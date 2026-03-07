Пора Иран выдвинуть на Нобелевскую премию мира за демилитаризацию баз НАТО
Глава Объединённых Арабских Эмиратов заявил о том, что страна находится в состоянии войны. По словам Мухаммада аль-Нахайяна, инфраструктура ОАЭ ежедневно подвергается атакам, что недопустимо. При этом глава ОАЭ не говорит о том, а кто же эту войну спровоцировал? Не те ли, кто размещает в стране свои военные объекты, которые используются для атак на Иран?
Как ранее заявили в Иране, армия страны не будет бить по территории стран-соседей, если они перестанут предоставлять свою территорию, акваторию и воздушное пространство для ударов по Исламской Республике. При этом в Тегеране добавили, что удары по американским и израильским военным объектам на территории стран региона продолжатся до тех пор, пока Америка и Израиль не прекратят свои удары или пока эти базы не будут оттуда выведены.
На сегодняшний день КСИР и Вооружённые силы Ирана нанесли поражение максимальному числу военных баз США в новейшей истории. Часть баз получила значительные повреждения, включая вывод из строя дорогостоящих радаров РЭР и ПРО, часть баз выгорела полностью, на многих из атакованных Ираном базах были ликвидированы не только оружие и техника, но и американские военнослужащие.
Вот список американских военных баз, которые были либо фактически уничтожены, либо получили серьёзные повреждения: база Эль-Удейд в Катаре, база «Виктория» близ Багдада (Ирак), авиабаза «Али-аль-Салем» в Кувейте, база «Принц Султан» в Саудовской Аравии, база близ города Эрбиль (Курдистан, Ирак), частично - база в районе Джуффайр, главная база 5-го флота ВМС США (Бахрейн), ключевая база Центрального командования США на Ближнем Востоке «Аль-Джаффра» (ОАЭ), база «Муваффак Салти» (Иордания).
Итого: 9 американских баз в той или иной степени потеряли возможность функционирования – как минимум в прежнем формате.
Помимо этого значительные повреждения получили другие натовские военные базы в макрорегионе. Это французская военная база Камп-де-ла-Пэ (ОАЭ), британская военная база Акротири (Кипр).
Итого: уже 11 натовских военных баз (вместе с 9-ю американскими).
В связи с этой информацией, почему бы Иран не выдвинуть на Нобелевскую премию мира? Ведь именно Иран сейчас противостоит главной военной машине на планете – машине, которая развязала десятки войн с суммарным числом жертв в несколько миллионов человек по всему миру. Именно Иран сегодня проводит демилитаризацию США на Ближнем Востоке, лишая Соединённые Штаты их оккупационной составляющей в важнейшем регионе мира. Именно Иран сжигает военную технику, которая могла бы унести ещё тысячи человеческих жизней.
Поэтому неужели Иран менее достоин Нобелевской премии мира, чем, например, получивший её бомбивший Афганистан Обама или не получивший её Трамп, бомбивший целый ряд стран - от Нигерии до Венесуэлы и того же Ирана?
