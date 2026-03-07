. Трамп о переговорах по Украине: «Нас это не касается — между нами океан»

Ненависть между Зеленским и его противником (президентом РФ Владимиром Путиным) огромна. Знаете, Украина и Россия — можно было бы подумать, что между ними существует какая-то дружба, но ненависть между ними огромна.

Мы уже неоднократно были в шаге от соглашения между Украиной и Россией, но постоянно одна из сторон отступала. Но знаете, мы на самом деле ничего не теряем. Это они теряют. Нас это вообще не касается — между нами океан.

У них нет денег, у них нет нефти, у них плохая идеология, у них плохой режим, который уже долгое время остается плохим.

С их флотом покончено. Мы вывели из строя их военно-воздушные силы, мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо. И они плохие люди. Просто плохие люди.