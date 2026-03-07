B-1 Lancer ВВС США перебрасываются в Британию на фоне угроз Трампа в адрес Ирана
1 1954
США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer в Великобританию. Происходит это на фоне заявления Трампа о наращивании ударов по Ирану.
По данным британской прессы, сейчас на базе Королевских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, на юге Англии, находится три американских стратега. Один прибыл накануне, в пятницу, 6 марта, еще два приземлились уже сегодня, 7-го. Однако, как утверждается, ожидается прибытие еще нескольких самолетов, возможно, завтра или в течение следующей недели.
Британские издания прямо связывают появление B-1 Lancer с увеличением количества ударов по Ирану. Американский стратег способен нести 24 крылатых ракеты, его использовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при проведении операций в Афганистане. Ранее Лондон официально разрешил США использовать свои военные базы для ударов по Ирану, хотя изначально выступал против. Но сама Великобритания к операции присоединяться не будет.
О том, что США планируют «резко нарастить» количество ударов по Ирану, в минувший четверг заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Сегодня с аналогичным заявлением выступил Трамп. По его словам, США нанесут «очень мощные удары» по объектам, которые ранее в качестве целей не рассматривались.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация