Туск: войну на Ближнем Востоке фактически выигрывает Россия

2 004 13
Туск: войну на Ближнем Востоке фактически выигрывает Россия

В войне на Ближнем Востоке выигрывает Россия, к такому выводу пришел польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя появившиеся слухи о снятии санкций с российской нефти.

Туск в одной из запрещенных в России соцсетей пожаловался на происходящее на Ближнем Востоке. Там воюют США и Израиль против Ирана, а выигрывает Россия, потому что Белый дом рассматривает возможное смягчение введенных против российской нефти санкций. Представителю Польши эта ситуация сильно не нравится, но что он может сделать, кроме того, как написать очередной пост в соцсети.



Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти.


А причиной выступления Туска стало заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что администрация Трампа рассматривает вариант с ослаблением санкций против российской нефти на фоне происходящего на Ближнем Востоке. Особенно учитывая, что Иран открывать Ормузский пролив и не собирается. В Москве тоже подтверждают консультации по данному вопросу с американцами.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ВАМ Звание
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 17:05
    Ну еще один пророк. Только все пророчество связано с боязнью потерять внимание сюзерена.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 17:14
      . Туск: войну на Ближнем Востоке фактически выигрывает Россия


      У каждого свой взгляд на исход конфликта.Вон Трамп сегодня уже в своём паблике отчитался,что типа победил Иран,арабские страны благодаря ему,Трампу победили Иран,поблагодарили его за это и теперь типа можно сматывать удачки.Инфографика ниже где перевод того что он сегодня написал в своём паблике.Можно прочитать при желании.Дело сделано.Ведь якобы Иран заявил что сдается,опять же со слов Трампа в его паблике.(три раза ха ха).Видать противоракеты быстро закончились и решено было заявить о победе над Ираном и быстренько свалить с региона.А тем временем на одном из телеканалов Турции уже делят Иран.Карта "поделенного" турками Ирана ниже.И только Алиев так и не успел развернуть свою армию ко времени победы Трампа над Ираном.(Сарказм).Так что как мы видим у каждого своя реальность.В Польше такой взгляд на мир где как всегда побеждает Путин,даже если Россия в конфликте никак не участвует.
      1. ВАМ Звание
        ВАМ
        +1
        Сегодня, 17:18
        Толькь позвольте заметить, это скорее не реальность, а какоето психическое заболевание. Тут врачи нужны. Но сейчас таки люди пытаются вершить судьбы мира. hi
        1. Комментарий был удален.
  2. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +4
    Сегодня, 17:08
    Да, да. Особенно репутационно. Хотя после Сирии, Венесуэлы, блокады Кубы, захвата и обстрела судов, про Белгородскую и Курскую область вообще молчу, о какой репутации можно вообще говорить.
    1. guest Звание
      guest
      +1
      Сегодня, 17:12
      Цитата: AK-1945
      о какой репутации можно вообще говорить.

      О негативной. laughing sad
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 17:09
    Хи- хи... Штаты начинают-русские выигрывают... wassat
  4. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 17:10
    Нравится, не нравится, терпи моя красавица (с)
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 17:23
      Цитата: Светлан
      Нравится, не нравится, терпи моя красавица (с)

      Это относится к Украине.
      А для пшеков по другому:
      Жалуется псарь, да не жалуется царь.
  5. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +1
    Сегодня, 17:11
    Особо понравилось

    Там воюют США и Израиль против Ирана, а выигрывает Россия, потому что Белый дом рассматривает возможное смягчение введенных против российской нефти санкций.


    Но ведь Сешеасты и не будут закупать российскую нефть а санкции ввели все европейские страны ..ну так и не отменяйте свои санкции но нет .... - это каким же нужно быть прогнутым и стоящим в позе раком что если хозяин сказал можно только быстро исполнить у них и голова по другому не работает ... fool
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +3
    Сегодня, 17:19
    но что он может сделать, кроме того, как написать очередной пост в соцсети.



    Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти. А чего ты гавкаешь Туск, покупай нефть у СШАА и молчи, ты же не имеешь своей нефти, ты просто раб.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 17:30
      Цитата: carpenter
      может отменить санкции в отношении российской нефти

      Трамп хозяин своего слова. Может оменить санкции, а может снова ввести.
  7. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 17:21
    Туск, Трамп, да кто угодно - могут думать, что они воюют с Россией как с государством. Они могут думать, что поставили свою элиту, что поставили чиновников, которые мордуют народ, что передали власть олигархическо-мафиозным этническим группировкам. Всё это, возможно, так...

    Только они не учли, что имеют дело не с государством, а с древнейшей цивилизацией. Поэтому никакие санкции не помогут. И поэтому все их игры в войны на Украине, в итоге переворачиваются ходом войны на Ближнем Востоке.

    Потому что сама история, само время - на стороне России, на стороне русского суперэтноса. Как бы внутренние враги не пытались нас истребить, оболванить - они умрут, а мы останемся в вчености. И события сегодняшних дней тому подтверждение.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:27
    Вот уж твоё вонючее мнение очень фсем интересно.