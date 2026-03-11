Акелла промахнулся: на что рассчитывает Трамп в Иране
Дофаминовый шторм Трампа
Учат не победы, учат поражения. Истина прописная, но никто её вовремя до Дональда Трампа не довел. Головокружение от успехов в Венесуэле американский президент США испытывал немалое, или, говоря научным языком, мозг его просто залило гормоном счастья – дофамином. И организм требовал продолжения банкета. Этим продолжением стала агрессия Соединенных Штатов против суверенного Ирана. В узких кругах широких специалистов – назовем их так – ходят слухи об использовании при захвате Мадуро некой нейросети Claude от Anthropic AI. Это может быть как дезинформация, так и реальная утечка. Но не секрет, что американцы активно пользуются искусственным интеллектом в военной отрасли.
Помнится, в 2023 году Пентагон несколько раз проигрывал сценарии украинского контрнаступления, которое в итоге провалилось. В новейшей истории с Ираном с точки зрения искусственного интеллекта все было в пользу американцев. Экономическая ситуация внутри Исламской Республики хуже некуда? Да, во многом это верное утверждение. Недавно в стране прошли протесты и бунты, которые Тегеран едва подавил? Да, именно так. И этот фактор позволял надеяться на скорый успех. Обезглавленная Венесуэла уже стала придворной нефтяной скважиной для Вашингтона. Теперь настало время Ирана. Но не тут-то было.
Первая ошибка Трампа – он уничтожил верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Как бы кто о нем не говорил, старик не захватывал власть в Иране, а был избранным духовным лидером 80-миллионного государства. Это настоящий ящик Пандоры – теперь у любого есть моральное право убивать законно избранных глав государств. Если американцам можно, то почему остальным не попробовать? Террористический акт Трампа является прямым предупреждением для России и Китая. Соединенные Штаты перешли очередную красную линию, и это явно необходимо учитывать.
Теперь по поводу недовольных властью иранцев, которым Трамп предложил взять власть в стране. Отдельные празднования смерти аятоллы, конечно, наблюдались, но их никто не поддержал. Все дело в шиитском восприятии смерти. Хаменеи погиб от рук врага, то есть он перешел в ранг мучеников. А это уже совсем другой расклад сил на Ближнем Востоке. Такое не прощают и за такое мстят. Иранцы, которые еще вчера сочувствовали бунтовщикам, искренне оплакивают аятоллу и требуют от КСИР больше ракет для Израиля и США. И ракеты полетели.
Вдобавок трагедия школы для девочек, унесшая полторы сотни детских душ. Все это не могло не сплотить нацию вокруг флага. Тем более что вменяемой оппозиции в Иране не было. Это в Ливии и Сирии американцам удалось разыграть карту противников режима, а Исламская Республика совсем другая. Власти с самого начала старательно выстраивали всю внутреннюю политику вокруг ненависти к Израилю и Америке. Очень похоже, что дело не прошло даром, а противник сам загнал себя в ловушку.
Вторая ошибка Трампа – он сильно любит Нетаньяху. А лидеры Израиля и Украины очень похожи. Они оба очень хотят вовлечь президента США в свою войну. И у Биби это получилось. Куда приведет эта стратегическая оплошность Трампа, покажет только время. Но пока дела у него идут совсем не очень.
Иран не Югославия
В списке ошибок Трампа и его военных планировщиков надежда на повторение югославского успеха конца прошлого века. В 1999 году американцам действительно удалось принудить государство к капитуляции исключительно воздушной операцией. Спустя четверть века появилась иллюзия, что получится и с Ираном. Несколько стратегических нюансов мешают этому. Во-первых, Иран гораздо более милитаризованное государство, чем Югославия образца 1999 года. Военные отлично огрызаются – за первую неделю поражены РЛС СПРН AN/FPS-132 в Катаре стоимостью 1,1 миллиарда долларов, два радара AN/TPY-2 систем THAAD в ОАЭ и Иордании, а также ещё одна аналогичная станция на базе Принц Султан в Саудовской Аравии. Это не просто пощечина американцам, это смачный плевок в лицо. Foreign Policy пишет по этому поводу:
Добавила перца баллистическая ракета «Хоррамшахр-4» с полуторатонной кассетной боевой частью. Она накрыла аэропорт Бен-Гурион, на котором стояли до 30 воздушных танкеров KC-135 и KC-46. Спутниковые службы тут же засекретили все данные объективного контроля с места поражения. Если иранская ракета сработала как надо, то у израильских ВВС большие проблемы – без танкеров в небе самолеты просто не вернутся с задания. Для справки: расстояние от Израиля до Ирана около 1700 км. Даже без бомб F-16 не пролетит туда и обратно, не говоря уже о F-35. Нашли иранцы узкое горлышко у Израиля и ударили. Югославия в 1999 году на подобное не готова была в принципе.
Второй причиной, почему воздушные операции конца прошлого века и образца 2026 года нельзя сравнивать, являются размеры и потенциал стран. Иран в шесть раз больше Югославии, а народу в нем в четыре-пять раз больше. Коалиции НАТО в 1999 году за 78 дней операции пришлось совершить 38 тысяч самолетовылетов. За первую неделю американцам с израильтянами уже совершено более тысячи самолетовылетов. Приблизительные подсчеты очерчивают не менее 7-9 тысяч целей для ВВС в Иране, а это более сотни тысяч вылетов истребителей и бомбардировщиков. Если сценарий Югославии повторится в Иране (что маловероятно), он будет стоить налогоплательщикам США не менее триллиона долларов. И это в случае линейного развития сюжета, то есть без эскалации.
Тегеран же настроен только на эскалацию – он привлекает в регион всех, кто готов с ним воевать. Французы потащили свой авианосец Charles de Gaulle, а британцы подтягивают R09 Prince of Wales. Все флаги в гости к нам. Только вот будет ли толк в этом против загнанных в угол иранцев? Без сухопутной и крайне кровопролитной сухопутной операции свержение власти почти невозможно. Ирану в прямом смысле нечего терять – под угрозой сейчас не ядерные объекты, а суверенитет страны. И здесь все средства хороши. Американцы явно не рассчитывали на столь стремительную реакцию Тегерана. Ормузский пролив перекрыт, дроны стаями летят в союзников США на Ближнем востоке, а эти самые союзники стремительно теряют миллиарды и репутацию. Дубай еще долго не вернет себе статус тихой гавани для миллиардеров.
Прогноз на ближайшее будущее пессимистичен для Ирана. Ничего хорошего кроме отчаянной борьбы это государство не ждет. Америка с Израилем в конце концов добьют ПВО и начнут работать свободнопадающими бомбами. Так дешевле и проще. И смертей на иранской земле будет еще больше. Здесь самое время вмешаться Китаю и России. Допустить повторения сценария Корейской и Вьетнамской войн на Ближнем Востоке нельзя. Системы ПВО и РЭБ от Пекина и Москвы вполне могут вдохновить американцев на сворачивание операции. Трамп просто объявит об очередном уничтожении ядерной программы и отзовет авианосцы обратно в Индийский океан. Впрочем, нельзя исключать и обратного сценария – резкой эскалации со стороны США с выходом войны за пределы Ирана. Но это будет уже совсем другая история.
