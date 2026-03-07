Трамп о переговорах по Украине: «Нас это не касается — между нами океан»

В ходе сегодняшнего брифинга президент США сделал ряд интересных заявлений, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. Затронул и тему переговоров с Москвой и Киевом по поводу поиска путей разрешения конфликта на Украине. Не забыл про Кубу. Получилась своего рода программная речь.

Похоже, в Белом доме осознали, что это тот случай, когда даже «Боливар (США) не вынесет двоих». Оба кризиса очевидно перешли в затяжную стадию, и Вашингтону предстоит расставить акценты. С учетом очевидных последствий и того, что в кампании на Ближнем Востоке Штаты принимают непосредственное участие, а европейские проблемы, в том числе война на Украине, для Трампа теперь все более вторичны, расстановка приоритетов очевидна.

Американский лидер констатировал, что несмотря на некоторые подвижки в урегулировании конфликта на Украине, между враждующими сторонами сохраняется несколько принципиальных противоречий, по которым ни Москва, ни Киев не готовы уступать и идти на компромиссы. Это всякий раз заводит переговорный процесс в тупик.

Ненависть между Зеленским и его противником (президентом РФ Владимиром Путиным) огромна. Знаете, Украина и Россия — можно было бы подумать, что между ними существует какая-то дружба, но ненависть между ними огромна.

На этом фоне в Белом доме, похоже, готовы свернуть посредническую деятельность в «примирении» России и Украины. Из слов Трампа следует, что США фактически умывают руки и оставляют дальнейшее разрешение ситуации на откуп непосредственно Киева, Москвы и европейцев.

Мы уже неоднократно были в шаге от соглашения между Украиной и Россией, но постоянно одна из сторон отступала. Но знаете, мы на самом деле ничего не теряем. Это они теряют. Нас это вообще не касается — между нами океан.

Трамп добавил, что, продолжая попытки найти способ завершения российско-украинского конфликта, он делает это «как одолжение Европе и как одолжение самой жизни».

Касательно других геополитических вопросов с участием США. Трамп заявил, что на Кубе скоро произойдут «большие перемены». По его словам, островное государство находится «в конце пути».

У них нет денег, у них нет нефти, у них плохая идеология, у них плохой режим, который уже долгое время остается плохим.

Далее Трамп пригрозил ударить ракетами по картелям в странах Южной Америки, заявив, что американские снаряды могут прилететь «прямо в гостиную».



Конечно, не осталась в стороне тема войны на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что всего за три дня операции американские вооружённые силы полностью уничтожили иранский флот, потопив 42 военных корабля.

С их флотом покончено. Мы вывели из строя их военно-воздушные силы, мы уничтожили их связь, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но, думаю, они что-нибудь придумают. Дела у них идут не очень хорошо. И они плохие люди. Просто плохие люди.

Складывается ощущение, что Трамп недолюбливает Зеленского по той причине, что они очень похожи. Оба бравируют на публику победами и достижениями, которых на деле нет. Только у киевского клоуна «преимущество» — есть профессиональный актерский опыт.

  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 19:11
    Сбылся ночной кошмар зелепоца - матрасники выходят из игры)))
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 19:13
      Отстаньте уже от Трампа со своей Украиной. Не мешайте ему перемогать.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:13
    Его это не касается, он деньги только зарабатывает и развединформацию передает, ну и еще если Зеля просит отключает неправильные старлинки.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 19:19
      Главное чтобы обезумевший с горя после таких новостей Зеленский не начал подрывать свои атомные электростанции.
    2. Личное мнение Звание
      Личное мнение
      0
      Сегодня, 19:23
      А оружие украинцам на десятки миллиардов ежегодно кто постовляет ?
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 19:25
        Цитата: Личное мнение
        А оружие украинцам на деятки миллиардов ежегодно кто постовляет ?


        Бизнес.Европейцы всё оплачивают.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:13
    .«Нас это не касается — между нами океан»

    Уж сколько раз твердили., думает за лужей отсидеться... wassat
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 19:17
      думает за лужей отсидеться..

      Таки отсидятся ведь как это было уже не раз.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        0
        Сегодня, 19:20
        Главное ща буйки не заплывать,. А ведь о гребет везде, куда не просят..... Б
      2. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:26
        Ещё и наживается каждый раз.И,кстати,а что?Между США и Ираном не океан ли?Какое ему дело до страны за океаном,даже двумя?
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 19:27
      Неужели Зеленский так и не догадается последовать примеру Трампа,заявив о перемоге над Россией и в связи с этим быстренько свалить с Украины вместе со своей скумбрией?
  4. частное лицо Звание
    частное лицо
    +1
    Сегодня, 19:14
    Складывается ощущение, что Трамп недолюбливает Зеленского по той причине, что они очень похожи.

    А может наоборот тайно любит? Одно точно понты у них выше крыши.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      0
      Сегодня, 19:17
      Любит не в их прерогативе... Выгодно- невыгодно.....
  5. sdivt Звание
    sdivt
    0
    Сегодня, 19:20
    Ближний Восток, Россия, Украина, Куба
    даже Южная Америка (вся, целиком, полагаю)
    но как же Гренландия?!
    неужто не до Гренландии?)
  6. Vlad Gor
    Vlad Gor
    +1
    Сегодня, 19:20
    Очередное косвенная поддержка либеральной власти РФ. Для НАТО ликвидация либеральной власти в РФ подобно смерти.
  7. Andobor Звание
    Andobor
    -1
    Сегодня, 19:21
    А мы санкции не введём, - вот и разошлись.