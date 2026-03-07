. Туск: войну на Ближнем Востоке фактически выигрывает Россия

В войне на Ближнем Востоке выигрывает Россия, к такому выводу пришел польский премьер-министр Дональд Туск, комментируя появившиеся слухи о снятии санкций с российской нефти.Туск в одной из запрещенных в России соцсетей пожаловался на происходящее на Ближнем Востоке. Там воюют США и Израиль против Ирана, а выигрывает Россия, потому что Белый дом рассматривает возможное смягчение введенных против российской нефти санкций. Представителю Польши эта ситуация сильно не нравится, но что он может сделать, кроме того, как написать очередной пост в соцсети.А причиной выступления Туска стало заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что администрация Трампа рассматривает вариант с ослаблением санкций против российской нефти на фоне происходящего на Ближнем Востоке. Особенно учитывая, что Иран открывать Ормузский пролив и не собирается. В Москве тоже подтверждают консультации по данному вопросу с американцами.

Война на Ближнем Востоке продолжается, и хаос распространяется. Цены на нефть растут. Вашингтон может отменить санкции в отношении российской нефти.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»