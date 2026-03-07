В Киеве признали, что план Сырского с контрнаступлением результатов не дал
Контрнаступление, подготовленное Сырским в Днепропетровской и Запорожской областях, не принесло результатов, несмотря на некоторые успехи, которых ВСУ удалось достигнуть в первые дни. К такому выводу пришли украинские эксперты, отслеживающие ситуацию на линии соприкосновения.
По последним данным, российские войска, сумев удержать позиции под ударами переброшенных украинских резервов, возобновили продвижение вперед. Особенно в районе Гуляйполя, где после взятия Зализничного штурмовые подразделения ВС РФ активно пошли на Гуляйпольское и дальше на Омельник, угрожая полностью отрезать весь Ореховский район обороны ВСУ.
Севернее группировка «Восток» тоже наступает, но чуть медленнее. Это связано с тем, что здесь ВСУ все еще пытаются контратаковать с использованием бронетехники. Также отмечается активное использование беспилотников, причем обеими сторонами.
Как подчеркивают украинские эксперты, темп контрнаступа ВСУ сходит на нет. Связано это с большими потерями украинцев как в живой силе, так и в технике. Предварительно, ВСУ потеряли убитыми и ранеными на попытках остановить российское наступление в Запорожской и Днепропетровской областях до 20 тысяч личного состава.
