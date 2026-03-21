«Айвер Джонсон» — самый безопасный револьвер
Револьвер «Айвер Джонсон», модель «Safety Automatic» Калибр .32S&W (1896-1908). Вид слева
Евангелие от Луки, 11:21
Рассказы об оружии. Наверное, не все всё-таки знают, что такое УТП и какое значение в современном мире играют эти три буквы. Так вот, расшифровываются они так: «уникальное торговое предложение». То есть предложение, относящееся к вашему товару, которое отличает его от других подобных товаров. Найти УТП очень важно, но еще важнее его запатентовать. В этом случае вы сможете написать в своем рекламном объявлении, что вы предлагаете товар «с единственным в мире… техническим решением», что «только у нас вы можете купить…», или что ваш револьвер — «единственный совершенно безопасный револьвер» в мире. А люди падки на всё уникальное и «единственное в мире», ну и любопытство обязательно заставит войти их в магазин, где продается что-то под вывеской «только у нас»!
Этот же револьвер. Вид справа
«Только у нас» — рекламный ход очень сильный, поэтому он охраняется законом, и чтобы написать в рекламном объявлении именно это, УТП следует доказать. Зато, если оно доказано, перед рекламистом задача продвижения нового товара облегчается наполовину. И вот сегодня мы и расскажем об одном таком «товаре», в котором присутствует простейшее, но очень важное «уникальное торговое предложение», сделавшее этот товар невероятно популярным. Речь пойдет о револьвере системы Айвера Джонсона.
А было так, что Айвер Джонсон родился в 1841 году в Нордфьорде, Согн-ог-Фьюране, в Норвегии. В 1857 году он выучился на оружейника в Бергене и открыл свой собственный оружейный магазин в Осло. В 1863 году Джонсон эмигрировал из Норвегии в Вустер, штат Массачусетс, США, и продолжил там работать оружейником, а в свободное время стал заниматься изобретательством. В поисках новых и нестандартных способов применения своего частично простаивающего производственного оборудования после Гражданской войны в США он чем только не занимался и с кем только не сотрудничал. А 9 апреля 1868 года Джонсон женился на Мэри Элизабет (урождённой Спирс, родившейся в январе 1847 года) в Вустере; причем в этом браке у него родилось три сына и две дочери.
Одно из рекламных объявлений посвященное револьверу «Safety Automatic», 1904 г.
Еще одна реклама этого же года
В 1871 году Джонсон и некто Мартин Бай объединили свои оружейные мастерские и создали компанию Johnson, Bye & Company. Начиная с 1876 года Джонсон и Бай совместно подавали заявки на получение патентов на новые и усовершенствованные модели огнестрельного оружия и получали их. Однако основной доход им приносила продажа недорогих револьверов собственной разработки и производства. Затем, уже в 1883 году, Айвер Джонсон выкупил свою долю у Бая и переименовал фирму в Iver Johnson & Company.
В 1891 году название компании снова сменилось на Iver Johnson's Arms & Cycle Works, когда компания переехала в Фитчбург, штат Массачусетс (иногда ошибочно называемый «Фитцбург»), чтобы получить более просторные производственные площади. Компания привлекла в свои ряды множество талантливых механиков и конструкторов-иммигрантов, в том числе О. Ф. Моссберга и Эндрю Файрберга, которые впоследствии изобрели механизм с верхней защелкой и систему курка с предохранительной планкой, которые использовались в популярной линейке револьверов компании с предохранителем.
Рекламная листовка с текстом: «Бей молотом по курку. Мы подсчитали, что каждый мужчина, прошедший этот тест, в среднем приводит к нам трех новых клиентов — себя и как минимум двух своих друзей. Если вам нужен револьвер, который не выстрелит случайно, купите автоматический револьвер Iver Johnson с предохранителем…»
Айвер Джонсон умер от туберкулеза в 1895 году, но перед смертью успел нанять шведа по имени Оскар Фредерик Моссберг, который позже основал компанию «O.F. Mossberg and Sons» по производству револьверов, а затем и дробовиков. Также за год до своей смерти Айвер представил револьвер двойного действия с верхним расположением барабана, который позже прозвали «безопасным автоматическим».
Вверху «Айвер Джонсон», внизу «Кольт-Полис позитив» М1905
У него не было ручного предохранителя, а механизм не был автоматическим. «Безопасным» же его называли из-за наличия предохранителя, а «автоматическим» — из-за автоматического выброса гильз при откидывании барабана. Систему разработал Эндрю Фрайберг, который, как и Моссберг, впоследствии основал собственную компанию. Ну а сыновья Джонсона продолжили семейное дело.
Фредерик Айвер (родился 10/2/1871), Джон Ловелл (родился 6/26/1876) и У. Уолтер (родился в августе 1878) были по-разному вовлечены в дело управления компанией, начиная от руководства и до какого-либо участия в ее работе вообще. Они руководили компанией в период ее расширения, когда производство велосипедов росло, а затем компания переключилась на производство и продажу мотоциклов. Они также способствовали росту бизнеса по производству огнестрельного оружия и последующей реструктуризации компании, в результате которой она сосредоточилась на производстве огнестрельного оружия и сопутствующих товарах, отказавшись от других направлений, таких как производство мотоциклов, в связи с растущим спросом на огнестрельное оружие и расширением оружейной промышленности во время Первой мировой войны.
По мере того как доля семейного капитала снижалась, а внешние инвестиции через публичные торги акциями и слияния/поглощения/партнерства становились все более распространенными, компания несколько раз меняла владельцев и свое местоположение.
«Ударить курком об стол… и выстрела не будет!»
Со временем компания отказалась от слова Cycle Works в своем названии, когда эта часть бизнеса была закрыта. Компания успешно пережила Великую депрессию (отчасти благодаря росту числа вооруженных ограблений, что поддерживало спрос на личное огнестрельное оружие) и резкий рост рынка оружия в преддверии и во время Второй мировой войны.
После Второй мировой войны темпы внедрения компанией новых видов огнестрельного оружия значительно снизились. Благополучие компании все больше зависело от продаж устаревающих револьверов и одноствольных дробовиков. Без новых исследований и разработок большинство изменений в огнестрельном оружии сводились к косметическим доработкам существующих моделей.
В результате смены владельца в 1971 году компания переехала в Нью-Джерси, что стало первым из двух крупных переездов. Затем она переехала в Джексонвилл, штат Арканзас, и ее владельцами стали Линн Ллойд и Лу Императо, которым также принадлежал бренд «Henry». В 1993 году компания прекратила свою деятельность под собственным названием и перешла в собственность «American Military Arms Corporation (AMAC)».
В 2006 году предприятие было куплено компанией Squires Bingham International, и тогда же она сменила свое название на «Iver Johnson Arms», то есть решила использовать в рекламных целях популярный и известный всем бренд. Компания «Iver Johnson» выпускает револьверы с откидным верхом, которые называет «Safety Automatics» (то есть «Автоматический безопасный»). Термин этот относится к системе безопасности «Курок и ударник», инновационной разработки компании Iver Johnson («безопасность»), и автоматическому выбросу гильз при взведении курка («автоматический»). Компания позиционировала свое огнестрельное оружие как средство для личной безопасности и защиты дома и получила прозвище «защитник национальных спален». Она продала от четырех до шести миллионов своих пистолетов по цене около 6 долларов за единицу в 1905 году (что эквивалентно цене в 161 доллар в 2025 году).
Схема устройства «автоматического револьвера» Айвера Джонсона. Красным цветом показана предохранительная пластина на курке
А теперь давайте посмотрим, что же такого уникального было в револьверах Айвера Джонсона. А уникальным в них было то, что их можно было совершенно безопасно носить с патронами в барабане, не опасаясь, что при падении на что-нибудь твердое курок отскочит от рамки корпуса и ударит по ударнику внутри нее либо сам же и наколет капсюль патрона. Из-за такой опасности те же шестизарядные кольты рекомендовалось носить в заряженном состоянии, только лишь зарядив пять, а не шесть камор в барабане и поставив пустую камору против курка!
