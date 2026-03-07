Замена американских радаров, пораженных иранскими ударами в ходе обострившегося противостояния между Тегераном и так называемой «коалицией Эпштейна», в которую входят США и Израиль, обойдется в миллиарды долларов и займет несколько лет.Как отмечает американский журнал Foreign Policy, радары AN/FPS-132, стоимость которых превышает миллиард долларов, изготавливаются и поставляются в течение 5-8 лет, а замена поврежденных AN/TPS-59 может быть осуществлена в течение двух лет, а стоят они по 50-75 миллионов. При этом производство компонентов для этих радаров напрямую зависит от поставок Китаем галлия. В общей сложности армия Ирана уже успела уничтожить по меньшей мере одну американскую РЛС СПРН AN/FPS-132 в Катаре, две РЛС AN/TPY-2 из состава комплекса THAAD в ОАЭ и Иордании и как минимум пять терминалов спутниковой связи AN/GSC-52B в Кувейте и Бахрейне.Кроме того, только за первые 36 часов американо-израильской кампании против Ирана «коалицией Эпштейна» было израсходовано более трех тысяч высокоточных боеприпасов и перехватчиков, что выявило критические уязвимости в цепочке поставок. Таким образом, война на Ближнем Востоке, несмотря на определенные весьма ограниченные успехи, которых удалось достичь ВС США и Израиля, стала серьезным имиджевым провалом США, поскольку практически каждая американская военная база в регионе так или иначе пострадала от ударов Ирана.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»