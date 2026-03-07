Идущие через Ормуз суда пытаются подменять документацию по грузам

1 0
Идущие через Ормуз суда пытаются подменять документацию по грузам

Появляются сообщения о новой атаке на танкер со стороны Ирана. По последним сведениям, под удар дрона попало судно, перевозившее нефть под флагом Маршалловых островов.

Сообщается о том, что судно принадлежало одной из американских компаний и использовалось для транспортировки сырой нефти в интересах Соединённых Штатов Америки.

Тем временем сообщается о свободном прохождении через Ормузский пролив танкеров, которые транспортируют нефть из стран Персидского залива в Китай. Дошло до того, что, по данным европейских СМИ, некоторые суда стали подменять документацию, чтобы выдать свой груз за «законтрактованный Китаем». Утверждается, что такого рода подмена была выявлена как минимум на 12 коммерческих судах. И якобы помогает Ирану с таким выявлением именно Китай.

На этом фоне приходят сообщения о новых прилётах в Дубае (ОАЭ). Сообщается о том, что пожар вспыхнул в одном из фешенебельных районов города. Район носит название Марина.

Появились кадры с горящим небоскрёбом. Также пламенем охвачен и другой объект в том же районе Дубая.