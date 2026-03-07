Швеция впервые захватила судно, внесённое Киевом в список «теневого флота» РФ
Береговая охрана Швеции провела довольно серьезную и технически сложную операцию, даже получившую специальное название «Черный кофе», в ходе которой в Балтийском море у берегов Треллеборга был задержан сухогруз Caffa. Все происходящее было заснято на камеру беспилотника. Судно перехватили около 15:50 по местному времени (17:50 мск) 6 марта.
Для захвата балкера были задействованы не только скоростные катера, но и авиация. Сине-белый вертолет с надписью POLIS и бортовым номером SE-JPX завис непосредственно над палубой сухогруза. Далее на палубу с катера высадились люди в защитном снаряжении, в это время вертолет на небольшой высоте контролировал происходящее. Затем машина опустилась на палубу.
Все указывает на то, что подобного рода абордажные действия были заранее отработаны. Пока авиация обеспечивает прикрытие и быструю доставку персонала, морские подразделения блокируют любые попытки маневра сухогруза. Отмечается высокое мастерство пилотов вертолета, которые удерживают стабильную позицию над одной из секций палубы, учитывая порывы ветра и движение самого судна.
Ситуация становится еще более неординарной с учетом того, по каким причинам произошел захват огромного морского сухогруза. Шведские власти заявили, что балкер Caffa ранее ходил под флагом Гвинеи, однако в момент проведения операции якобы лишился всякой аккредитации и страновой принадлежности, что и стало поводом для высадки десанта.
При этом ряд европейских СМИ утверждают, что сухогруз шел именно под флагом Гвинеи курсом в порт Санкт-Петербурга. Сообщается, что причиной задержания стало то, что балкер Caffa якобы внесен в санкционный список Украины за принадлежность к так называемому «теневому флоту» РФ.
Киев, действительно, ведет такие списки и публикует их на специальном сайте. Однако указанные в нем суда довольно редко фигурируют в аналогичных санкционных списках Евросоюза и США. По версии украинских властей, судно было причастно к «краже зерна из Крыма».
Сейчас в отношении судна, которое остается в открытом море, проводят следственные мероприятия, идут обыски, опрашивается экипаж. Как пояснил министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин, есть подозрение, что у сухогруза отсутствует страховка. Также Caffa якобы «обладает многими характеристиками принадлежности к теневому флоту». Болин так прокомментировал в соцсети ситуацию с задержанием балкера:
По данным сервиса Marine Traffic, сухогруз отбыл из Касабланки (Марокко) 24 февраля. Пунктом назначения его пути значится Санкт-Петербург: туда судно должно было прибыть 10 марта. Сейчас балкер находится в проливе Каттегат. Из данных сервиса VesselFinder следует, что сухогруз построен в 1997 году. Сначала он ходил под флагом Мальты, затем России и действительно сменил его на флаг Гвинеи.
От официальной Москвы комментариев по поводу задержания сухогруза Caffa не поступало. Ждем, как всегда, гневного заявления нашего МИД и следующих пиратских действий европейцев, теперь еще и с подачи Киева. На Банковой постараются, это без сомнений.
Информация