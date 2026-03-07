По мнению США, захват острова в Персидском заливе лишит Иран средств на войну
4 93520
Соединенные Штаты рассматривают несколько вариантов продолжения боевых действий, в том числе и проведение сухопутной операции. Вот только не на основной территории Ирана, а на отдельном острове, где расположен крупнейший нефтяной терминал. Об этом сообщает западная пресса.
По данным The Washington Post, Трамп хочет лишить Тегеран денег на войну, которые тот получает от продажи нефти. Военная операция США с захватом острова Харк в Персидском заливе и уничтожение основных нефтяных терминалов Ирана должно лишить Тегеран поступлений средств от продажи нефти. А через этот остров Иран экспортирует порядка 90% добываемой нефти. Знакомая тактика? Точно также сейчас Европа пытается лишить Россию поступлений от торговли энергоресурсами.
Администрация Трампа начинает склоняться к идее захвата острова Харк в Персидском заливе, на котором находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
Однако и у этого плана есть свои недостатки, причем весьма большие. И самый огромный из них — это расположение острова в глубине Персидского залива, что позволит Ирану наносить удары ракетами и беспилотниками по любым приближающимся к нему силам. Кроме того, нефтяные терминалы на Харке уже уничтожались в ходе ударов ВВС Ирака во время ирано-иракской войны, но к большим последствиям это не привело.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация