WP: разведка США предупредила, что война не приведёт к смене власти в Иране
Очень похоже, что американское руководство начинает прощупывать варианты выхода из всё более сложного и затратного во всех смыслах военного противостояния с Ираном. Более чем очевидно, что новая военная кампания на Ближнем Востоке идет совсем не по тому сценарию, на который изначально рассчитывали США и Израиль.
И вот в прессу произошла «утечка секретного» доклада», якобы сделанного Национальным советом по разведке США за неделю до начала войны на БВ. Информацию публикует американская ежедневная газета (фактически, «желтая пресса») The Washington Post (WP). Из документа следует, что разведка США заранее предупредила, что любая война с Ираном, будь она кратковременная или затяжная, включая сухопутную операцию, не приведет к смене действующей власти духовенства и военных в Иране. А ведь именно эту цель Трамп продолжает называть одной из наиглавнейших.
Подлинность доклада разведсообщества WP подтвердили три, как всегда неназванных, собеседника. Более того, в документе отдельно указано, что в случае убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи руководство Ирана «последует протоколам, разработанным для сохранения преемственности власти», а приход к власти оппозиции маловероятен.
Эксперты говорят, что правящая система Ирана построена так, чтобы переживать кризисы и противостоять внешнему давлению, и в настоящее время нет практически никаких признаков массового восстания внутри страны. Невелика новость, о назначении преемников на случай убийства военных, духовных и гражданских лидеров ИРИ в Тегеране сообщали еще в июне прошлого года, когда шла война с Израилем и США, продлившаяся 12 дней.
Национальный совет разведки США состоит из опытных аналитиков, занимающихся подготовкой секретных оценок и прогнозов, которые должны отражать мнение всех 18 разведывательных агентств и служб Соединенных Штатов. Видимо, данный доклад не дошел до Белого дома в свое время.
Либо он был составлен уже сейчас, после чего «странным образом» оказался в распоряжении редакции WP. Недаром издание отмечает, что документ попал к журналистам на фоне того, что администрация президента США не исключает затяжного характера военной кампании на Ближнем Востоке.
