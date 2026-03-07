WP: разведка США предупредила, что война не приведёт к смене власти в Иране

2 134 12
WP: разведка США предупредила, что война не приведёт к смене власти в Иране

Очень похоже, что американское руководство начинает прощупывать варианты выхода из всё более сложного и затратного во всех смыслах военного противостояния с Ираном. Более чем очевидно, что новая военная кампания на Ближнем Востоке идет совсем не по тому сценарию, на который изначально рассчитывали США и Израиль.



И вот в прессу произошла «утечка секретного» доклада», якобы сделанного Национальным советом по разведке США за неделю до начала войны на БВ. Информацию публикует американская ежедневная газета (фактически, «желтая пресса») The Washington Post (WP). Из документа следует, что разведка США заранее предупредила, что любая война с Ираном, будь она кратковременная или затяжная, включая сухопутную операцию, не приведет к смене действующей власти духовенства и военных в Иране. А ведь именно эту цель Трамп продолжает называть одной из наиглавнейших.

В секретном отчете Национального совета США по разведке говорится, что даже крупномасштабное нападение на Иран вряд ли приведет к свержению военного и духовного истеблишмента исламской республики.

Подлинность доклада разведсообщества WP подтвердили три, как всегда неназванных, собеседника. Более того, в документе отдельно указано, что в случае убийства верховного лидера аятоллы Али Хаменеи руководство Ирана «последует протоколам, разработанным для сохранения преемственности власти», а приход к власти оппозиции маловероятен.

Эксперты говорят, что правящая система Ирана построена так, чтобы переживать кризисы и противостоять внешнему давлению, и в настоящее время нет практически никаких признаков массового восстания внутри страны. Невелика новость, о назначении преемников на случай убийства военных, духовных и гражданских лидеров ИРИ в Тегеране сообщали еще в июне прошлого года, когда шла война с Израилем и США, продлившаяся 12 дней.

Национальный совет разведки США состоит из опытных аналитиков, занимающихся подготовкой секретных оценок и прогнозов, которые должны отражать мнение всех 18 разведывательных агентств и служб Соединенных Штатов. Видимо, данный доклад не дошел до Белого дома в свое время.

Либо он был составлен уже сейчас, после чего «странным образом» оказался в распоряжении редакции WP. Недаром издание отмечает, что документ попал к журналистам на фоне того, что администрация президента США не исключает затяжного характера военной кампании на Ближнем Востоке.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    +2
    Сегодня, 18:11
    И на третий день зоркий сокол обнаружил что одна стена в сарае где его заперли отсутствует ... блин а раньше просчитать не судьба была ???
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 18:26
      Цитата: Андрей Малащенков
      И на третий день зоркий сокол обнаружил что одна стена в сарае где его заперли отсутствует

      Всё правильно. Зоркому соколу надо потому что не из сарая освободиться, а показать, как круто он может пробивать стены. Это, знаете, более зрелищно. Мне кажется, Трампу что в Венесуэле, что в Иране вообще не нефть нужна (её и в Канаде полно, и на Аляске есть, и в Техасе, и в Мексике, и сауды вряд ли бы зажимать стали). Ему нужны яркие победы, потому что у себя дома он творит какую-то дичь, которая нравится далеко не всем, если я правильно понимаю происходящее в Штатах. С "завершением войн" ярких побед не выходит. Ну, значит, кое с чем другим надо попробовать. "Не мытьём, так катаньем".
  2. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +1
    Сегодня, 18:11
    .WP: разведка США предупредила, что война не приведёт к смене власти в Иране


    Так вы не разведку США слушайте,а Трампа. Вот инфографика с переводом сегодняшнего поста Трампа в его паблике.Трамп лучше всех во всём разбирается.
    1. Андрей Малащенков Звание
      Андрей Малащенков
      0
      Сегодня, 18:16
      Вот инфографика


      Сюр какой то это точно не фек ??? хотя с Трампушки станется и такое ляпнуть - но это уже клиника ...
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +2
        Сегодня, 18:19
        Пишут что оригинал.Хотя чего тут удивительного.Вполне в духе Трампа наобещать одно,получить по итогу совершенно другое,наврать с три короба о том что всё замечательно, всё хорошо и под этими переможными разговорами о том как как всё прекрасно слиться с очередной темы на другую.Как вариант на ту же Кубу.А так то Трамп скажет что в Иране то он уже победил,все косяки не его ,все победы его,а если кто то что то отрицает,то этот кто то нифига не понимает.О пусть только кто то попробует опровергнуть.И да Зеленскому надо ещё профессионально подрасти до уровня Трампа.А то в последнее время у него шутки не смешные.
  3. vet Звание
    vet
    0
    Сегодня, 18:50
    В любом случае, даже если оставят Иран в конце концов "без любимого шаха", урон этому государству нанесут такой, что, в условиях ужесточенных санкций, Иран будет многие годы восстанавливаться до и так невысокого довоенного уровня.
    1. Тарелка Звание
      Тарелка
      0
      Сегодня, 19:03
      Уровень своих технологий в Иране довольно высокий. Там наладили собственное производство комплектующих для пассажирских самолётов Боинг, научились их модернизировать своими силами, Иран находится в топ-20 стран по количеству научных публикаций, насколько я знаю. У него очень большой потенциал. Но вот санкции... это да. С другой стороны, если Штаты будут вынуждены откатиться от Ирана, так и не свергнув режим, многие наверняка захотят примазаться к этому.
  4. Добрый Звание
    Добрый
    0
    Сегодня, 18:51
    Все идет к тому, что доллар, много лет обеспечивавшийся нефтью ближнего востока, совершит стремительное падение в бездну. Дон Ган Трамп еще не понял во что приведет его война против Ирана.
  5. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 18:53
    WP: разведка США предупредила, что война не приведёт к смене власти в Иране

    А когда это останавливало политиков пин дос сии?
    Кто-то из экс-црушников в инете выдал, что когда политикам не нравится анализ обстановки, они просто заставляли аналитиков переписывать заключение, так, чтобы их оно устроило, нравилось.
    Как говорится: факты противоречат, тем хуже для фактов. lol
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 18:56
    Главное, что потерь нет wink
    2 РЛС AN/GSC-52B (Бахрейн)

    3 купола РЛС на базе Арифджан (Кувейт)

    1 РЛС AN/TPY-2 (авиабаза «Принца Султана», Саудовская Аравия)

    1 РЛС AN/TPY-2 системы ПРО THAAD (ОАЭ, Аль-Рувайс)

    1 РЛС AN/TPY-2 системы ПРО THAAD (Иордания)

    1 РЛС СПРН AN/FPS-132 Block 5 (Катар, база Аль-Удейд)

    1 узел спутниковой связи AN/GSC-52B (Кувейт)
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 18:59
    Снова вектор поменяли.... Кругом вранье.....
  8. Русь Звание
    Русь
    0
    Сегодня, 19:01
    Не.... Ну а что.... Не получилось, знач так за доумано было.....