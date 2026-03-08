Тегеран предупредил Баку о последствиях «дружбы» с Израилем

Тегеран предупредил Баку о последствиях «дружбы» с Израилем

Иран предупредил Азербайджан о недопустимости «дружбы» с Израилем и размещения на своей территории израильских военных, потребовав убрать их из страны. Соответствующее заявление сделали Вооруженные силы Ирана, сообщил представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия».

Тегеран предупреждает Баку о последствиях вступления в конфликт на стороне Израиля и США. Как говорится в заявлении, это может привести к нестабильности в регионе. А поскольку Азербайджан является мусульманской страной, то должен вывести со своей территории израильских военных.



Мы заявляем соседнему государству Азербайджану, как мусульманской стране, что ради предотвращения распространения нестабильности в регионе необходимо вывести сионистов со своей территории и не подвергать угрозе безопасность собственного народа и Ирана.


Между тем отношения Баку и Тегерана не самые лучшие, Азербайджан уже обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту Нахичевани, заявив о праве на ответные действия. По версии Тегерана, за атакой стоит Израиль, пытающийся стравить соседние страны. Однако, как считают эксперты, до боевых действий между странами вряд ли дойдет, Азербайджан боится потерять свою нефтяную добычу на Каспии.
  1. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    0
    Сегодня, 06:28
    Азербайджан светская страна , хотя и они все мусульмане .Что может предпринять Баку неясно , тут не только Израиль влияет но и Турция .Да и вряд ли они полезут в эту драку , никто из соседей этого не оценит.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +7
      Сегодня, 06:32
      После Газа, помогать евреям для мусульман - зашквар. (Да и глупо, ведь и до них очередь дойдет)
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 07:18
      hi Вот и выясним, кто и что горскому иврэйцу -носорогу дороже, жизнь и забота о народе или собственный кошелёк, хотя ответ уже известен, когда вся его элитка сидит на кошельках иврэйцев, мелко бритов и матрасников, не забывая лживо угождать султану, как это было при событиях в Карабахе.
      Здесь могут и пашиняны подсуетиться, используя ситуёвину в своих целях.
      На сайт идёт DDS атака, видимо, сионистов, ципсоты и Сатаны Фашингтона.
      1. bayard Звание
        bayard
        -1
        Сегодня, 08:05
        Азербайджаном давно управляют горские евреи , так что призыв Ирана слушать некому . Азербайджан не мусульманская страна , а страна с мусульманским населением\простонародьем . Если долгоносику велели воевать - будет воевать . И страну сожжет к едреней фене . Виндзорам и Сити нужна эскалация , втягивание в войну Турции и ликвидация Израиля . Ах да - ещё позор поражения для Трампа .
        Но это если Трамп махнёт рукой и дальше воевать не станет .
        А вот если СТАНЕТ bully всё совсем другими красками заиграет . Для европ и Китая в особенности . И для Англии в частности .
        Особенно забавно выглядит снятие санкций с русской нефти европой .
        Но русская нефть не для европ , а для премиальных азиатских и даже африканских рынков . А европам по заповеди Михалкова : "Сама , сама , сама" .
      2. napalm Звание
        napalm
        0
        Сегодня, 08:18
        Цитата: ZovSailor
        На сайт идёт DDS атака, видимо, сионистов, ципсоты и Сатаны Фашингтона.

        Да похоже, всё долго грузится. Как тут писали, сервер находится в США. А владелец гражданин Израиля.
    3. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 07:58
      Цитата: Самый вежливый
      Азербайджан светская страна , хотя и они все мусульмане .Что может предпринять Баку неясно , тут не только Израиль влияет но и Турция .Да и вряд ли они полезут в эту драку , никто из соседей этого не оценит.

      Еще не забывайте и англичан со американцами. Эти вообще муть водят так, что мама не горюй.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +14
    Сегодня, 06:30
    На месте азербайджанцев я бы прислушался к предупреждению, Персы - расхреначат не только нефтедобычу азеров но носорогу глаз на дупу натянут, в Иране азербайджанцев больше, чем в самом азербайджане и они лояльны режиму….и жалобы турецкой крыше не помогут… Туркам даром эта война не нужна, там слишком много противоречий с Израилем. Вообще не регион, а клубок змей, все всем улыбаются - держа нож в кармане.
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Сегодня, 08:01
      Цитата: Охотовед 2
      На месте азербайджанцев я бы прислушался к предупреждению, Персы - расхреначат не только нефтедобычу азеров но носорогу глаз на дупу натянут, в Иране азербайджанцев больше, чем в самом азербайджане и они лояльны режиму….и жалобы турецкой крыше не помогут… Туркам даром эта война не нужна, там слишком много противоречий с Израилем. Вообще не регион, а клубок змей, все всем улыбаются - держа нож в кармане.

      У турков есть главные враги - это курды. И воевать с ними, для турков дороже.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +16
    Сегодня, 06:45
    Алиев нам и иранцам не друг и не товарищ...а так...гадюка ...готовая укусить исподтишка.
    Поэтому иранцы зная его натуру правильно все делают...типа не зарывайся "носорог"...дороже выйдет.
  4. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 08:18
    Алиев, как-никак, завоеватель Арцаха и победитель всех армян (ну и что, что турецкими дронами). А если поприжать бизнес в России, все моментом станут шелковыми. Совет бесплатен.