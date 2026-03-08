Тегеран предупредил Баку о последствиях «дружбы» с Израилем
5 27110
Иран предупредил Азербайджан о недопустимости «дружбы» с Израилем и размещения на своей территории израильских военных, потребовав убрать их из страны. Соответствующее заявление сделали Вооруженные силы Ирана, сообщил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».
Тегеран предупреждает Баку о последствиях вступления в конфликт на стороне Израиля и США. Как говорится в заявлении, это может привести к нестабильности в регионе. А поскольку Азербайджан является мусульманской страной, то должен вывести со своей территории израильских военных.
Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана.
Между тем отношения Баку и Тегерана не самые лучшие, Азербайджан уже обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту Нахичевани, заявив о праве на ответные действия. По версии Тегерана, за атакой стоит Израиль, пытающийся стравить соседние страны. Однако, как считают эксперты, до боевых действий между странами вряд ли дойдет, Азербайджан боится потерять свою нефтяную добычу на Каспии.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация