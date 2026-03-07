Замена поражённых Ираном американских радаров займёт несколько лет

Замена поражённых Ираном американских радаров займёт несколько лет

Замена американских радаров, пораженных иранскими ударами в ходе обострившегося противостояния между Тегераном и так называемой «коалицией Эпштейна», в которую входят США и Израиль, обойдется в миллиарды долларов и займет несколько лет.

Как отмечает американский журнал Foreign Policy, радары AN/FPS-132, стоимость которых превышает миллиард долларов, изготавливаются и поставляются в течение 5-8 лет, а замена поврежденных AN/TPS-59 может быть осуществлена в течение двух лет, а стоят они по 50-75 миллионов. При этом производство компонентов для этих радаров напрямую зависит от поставок Китаем галлия. В общей сложности армия Ирана уже успела уничтожить по меньшей мере одну американскую РЛС СПРН AN/FPS-132 в Катаре, две РЛС AN/TPY-2 из состава комплекса THAAD в ОАЭ и Иордании и как минимум пять терминалов спутниковой связи AN/GSC-52B в Кувейте и Бахрейне.



Кроме того, только за первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана «коалицией Эпштейна» было израсходовано более трех тысяч высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что выявило критические уязвимости в цепочке поставок. Таким образом, война на Ближнем Востоке, несмотря на определенные весьма ограниченные успехи, которых удалось достичь ВС США и Израиля, стала серьезным имиджевым провалом США, поскольку практически каждая американская военная база в регионе так или иначе пострадала от ударов Ирана.
  1. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 17:34
    Пьяйстите, а это именно они должны были отбивать ракетную угрозу?
    Больше вопросов не имею. И восстанавливать - надА абизательна!
  2. Fitter65 Звание
    Fitter65
    +2
    Сегодня, 17:37
    практически каждая американская военная база в регионе так или иначе пострадала от ударов Ирана.
    И сказал господь-что это хорошо!!!