ПЗРК ... и все .
    1. sergey822
      sergey822
      +2
      Сегодня, 16:50
      не плохой вариант, вот только что то не сажают, а жаль laughing
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 16:53
        Посадить должна Гвинея, но гражданское судно не должно иметь оружия. В иэтом весь казус. Или конц всем морским конвецияям.
        1. guest Звание
          guest
          +7
          Сегодня, 16:58
          Цитата: ВАМ
          Или конц всем морским конвецияям.

          Какие там конвенции, запад ими в очередной раз подтёрся.
          1. Vulpes Звание
            Vulpes
            +3
            Сегодня, 17:01
            Право сильного. Ничего нового.
        2. Aerolab Звание
          Aerolab
          +3
          Сегодня, 16:58
          В свете последних событий, им и так конец
        3. al3x Звание
          al3x
          +2
          Сегодня, 16:59
          Так всем конвенциям и так конец. Пиратство в чистом виде. Запись на каком-то сайте и вот уже аргумент для задержания.
          1. ВАМ Звание
            ВАМ
            0
            Сегодня, 17:01
            Тогда это должно понять наше руководство. И принимать соответствующие действия. Но с этим вопрос.
          2. alexoff Звание
            alexoff
            0
            Сегодня, 17:36
            Да всякие договоренности трактуют с фонаря. Американцы сказали что раз СНВ не продляют то будут проводить ядерные испытания, хотя это вообще никак не связано, разные договоры, между которыми десятилетия между подписаниями
        4. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          Сегодня, 17:10
          Цитата: ВАМ
          Посадить должна Гвинея, но гражданское судно не должно иметь оружия. В иэтом весь казус.

          В Балтийском море есть и другие суда, обладающие правом иметь оружие. Хотя бы поблизости от своих берегов можно пресечь попытки захвата гражданских судов под надуманными предлогами? Видите ли, сухогруз (уже даже не танкер с нефтью!) "под санкциями Украины", нельзя допускать, чтобы укрохотелки стали диктовать свои порядки на Балтике.
          1. ВАМ Звание
            ВАМ
            +1
            Сегодня, 17:13
            Да я то с Вами согласен, только вот.......... и фломастеры, ну еще Захарова похохмит, хотя уже давно не смешно
        5. К-50 Звание
          К-50
          +1
          Сегодня, 17:37
          Цитата: ВАМ
          Посадить должна Гвинея, но гражданское судно не должно иметь оружия. В иэтом весь казус. Или конц всем морским конвецияям.

          Это будет не оружие корабля, а частная военная компания для защиты от пиратства. Сажают же, когда мимо Самалилэнда проходят, там же пираты. Вот и здесь защита от пиратства.
    2. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      +3
      Сегодня, 16:51
      Жаль что у нас Петра 1 что не наблюдается ...
      1. invisible_man Звание
        invisible_man
        +1
        Сегодня, 16:55
        Жаль что у нас Петра 1 что не наблюдается ...

        Посадят...
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          +1
          Сегодня, 17:10
          Посадят..

          Кто же его посадит. Он же памятник!
          Памятник былому величию...
    3. Светлан Звание
      Светлан
      +1
      Сегодня, 17:06
      На суда не принадлежащие России, флаг Гвинеи в данном случае, тоже сажать?
      1. Андрей Малащенков Звание
        Андрей Малащенков
        +2
        Сегодня, 17:15
        Светлан

        А Вагнера действовали в Центральноафриканской Республике, Судане, Ливии, Мали, Нигере и Мозамбике под чьим флагом ????
        1. Светлан Звание
          Светлан
          0
          Сегодня, 17:19
          Не знаю, но в любом случае не российским, ибо Россию они не представляли и не представляют
          1. Андрей Малащенков Звание
            Андрей Малащенков
            +2
            Сегодня, 17:29
            Так и я говорил не про кадровых российских военных а про ЧВК которым как то все равно под чьим они флагом
    4. dementor873 Звание
      dementor873
      0
      Сегодня, 17:22
      А перед каждым заходом в порт будут высаживать за 12 мильной зоной на плот, чтобы не было контрабанды оружия.
    5. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 17:35
      Пулемётчика?На чужое судно,идущее под чужим флагом?А вот то,что случилось недавно с газовозом,и реакция Кремля,вы за ывает полное недоумение.Впрочем,пора уже и привыкнуть к этим немогухам
  3. g_ae Звание
    g_ae
    +2
    Сегодня, 16:48
    Да уж! "Красные линии" оказались черкашами в фарфоровом друге. Ждём глубоких озабоченностей, серьезных обеспокоенностей.
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      +2
      Сегодня, 17:23
      20 лет подбора во власть людей по принципу лизоблюдства и подхалимства привело к тому, что теперь там нет людей, способных принимать решения.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 17:27
        Цитата: dementor873
        теперь там нет людей, способных принимать решения.

        А они там последние 40 лет были?
        1. dementor873 Звание
          dementor873
          0
          Сегодня, 17:29
          До 2014 года еще были способны делать волевые решения.
          1. guest Звание
            guest
            0
            Сегодня, 17:33
            А что же такого в 2014 году случилось, что способность была утеряна?
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 17:38
              Минские соглашения пошли, под которые надо было как-то уменьшить пассионарность общества. Вроде так Сурков говорил.
  4. Aerolab Звание
    Aerolab
    +1
    Сегодня, 16:49
    И наш МИД опять будет озабочен. А гарант как всегда промолчит.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 16:58
      Цитата: Aerolab
      И наш МИД опять будет озабочен

      А, это наше судно, под флагом Гвинеи?
      1. Aerolab Звание
        Aerolab
        -1
        Сегодня, 17:02
        А вы представьте, к вам идут гости, с подарками (или даже без них) на которых нападают какие-то гопники. И вы об этом знаете. И есть вариант дать гопникам по морде. Будете молчать?
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          +1
          Сегодня, 17:07
          Цитата: Aerolab
          к вам идут гости, с подарками

          Какое имеет это отношение к морскому праву?
          1. Aerolab Звание
            Aerolab
            +1
            Сегодня, 17:15
            Никакого. Только всем уже плевать на морское право, кроме нас. А теперь представьте, что это судно шло в США...
            1. Kotofeich Звание
              Kotofeich
              -1
              Сегодня, 17:17
              Цитата: Aerolab
              представьте, что это судно шло в США.

