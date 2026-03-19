Разъемы специального назначения «ЭКБ ТЕСТ»
В обеспечение надежной работы высокотехнологичных систем и оборудования, особенно в критических областях, таких как авиация, ракетно-космическая техника, военная и специальная техника, телекоммуникационные системы, радиолокация и энергетическое оборудование ключевую роль играют разъемы специального назначения –низкочастотные цилиндрические соединители. Эти соединители предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3МГц) и импульсного токов, отличаются высокой надежностью, устойчивостью к внешним воздействиям и долговечностью эксплуатации.
В Советском Союзе для низкочастотных электрических соединителей до 3МГц был разработан стандарт – ОСТ В 11-0121-91.
Отраслевой стандарт ОСТ В 11-0121-91 низкочастотных и комбинированных соединителей
Производство разъемов специального назначения было организовано на специализированных предприятиях ВПК и электронной отрасли. Они разрабатывали и выпускали широкий спектр изделий, соответствующих строгим требованиям качества и надежности.
К числу наиболее известных производителей разъемов специального назначения в СССР относился Казанский завод радиокомпонентов (с 1982 года ПО «Элекон», ныне АО «Завод «Элекон»), который специализировался на производстве электрических и силовых разъемов.
Для разработки новых типов разъёмов на территории завода действовал Казанский научно-исследовательский институт цилиндрических соединителей (КНИИЦС). Разработанные там разъёмы изготавливались на Харьковском, Черкесском, Джалал-Абадском, Изобильненском и других заводах.
Эти предприятия работали в тесном сотрудничестве с ведущими научными центрами и конструкторскими бюро Советского Союза - НПО Энергия, КБ Хруничева, ЦАГИ и др., которые обеспечивали высокие требования к качеству продукции и точности производства.
На сегодняшний день в связи с многократно возросшими потребностями промышленности сроки укомплектования изделий соединителями отечественного производства возросли вплоть до 30 месяцев, что создает предпосылки к срыву Государственного оборонного заказа (ГОЗ) и, как следствие, влияет на обороноспособность страны.
Разъемы специального назначения, производимые ООО «ЭКБ ТЕСТ»
Сложившееся положение стимулирует к поиску новых решений, и ведущие российские предприятия, используя технологии и опыт, как советских времен, так и прогрессивные отечественные и иностранные разработки, выпускают продукцию высокого качества.
К ним относится и санкт-петербургское предприятие ООО «ЭКБ ТЕСТ». Эта компания имеет собственное производство разъёмов специального назначения, кабельных сборок, широкого спектра электронных изделий и приборов, входящих в понятие ЭКБ (электронная компонентная база) и имеет испытательную лабораторию.
В августе 2025 года банк НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» — центр финансовых компетенций госкорпорации «Ростех») предоставил банковскую гарантию в пользу Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга для обеспечения целевого займа, выданного компании ООО «ЭКБ ТЕСТ». В рамках проекта предприятие приобретает оборудование, что позволило увеличить производственные мощности и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Как отметили в банке НОВИКОМ, ООО «ЭКБ ТЕСТ» входит в число ведущих производителей электронной компонентной базы в Санкт-Петербурге. Сотрудничество банка с предприятием ведется с 2019 года.
Привлеченное финансирование направлено на техническое переоснащение производства, а также запуск новой линейки производства продукции, востребованной в различных отраслях промышленности.
ООО «ЭКБ ТЕСТ» аккредитовано по ГОСТ РВ 0015-002 на разработку и производство вооружения военной и спецтехники. Компания является разработчиком и изготовителем электронно-компонентной базы и обладает статусом квалифицированного поставщика для обеспечения нужд Министерства обороны Российской Федерации в поставках ЭКБ, комплектующих изделий, сырья и материалов.
Продукция, производимая ООО «ЭКБ ТЕСТ», полностью удовлетворяет требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».
