Не доверяют США: иракские курды решили не вмешиваться в конфликт с Ираном

Иракские курды благоразумно решили сохранять нейтралитет в ведущейся США и Израилем военной операции против Ирана. После некоторых событий курды больше не доверяют США и не верят в обещания Вашингтона поспособствовать созданию курдского государства.

Как сообщает издание Axios со ссылкой на представителей так называемого регионального правительства Курдистана, курды небезосновательно опасаются, что Вашингтон может в какой-то момент отказаться от поддержки союзных США группировок. Курдские чиновники опасаются прямо выступать против Ирана, поскольку после известных событий в Сирии абсолютно не уверены, что американцы будут их защищать в случае, если «коалиции Эпштейна» не удастся свергнуть правительство в Тегеране и поставить во главе республики своих марионеток.



Курдское руководство с изрядной долей скепсиса относится к заявлениям Трампа о перспективах возможной смены власти в Иране. Курды откровенно не горят желанием стать «острием копья» в этом конфликте и не верят, что без проведения наземной операции возможно сменить режим в какой-либо стране.

Иракские курды прекрасно осознают, что их регион полностью беззащитен перед возможными ударами со стороны Ирана. Поскольку у курдов нет никаких систем ПВО, чтобы нанести критический ущерб Иракскому Курдистану, Тегерану даже не потребуется применять ракеты — достаточно направить туда пару сотен беспилотников-камикадзе «Шахед».
  1. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    0
    Сегодня, 19:24
    Курды поумнели? Ирак, Сирия научили. Но могут еще раз наступить на грабли lol
  2. Grencer81 Звание
    Grencer81
    +1
    Сегодня, 19:24
    Проблески ума у курдов иногда проскакивают.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:29
      Зря он слезли с турок..Преждевременно
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 19:32
      Курды- не укры. Курды-головой думают. И гопак, не танцуют.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 19:29
    Прозрение наступает, хоть и с опозданием...
  4. LuzinI Звание
    LuzinI
    0
    Сегодня, 19:29
    Хотя открытие "второго фронта" на западе Ирана откладывается (скорее его не удалось Трампу "продавить"), оно отвлекло внимание от основного направления "удара", который произойдет в районе Ормузского пролива, где находится несколько островов.
    "По ряду косвенных признаков, Пентагон начал подготовку к началу наземного вторжения в Иран. В частности, армия США неожиданно прервала учения своей элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане. Не исключено, что это подразделение планируется перебросить на Ближний восток для проведения наземной операции в Иране.".
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:31
    У США на столько "безупречная" репутация, что даже курды (нация не имеющая государственности) решили не вмешиваться, в конфликт. Но есть нация, которой подарили государство, но не подарили-мозги. И вот эта нация (без мозгов) готова, влезть в конфликт. Надеюсь, все поняли, о какой нации идет речь.