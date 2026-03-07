Трамп о переговорах по Украине: «Нас это не касается — между нами океан»
В ходе сегодняшнего брифинга президент США сделал ряд интересных заявлений, касающихся ситуации на Ближнем Востоке. Затронул и тему переговоров с Москвой и Киевом по поводу поиска путей разрешения конфликта на Украине. Не забыл про Кубу. Получилась своего рода программная речь.
Похоже, в Белом доме осознали, что это тот случай, когда даже «Боливар (США) не вынесет двоих». Оба кризиса очевидно перешли в затяжную стадию, и Вашингтону предстоит расставить акценты. С учетом очевидных последствий и того, что в кампании на Ближнем Востоке Штаты принимают непосредственное участие, а европейские проблемы, в том числе война на Украине, для Трампа теперь все более вторичны, расстановка приоритетов очевидна.
Американский лидер констатировал, что несмотря на некоторые подвижки в урегулировании конфликта на Украине, между враждующими сторонами сохраняется несколько принципиальных противоречий, по которым ни Москва, ни Киев не готовы уступать и идти на компромиссы. Это всякий раз заводит переговорный процесс в тупик.
На этом фоне в Белом доме, похоже, готовы свернуть посредническую деятельность в «примирении» России и Украины. Из слов Трампа следует, что США фактически умывают руки и оставляют дальнейшее разрешение ситуации на откуп непосредственно Киева, Москвы и европейцев.
Трамп добавил, что, продолжая попытки найти способ завершения российско-украинского конфликта, он делает это «как одолжение Европе и как одолжение самой жизни».
Касательно других геополитических вопросов с участием США. Трамп заявил, что на Кубе скоро произойдут «большие перемены». По его словам, островное государство находится «в конце пути».
Далее Трамп пригрозил ударить ракетами по картелям в странах Южной Америки, заявив, что американские снаряды могут прилететь «прямо в гостиную».
Конечно, не осталась в стороне тема войны на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что всего за три дня операции американские вооружённые силы полностью уничтожили иранский флот, потопив 42 военных корабля.
Складывается ощущение, что Трамп недолюбливает Зеленского по той причине, что они очень похожи. Оба бравируют на публику победами и достижениями, которых на деле нет. Только у киевского клоуна «преимущество» — есть профессиональный актерский опыт.
