B-1 Lancer ВВС США перебрасываются в Британию на фоне угроз Трампа в адрес Ирана

США начали переброску стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer в Великобританию. Происходит это на фоне заявления Трампа о наращивании ударов по Ирану.

По данным британской прессы, сейчас на базе Королевских ВВС в Фэрфорде, графство Глостершир, на юге Англии, находится три американских стратега. Один прибыл накануне, в пятницу, 6 марта, еще два приземлились уже сегодня, 7-го. Однако, как утверждается, ожидается прибытие еще нескольких самолетов, возможно, завтра или в течение следующей недели.



Британские издания прямо связывают появление B-1 Lancer с увеличением количества ударов по Ирану. Американский стратег способен нести 24 крылатых ракеты, его использовали в Азиатско-Тихоокеанском регионе и при проведении операций в Афганистане. Ранее Лондон официально разрешил США использовать свои военные базы для ударов по Ирану, хотя изначально выступал против. Но сама Великобритания к операции присоединяться не будет.

О том, что США планируют «резко нарастить» количество ударов по Ирану, в минувший четверг заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Сегодня с аналогичным заявлением выступил Трамп. По его словам, США нанесут «очень мощные удары» по объектам, которые ранее в качестве целей не рассматривались.
  1. Андрей Малащенков Звание
    Андрей Малащенков
    0
    Сегодня, 19:10
    Понты это все - те же ракеты могут запускать с безопасного расстояния и старички Б-52 и дешевле выйдет и ежели форс мажор так их особо и не жалко ...впрочем Иран стал полигоном на котором сшп опробует новую технику ..
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +1
    Сегодня, 19:11
    Есть точка зрения, что война с Ираном - это только начало. Возможно, 28 февраля 2026 года мы стали свидетелями начала Третьей Мировой войны. И хотя пока её пытаются изобразить как ограниченную операцию или даже региональную войну, но всё очевиднее становится, что в неё втягиваются страны со всех концов мира, и влияет она на весь мир.

    Подключение стратегической авиации США, на мой взгляд, говорит о стремительном развитии конфликта. Это уже не просто противостояние Ирана и США с Израилем. Это конфликт американских интересов, старой либеральщины и китайских интересов, чьим орудием оказался Иран.

    Но многие силы, готовившие этот конфликт, сильно просчитались. Он уже сейчас идёт не по плану. США и Израиль сильно недооценили силу Ирана, как, вероятно, и мы недооценили ВСУ в начале СВО. Эта недооценка, как показывает опыт, переводит войну в долговременную и затяжную стадию.

    Полагаю, очень многое будет зависеть от того как будет действовать Китай: рискнёт он атаковать Тайвань или нет, пока США заняты Ираном. Да и нам это тоже серьёзный вопрос: как мы будем действовать на Украине. Активизируемся, или же продолжим в прежнем ключе, не изменяя заданные парадигмы.

    Появление или же ускорение параллельных войн с той, что идёт на Ближнем Востоке - окончательно могут закрепить за происходящим статус Третьей Мировой войны.
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    0
    Сегодня, 19:16
    Возникает вопрос:
    У нас есть аналогичная машина Ту-160. Какую пользу за время службы она принесла России? Удары по Украине без захода в зону ПВО лучше и дешевле производит старик Ту-95М. А ударов с глубоким проникновением на вражескую территорию он не производит. Ну ещё может служить мишенью для атаки дронов на аэродром.
    Не было бы лучше передать их в состав ВМф для нанесения ударов по вражеским коммуникациям, там "летающий эсминец" мог бы действительно послужить.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 19:33
    Если все это начнет бомбить Тегеран...