Револьверы компании «Айвер Джонсон» на рынке…
И вот Эндрю Фрайберг как раз и придумал простой и действенный предохранитель, сразу сделавший револьвер абсолютно безопасным. Курок его револьвера в спущенном состоянии просто не доставал до ударника в рамке и никак, ни под каким видом не мог по нему ударить. Но на курке имелась пластинка на фигурном выступе, которая поднималась при нажатии на курок и в тот момент, когда курок был сначала полностью отжат, а затем спущен, она становилась «прокладкой» между ним и ударником и позволяла передать удар на ударник и наколоть капсюль патрона, после чего сразу же опускалась. То есть после выстрела револьвер опять становится полностью безопасным, так что по его курку можно было даже стучать молотком!
«Никаких предохранительных кнопок! Предохранение полностью автоматическое!!!» Реклама 1916 года
Вот что писали об этом револьвере в рекламных буклетах:
Револьвер «Iver Johnson» калибра 7,65 мм, серийный номер 11213, в Пограничном музее Иматры. Украден из посылки, предназначенной для пограничной службы Йоэнсуу, в 1935 году
Одна из наиболее популярных разработок компании — пятизарядный револьвер двойного действия 38-го калибра с откидным барабаном, выпускавшийся компанией «Iver Johnson» с 1890 по 1894 год и распространявшийся компанией «John P. Lovell Arms Company» из Бостона, штат Массачусетс. Он был покрыт никелем и стал первым револьвером «Iver Johnson» с логотипом в виде головы совы на рукоятке.
По внешнему виду эта модель, получившая название «Swift», напоминает автоматический револьвер Safety Automatic, представленный в 1894 году. Среди отличий — защелка для разблокировки рамки, которая оттягивается вниз, а не вверх, другой выбрасыватель, а также отсутствие у него ударно-спускового механизма с курком, как у более поздних моделей.
Револьвер стрелял патронами .38 S&W с дымным порохом, и стрелять из него более современными патронами с бездымным порохом небезопасно. Модель без курка отличалась от модели с курком тем, что у нее не было выступающего из пистолета курка, а на спусковом крючке был установлен ручной предохранитель. Для выстрела из этого револьвера нужно было положить палец точно на спусковой крючок. На верхней части пистолета выгравировано. Основных моделей револьвера «Айвер Джонсон» было три: первая модель (1894–1895), вторая модель (1896–1908) и третья модель (1909–1941). Эта модель стреляла уже патронами с бездымным порохом.
Третий образец «безопасного револьвера» Айвера Джонсона под патроны с бездымным порохом .38 S&W
Револьверы «Айвер Джонсон» отметились целым рядом политических убийств. Так, 6 сентября 1901 года американский сталевар и анархист Леон Чолгош убил президента США Уильяма Мак-Кинли в Музыкальном храме в Буффало, штат Нью-Йорк, выстрелив в него из револьвера «Айвер Джонсон» 32-го калибра Safety Automatic. Мак-Кинли скончался через восемь дней. Револьвер выставлен в Историческом музее Буффало в Буффало. В 1933 году Джузеппе Зангара застрелил мэра Чикаго Антона Чермака на политическом мероприятии в Майами, предположительно совершив покушение на избранного президента Франклина Д. Рузвельта. Зангара использовал револьвер 32-го калибра производства «United States Revolver Company», дочерней компании «Iver Johnson».
5 июня 1968 года кандидат в президенты США, сенатор Роберт Ф. Кеннеди был застрелен из восьмизарядного револьвера «Айвер Джонсон» «Кадет» 55-A калибра .22 Long Rifle в отеле «Амбассадор» в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. На следующий день Кеннеди скончался в больнице «Добрый самаритянин». Револьвер, а также официальные полицейские документы, отчеты, протоколы допросов, баллистические отчеты, фрагменты пуль и другие важные улики, связанные с убийством Кеннеди, хранятся в Архиве штата Калифорния в Сакраменто.
