Не доверяют США: иракские курды решили не вмешиваться в конфликт с Ираном
6027
Иракские курды благоразумно решили сохранять нейтралитет в ведущейся США и Израилем военной операции против Ирана. После некоторых событий курды больше не доверяют США и не верят в обещания Вашингтона поспособствовать созданию курдского государства.
Как сообщает издание Axios со ссылкой на представителей так называемого регионального правительства Курдистана, курды небезосновательно опасаются, что Вашингтон может в какой-то момент отказаться от поддержки союзных США группировок. Курдские чиновники опасаются прямо выступать против Ирана, поскольку после известных событий в Сирии абсолютно не уверены, что американцы будут их защищать в случае, если «коалиции Эпштейна» не удастся свергнуть правительство в Тегеране и поставить во главе республики своих марионеток.
Курдское руководство с изрядной долей скепсиса относится к заявлениям Трампа о перспективах возможной смены власти в Иране. Курды откровенно не горят желанием стать «острием копья» в этом конфликте и не верят, что без проведения наземной операции возможно сменить режим в какой-либо стране.
Иракские курды прекрасно осознают, что их регион полностью беззащитен перед возможными ударами со стороны Ирана. Поскольку у курдов нет никаких систем ПВО, чтобы нанести критический ущерб Иракскому Курдистану, Тегерану даже не потребуется применять ракеты — достаточно направить туда пару сотен беспилотников-камикадзе «Шахед».