Одним из направлений деятельности компания «ЭКБ ТЕСТ» является изготовление полнофункциональных аналогов электрических соединителей 2PМ(Д)Т, 2РМГ(Д), 2РТТ, МР1, ОНЦ-БС-1(2), ОНЦ-БМ-1(2), СНЦ23, СНЦ28, СНЦ144, РС, РРС3 (4,5), а также обеспечены условия для их бесперебойных поставок до конечного потребителя. Продукция изготавливается в соответствии с собственными техническими условиями и поставляется с приемкой ОТК.
Таблица возможных замен отечественных соединителей аналогами производства «ЭКБ ТЕСТ»
Имеемые в ООО «ЭКБ ТЭСТ» производственные мощности и оборудование обеспечивают производство изделий высокой степени точности, удовлетворяющей требованиям соответствующих стандартов, в том числе отечественным ГОСТам и зарубежному стандарту MIL-38999-III.
Это позволяет выпускать и поставлять электрические соединители, которые взаимосочленяемы с образцами соединителей, указанных в таблице серий, обладают высоким уровнем стойкости к внешним воздействующим факторам и имеют идентичные электрические параметры, что подтверждено успешным опытом применения данной продукции рядом потребителей.
Производство ООО «ЭКБ ТЕСТ»
Кроме этого, на базе изготавливаемых разъёмов ООО «ЭКБ ТЕСТ» предлагает услуги по производству кабельных сборок с категорией качества ВП для различных условий эксплуатации по конструкторской документации заказчика, а также ее разработку по ТЗ заказчика.
Для обеспечения серийного выпуска кабельных сборок имеется высокотехнологичное оборудование, которое позволяет осуществлять качественный монтаж методом пайки и обжима. Соответствие продукции требованиям заказчика достигается полным контролем качества монтажа, проверкой электрической прочности и сопротивления кабелей в собственной испытательной лаборатории с предоставлением протокола измерений.
Кабельные сборки изготавливаются на базе различных типов кабелей, в том числе разрешенных к применению МО РФ: оптических, экранированных и неэкранированных электрических; наборных - из проводов различных сечений, в том числе с изготовлением витых пар с указанным в КД шагом скрутки, а также с изоляцией трубкой, термоусаживаемой трубкой и защитой плетенкой.
Лаборатория ООО «ЭКБ ТЕСТ» аттестованная согласно стандарту ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 системы СДС «ЭЛЕКТРОНСЕРТ», специализируется на проведении широкого спектра испытаний ЭКБ отечественного и иностранного производства, готовых изделий и оборудования.
К ним относятся: входной контроль, сертификационные испытания (механические, климатические и ресурсные), дополнительные испытания (отбраковочные и диагностический неразрушающий контроль), специальные проверки, проверки на электрические, климатические, механические воздействия, а также испытания по ГОСТ РВ 20.57.305 на воздействия. Осуществляются подтверждение параметров выпускаемых изделий, их компонентов и узлов. Выполняется анализ отказов работы выпускаемой продукции в связи с последствиями электрической перегрузки, воздействием электростатического разряда, последствиями превышения тепловых режимов, скрытыми дефектами материалов и конструкций и дефектами, привнесенными при изготовлении, эксплуатацией в условиях, несоответствующих требованиям, нарушением условий хранения, а также в связи с применением контрафактных составляющих.
За лабораторией закреплено 129 ВП МО РФ, таким образом продукция ОТК может быть испытана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к продукции категории качества ВП.
Испытательная лаборатория ООО «ЭКБ ТЕСТ»
Продукция ООО «ЭКБ ТЕСТ» призвана укреплять оборону государства, обеспечивая потребности электронной и микроэлектронной промышленности, активно используется в энергетическом секторе и на ключевых инфраструктурных объектах страны. Компания непрерывно совершенствует и расширяет ассортимент выпускаемых изделий, улучшает их характеристики и оптимизирует сроки поставок клиентам. Высокое качество производимых компонентов подтверждено ведущими предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса.
