В Киеве признали, что план Сырского с контрнаступлением результатов не дал

Контрнаступление, подготовленное Сырским в Днепропетровской и Запорожской областях, не принесло результатов, несмотря на некоторые успехи, которых ВСУ удалось достигнуть в первые дни. К такому выводу пришли украинские эксперты, отслеживающие ситуацию на линии соприкосновения.

По последним данным, российские войска, сумев удержать позиции под ударами переброшенных украинских резервов, возобновили продвижение вперед. Особенно в районе Гуляйполя, где после взятия Зализничного штурмовые подразделения ВС РФ активно пошли на Гуляйпольское и дальше на Омельник, угрожая полностью отрезать весь Ореховский район обороны ВСУ.



Российские войска вновь перехватили инициативу и возобновили наступательные действия западнее и юго-западнее Гуляйполя. Основные атаки сейчас разворачиваются вдоль дороги Гуляйполе – Омельник, а также на направлении Дорожнянка – Гуляйпольское.




Севернее группировка «Восток» тоже наступает, но чуть медленнее. Это связано с тем, что здесь ВСУ все еще пытаются контратаковать с использованием бронетехники. Также отмечается активное использование беспилотников, причем обеими сторонами.

Как подчеркивают украинские эксперты, темп контрнаступа ВСУ сходит на нет. Связано это с большими потерями украинцев как в живой силе, так и в технике. Предварительно, ВСУ потеряли убитыми и ранеными на попытках остановить российское наступление в Запорожской и Днепропетровской областях до 20 тысяч личного состава.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 18:06
    Кто - то сомневался? Погнали мясо без всякой подготовки и обеспечения. Другого результата и быть не могло.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      +2
      Сегодня, 18:18
      Подготовка по-любому была. Украинцы не дураки, чтоб гнать без подготовки. Были бы дураки, уже б продули. Украина в целом играет от обороны, и это лучший вариант для неё в сложившейся ситуации - изматывать Россию, экономя свои ресурсы. Поскольку для Украины победой станет простое выживание, а вот для России отказ от Херсона и Запорожья - поражением.
      А такие акции, подозреваю, нужны для того, что информационный фон СВО разбавить. А то везде сплошное "ВС РФ взяли село N". Уверен - на него никто в украинском руководстве реально не рассчитывал.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        Сегодня, 19:20
        Подготовка - подразумевает какие-то определенные действия : накопление ГСМ, б/к, предметов снабжения и т. д. Где вы это видели? Надергали пехтуры где сколько смогли и при минимуме бронетехники и артиллерии погнали в наступление. Как правильно сказано в названии статьи, никто и не ждал нужного результата. Требовалась красивая картинка перед поездкой зелепоца в гейропу - картинку сделали.
  2. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    -1
    Сегодня, 18:08
    План Сырского не торкнул нужно переходить к плану Зеленского точнее к кокаину ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:14
      Ну да.У Зеленского повеселее будет.Белый порошок Зеленского позабористее водки Сырского будет.Только пойдя по пути Зеленского свидомым можно достигнуть состояния перманентной перемоги.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Сегодня, 19:27
        Цитата: Sky Strike fighter
        Только пойдя по пути Зеленского
        По дорожке lol
  3. 5.11 Звание
    5.11
    +1
    Сегодня, 18:22
    Не удивлюсь , если после войны , Сырского наградят в ГУ ГШ ВС РФ.
  4. Clepoj-Piu Звание
    Clepoj-Piu
    0
    Сегодня, 19:14
    Иуда и среди иуд иуда

    так и сдохнет мразь
  5. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 19:26
    Контрнаступление, подготовленное Сырским в Днепропетровской и Запорожской областях, не принесло результатов
    Как не принесло? Одних трупов вон сколько, да и битой техники. Хотя у них, пока официально не признан, не труп, а "без вести" или вообще дезертир и ухилянт, так что никаких за него выплат нет и не будет.