              А, у США есть теневой флот?
              А, у нас есть такой же флот как у США?
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        Сегодня, 17:38
        А наши суда под нашими флагами просто топят в средиземном море а не досматривают
        1. Kotofeich Звание
          Kotofeich
          0
          Сегодня, 17:42
          Цитата: alexoff
          наши суда под нашими флагами просто топят

          Кто, Шведы?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:50
    Так понимаю.... Прижало, что аж кушать не могу.... Не стремно и пиратством промышлять.....
    Правда есть еще вариант- выслужиться.... Вроде как не зря в НАТО приняли, пригодимся....
  6. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 16:51
    Пока " прощупывают" ТАНКЕРАМИ.А что будет завтра?
  7. Modya Звание
    Modya
    +3
    Сегодня, 16:53
    Чего ещё ждать от вертикали, построенной из приспособленцев?
    Гарант тут сам как-то признал, что основной недостаток выпускников программы Время героев - это неумение «работать в команде». Они то, наивные, думают, что идут во власть Страну спасать, а в действительности в их лице хотят видеть более приемлемую и послушную альтернативу представителям диаспор, которые тоже рвутся во власть.
  8. сайгон Звание
    сайгон
    0
    Сегодня, 16:53
    Ну4 ничего страшного , отбрешется МИД и озаботится и да словом главное телеграм закрыть иа остальноя звиняйте .Вопрос на кой хрен флот если толка нет ?
  9. reframing Звание
    reframing
    0
    Сегодня, 16:55
    Проглотим, на утираться не впервой
  10. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 16:56
    Давно пора, чтобы российские частные военные компании, например, обучили гвинейский персонал служб безопасности защите кораблей, как в этом случае!
    Защита от пиратства!
    Находилось ли это грузовое судно в открытом море или в пределах шведской 12-мильной морской зоны?

    Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО.

    Означает ли то, что Зеленский ведет санкционный список, что коррумпированный ЕС или Швеция могут захватить грузовое судно?
  11. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 16:57
    Десантировать в Стокгольм купчинских гопников, там шведов-то меньше 5 млн.
  12. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    +2
    Сегодня, 16:57
    Ждем, как всегда, гневного заявления


    Республики Гвинея. Причём здесь наш МИД?
  13. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 17:04
    Пусть тогда и Россия объявит санкции недружественным странам, и задерживает их суда?
  14. sdivt Звание
    sdivt
    +2
    Сегодня, 17:05
    От официальной Москвы комментариев по поводу задержания сухогруза Caffa не поступало

    Цитата: Aerolab
    наш МИД опять будет озабочен. А гарант как всегда промолчит

    Цитата: g_ae
    "Красные линии" оказались черкашами

    То ли я невнимательно читал, то ли одно из двух)
    Где сказано, что сухогруз - российский?
    Тот факт, что он, когда-то, был под российским флагом - вообще ни о чем не говорит
    Чего волнуемся?
    1. dementor873 Звание
      dementor873
      +2
      Сегодня, 17:28
      Назовите мне хоть одну страну в мире, с которой так обращаются? Мы теперь по уровню престижа находимся где-то между Папуа-Гвинея и Буркино-Фаско. Нашим политикам хоть с.. в глаза - все божья роса.
  15. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +1
    Сегодня, 17:11
    Скоро они Ингерманландию вернут и Карелию на пару с чухонцами докучи оттяпают.
  16. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 17:12
    Сообщается, что причиной задержания стало то, что балкер Caffa якобы внесен в санкционный список Украины за принадлежность к так называемому «теневому флоту» РФ.
    Мне не поняты действия властей Швеции, какое отношение к "теневому", выдуманному флоту имеет балкер.
    Не пора ли в эпоху пиратства топить все суда Швеции. Это разумных подход.
    Сейчас можно топить всё, что передвигается по морю, любого флага, сейчас закон - сила, а "сила у сильного с железными яйцами.".
    Не уж то у России яйца дубовые ?
    Не верюююю ????
  17. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 17:18
    Судя по динамике событий,скоро могут и нашего генсека могут забрать из России,как Мадуро.
  18. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 17:32
    Береговая охрана Швеции провела довольно серьезную и технически сложную операцию, даже получившую специальное название «Черный кофе», в ходе которой в Балтийском море у берегов Треллеборга был задержан сухогруз Caffa. Швеция впервые захватила судно, внесённое Киевом в список «теневого флота» РФ

    шведики уже в подручные скакуасам нанялись?
    Горевать потом, как после Полтавы не придётся? Там ведь они скорешились, мазепа-клятвопреступник и шведы. Обоим прилетело, мама не горюй. lol
    Калининградская ВМБ близко, отправить оттуда корабль и поставить напротив порта в международных водах. Посмотрим, как тараканы дёргаться начнут. angry
  19. командир Звание
    командир
    0
    Сегодня, 17:38
    В "социалистической Швеции" с памятью плохо, очень плохо. Ни Полтавскую битву, ни "шведский комсомолец", ни сражения на Балтике, ни Нарву совершенно не учат.