Британия готовится отправить на Ближний Восток свой авианосец «Принц Уэльский»

На фоне обострения обстановки в Ближневосточном регионе Британия решила присоединиться к США и Израилю и поддержать так называемую «коалицию Эпштейна». По информации ряда источников, в настоящее время в Лондоне рассматривается вопрос об отправке на Ближний Восток авианосца «Принц Уэльский». Как известно, «Принц Уэльский» способен нести американские истребители F-35 Lightning II. Для полноценного развертывания авианосца также потребуется сопровождение группировки из других кораблей и подводной лодки.

Как сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники, поскольку срок приведения авианосца в готовность к выходу в море сокращен вдвое, с десяти до пяти дней, в случае принятия соответствующего политического решения «Принц Уэльский» будет оперативно переброшен к берегам Ирана. Источники издания утверждают, что экипаж авианосца уже получил предупреждение о потенциальном участии в конфликте США и Израиля против Ирана. При этом, хотя ускоренная подготовка «Принца Уэльского» к выходу в море не обязательно означает, что британский авианосец обязательно будет направлен в Ближневосточный регион, эти меры расширяют возможности Лондона для оперативного реагирования.



Между тем расширение кризиса на Ближнем Востоке неизбежно влияет на широкую архитектуру мировой политики. Затяжная нестабильность способна ослабить позиции стран Европы и монархий Персидского залива, таким образом ускорив формирование новой конфигурации мирового порядка.
  1. Sky Strike fighter Звание
    Sky Strike fighter
    +2
    Сегодня, 18:41
    А всё.Уже опоздали.Трамп победил.Надо ещё ставки сделать когда британский авианосец доплывёт до Ирана.И вообще не сломается ли и не утонет ли по пути в Иран.А то британские авианосцы они такие.

    . Великобритания готовит авианосец "Принц Уэльский" к развертыванию на Ближнем Востоке, передает Sky News. Сроки приведения судна в готовность к выходу сократили до пяти дней на фоне эскалации в Иране. Этот шаг не означает, что его точно направят в Персидский залив, однако Лондон сможет быстрее среагировать в случае необходимости.


    https://inosmi.ru/20260307/avianosets-277428893.html
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 18:47
      В продолжении поста.

      . Королевский флот два месяца не сообщал о крупной аварии на борту авианосца HMS Prince of Wales, когда в машинном отделении прорвало трубопровод и вода не менее суток затапливала силовую установку и электронику корабля.
      Британский флот около двух месяцев скрывал инцидент на авианосце HMS Prince of Wales. Прорыв пожарного трубопровода на корабле произошел еще в октябре, однако известно о нем стало только сейчас.

      Как сообщают журналисты, вода сутки лилась в машинное отделение боевого корабля. По оценкам специалистов, ремонт может занять до 6 месяцев.


      https://www.vesti.ru/article/2496049
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 19:07
      От это обхохочемся - калечный авианосец с неполной авиагруппой, спешит на помощь))) один эсминец уже неделю не могут выпихнуть, авианосец будет посложнее.
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 19:10
        Не успокоятся пока не утопят свой авианосец. Вот тогда и посмеяться не грех будет.
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          0
          Сегодня, 19:13
          Было бы неплохо, но думаю, что кривозубые ограничатся моральной поддержкой, где-то из района восточного Средиземноморья)))
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 19:26
      Sky Strike fighter
      Сегодня, 18:41

      hi Было бы недурно встретить обделанного прЫнца где-нибудь на траверзе Ливии с выпусканием БЭКов и чего-нибудь помощнее.
      За РК "Москва", Крымский мост, атаки на военных и мирных россиян, потопленные суда есть мотивации отомстить жёстко и справедливо.
      am
  2. рюрикович Звание
    рюрикович
    0
    Сегодня, 18:45
    Ага, там один "Принц Уэльский" уже покоится на дне моря... Правда в водах Юго- Восточной Азии... Но ВОСТОК тож присутствует what Так что южный восток или ближний восток - не важно. Важно, что представители самой паску... пардон, ненавистной нам нации вполне могут отгрести...Ну чисто гипотетически feel soldier
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 18:56
      Королевы закончились.... Принцы вход пошли.... smile
  3. vet Звание
    vet
    0
    Сегодня, 18:46
    Чего и следовало ожидать: на словах как-то хорохорятся, но ослушаться заокеанского господина не смеют. В общем, как в операции против Ирака решил Трамп "всей НАТОй" навалиться. Только против Ирака сразу, а сейчас постепенно будут - по мере готовности, силы наращивать.
  4. Личное мнение Звание
    Личное мнение
    +2
    Сегодня, 18:49
    Пока Запад един по стратегическим вопросам, а РФ и Китай играют каждый в свою игру, то эта игра мажет закончится совсем не так как они предполагают.
    1. WIS Звание
      WIS
      +1
      Сегодня, 18:54
      Цитата: Личное мнение
      Запад един по стратегическим вопросам, а РФ и Китай играют каждый в свою игру

      Тоже имею такую печальку.
      Даже мнимое стремление Трампа дистанцироваться от Украины - больше похоже на пинок европе к действиям.
      Улыбнуло, когда СМИ заверещали о кАком-то снятии санкций с России.)))
      зы: в этот момент, наверное, кто-то и пу-нул про Газ
  5. enzelad Звание
    enzelad
    +1
    Сегодня, 18:52
    Шабаш (ведьм) вурдалаков начинается
  6. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 18:54
    Британия готовится отправить на Ближний Восток свой авианосец «Принц Уэльский»

    Надеюсь его там и потопят. wassat
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      0
      Сегодня, 19:20
      С этой благой целью незачем волочь в такие дали. Мне так кажется.
  7. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 19:05
    Гиены со всего Мира сползаются, чтобы присвоить нефть Ирана.
  8. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 19:16
    Дело чести помочь хусятам закидать его тапками. Равно как и жабоедский авик.
  9. Grencer81 Звание
    Grencer81
    0
    Сегодня, 19:21
    И этот калека туда собирается?
  10. Александр Елизаров
    Александр Елизаров
    0
    Сегодня, 19:32
    . Британия готовится отправить на Ближний Восток свой авианосец «Принц Уэльский»

    Иран будут бить все союзники по антииранской коалиции, коих становится всё больше.
    При этом все остальные страны будут стоять в стороне и наблюдать за происходящим. Вполне возможно что кто-то будет громко возмущаться, но в драку не полезет.
    Итог будет закономерен, его сначала свалят с "ног" авиационными ударами, а потом не торопясь будут бить ногами.