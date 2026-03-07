По мнению США, захват острова в Персидском заливе лишит Иран средств на войну

Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов продолжения боевых действий, в том числе и проведение сухопутной операции. Вот только не на основной территории Ирана, а на отдельном острове, где расположен крупнейший нефтяной терминал. Об этом сообщает западная пресса.

По данным The Washington Post, Трамп хочет лишить Тегеран денег на войну, которые тот получает от продажи нефти. Военная операция США с захватом острова Харк в Персидском заливе и уничтожение основных нефтяных терминалов Ирана должно лишить Тегеран поступлений средств от продажи нефти. А через этот остров Иран экспортирует порядка 90% добываемой нефти. Знакомая тактика? Точно также сейчас Европа пытается лишить Россию поступлений от торговли энергоресурсами.



Администрация Трампа начинает склоняться к идее захвата острова Харк в Персидском заливе, на котором находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.




Однако и у этого плана есть свои недостатки, причем весьма большие. И самый огромный из них — это расположение острова в глубине Персидского залива, что позволит Ирану наносить удары ракетами и беспилотниками по любым приближающимся к нему силам. Кроме того, нефтяные терминалы на Харке уже уничтожались в ходе ударов ВВС Ирака во время ирано-иракской войны, но к большим последствиям это не привело.
  1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    +7
    Сегодня, 20:25
    По хорошему давно уже назрела задача создания антиамериканской коалиции.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +3
      Сегодня, 20:37
      Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      По хорошему давно уже назрела задача создания антиамериканской коалиции.

      Я то не против, а кто вот эту коалицию возглавит ?
      Не уж то Вы ?
      Если что, то я Вас поддержу ....
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        +1
        Сегодня, 20:43
        Если я откажусь, то Вы я так понимаю против? А если серьезно, то Трамп перебьет всех по одиночке. Сейчас его понесло, но помните, что он не решился воевать с КНДР. Учитывая его заднеприводную сущность он же первый и наложит в штаны, если поймет, что это не шутка.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 20:46
          Цитата: ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
          Если я откажусь, то Вы я так понимаю против?

          Да ради бога, я за, но только откажусь, я не самоубийца.
          1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
            ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
            0
            Сегодня, 20:56
            Не понял Вашего страха. Где Вы прочли, что я предлагаю с ними воевать? Я тоже не самоубийца.
      2. хрыч Звание
        хрыч
        0
        Сегодня, 21:09
        Был шанс, когда Россия бросила вызов Западу, но остальные разбежались. Главная проблема - китайцы. Не вдаваясь в подробности, именно благодаря Путину, власть в Китае захватил мистер Си. Окончательно Си сломил конкурентов 22 октября 2022 года на XX Всекитайском съезде Коммунистической партии Китая, где мистера Ху вывели под ручки, а закулисами массовые чистки, а Цзян Цзэминь изолирован. Чтоб это произошло в т.ч. Путин пошел на СВО. В итоге мистер Си по традиции предал, разве не открыл нам второй фронт в спину, что сделал бы любой выкормыш сычуаньского клана и последыши Ден Сяопина. Индия же без России в центре с КНР даже общаются с трудом. В Бразилии чехарда власти и пр. Это БРИКС. Также и Аятолла тупил и отвергал близость с Россией. Россия осталась одна против всех. У нас есть только ЫН. И какая нам ныне необходимость спасать предателей? Дровишки в костер, разве ... нефть подливать.
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 20:52
      ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
      Сегодня, 20:25
      По хорошему давно уже назрела задача создания антиамериканской коалиции.

      hi Буду третьим в хорошем смысле, как во времена СССР, но нам необходимы полномочия, средства, связь, высокотехнологичное вооружение вместе с оперативно-тактическими планами, разработанными современными грамотными военачальниками.
      А по сути, уверен, есть другие планы, а этот отвлекающий.
      1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Звание
        ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
        0
        Сегодня, 21:01
        Совершенно правильно мыслите. Главное вовремя пустить волну.
  2. rytik32 Звание
    rytik32
    +2
    Сегодня, 20:29
    Высадка на о. Харк будет для США большой ошибкой, т.к. закрепиться там не получится из-за непрерывных атак дронами и ракетами.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      -1
      Сегодня, 20:39
      Вы совершенно правы, все высадившиеся - там и останутся! Нет естественных укрытий, отлично простреливается не только баллистикой, но и шахедами всех модификаций.
      Если у Трампа такие советники… ну, тогда пойдут звёздно-полосатые гробы потоком.
    2. gribanow.c Звание
      gribanow.c
      0
      Сегодня, 21:02
      Это будет как Змеиный, высадиться можно, держаться там трудно
  3. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 20:31
    думаю что вполне может быть, что свои воздушно десантные дивизии сша готовят именно к захвату этого острова, иранцам надо держать не далеко что то из наших комплексов пво с 300 или с 400 (не помню есть у них эти комплексы)
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 20:42
      Цитата: Грац
      думаю что вполне может быть, что свои воздушно десантные дивизии сша

      Опомнитесь и подумайте.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 20:31
    Ну посмотрим, куда США смогут войти. ))
  5. ism_ek Звание
    ism_ek
    0
    Сегодня, 20:33
    Так то вся нефть Ирана сконцентрирована на берегу Персидского залива. Весь остальной, горный Ирак Трампа не интересует особо.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: ism_ek
      вся нефть Ирана сконцентрирована на берегу Персидского залива.

      Вот и ответ.
  6. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 20:34
    Все называют своими именами, ни тени смущения
  7. Ablet Звание
    Ablet
    0
    Сегодня, 20:57
    Но дело в том, что Иран не трогает терминалы и предприятия арабских друзей штатов до тех пор пока штаты не трогают предприятия Ирана. Была лишь пара атак с целью показать что они это могут.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    0
    Сегодня, 21:06
    С острова убегать тяжело. Не только лишь все смогут, придется готовиьься к земле.
  9. commbatant Звание
    commbatant
    0
    Сегодня, 21:12
    Остров Харк ждет участь о. Змеиный в Черном море, вытеснения оттуда гарнизона и невозможность на нем находится какой-либо из сторон конфликта.